Zakaj je priporočljivo spati na svili?

Kakovosten spanec ima velik vpliv na naš dan, zato je pomembno, da poskrbimo zanj. Obstaja več načinov, kako do kakovostnega spanca, in eden izmed njih je spanje na vzglavniku iz svile, ki ima številne pozitivne lastnosti. V nadaljevanju vam razkrijemo, kakšne so prednosti spanja na svili.

Poskrbi za hidracijo

Svila je material, ki za razliko od bombaža in drugih vpojnih tkanin med spanjem ne vpija vlage iz kože in las, zato boste lahko brez težav ohranili sijaj. Ob spanju na bombažu bodo tudi vaše nočne kreme manj učinkovite, saj jim bo ta vpojna tkanina pobrala vse hranilne snovi. Če želite to preprečiti, je svila odlična rešitev, saj velja za zračno tkanino, ki vsebuje naravne hidracijske lastnosti, ki vam bodo pomagale ohraniti navlaženost in sijaj.

Svila bo poskrbela za hidracijo vaše kože in las. Foto: Shutterstock

Lasje vam ne bodo predstavljali nobenih težav

Se srečujete z neubogljivimi lasmi? Svila vam bo pri tem vsekakor pomagala. Priporočajo jo frizerji z vsega sveta, zato ni dvoma o tem, da ne bi pripomogla k lepši pričeski. Z njo lahko svoje lase zaščitite pred lomljenjem in cepljenjem konic. Podaljša tudi obstojnost feniranih pričesk.

Uravnava temperaturo med spanjem

Prava temperatura je eden izmed ključnih dejavnikov za dober in kakovosten spanec. Svila je kot prepustna plast med vašo kožo in okolico, kar uravnava temperaturo. Po potrebi ogreva ali pa hladi. Posteljnina je še posebej priporočljiva za ženske, ki so v menopavzi, saj pogosto doživljajo vročinske oblive.

Prava temperatura, udoben vzglavnik in nežna posteljnina so ključni za kakovosten spanec. Foto: Guliverimage

Svila je primerna tudi za ljudi z občutljivo kožo

Magična tkanina ima številne dobre lastnosti in ena izmed njih je tudi, da je hipoalergena in odporna na pršice. Svila je primerna tudi za tiste, ki se srečujejo s problematično kožo, saj je mehka in nežna. Poleg tega pa je priporočljiva tudi za osebe z astmo.

Protimikrobna tkanina, ki je odporna proti umazaniji

Svila je najčistejša in najvarnejša tkanina za spanje na čistem materialu, saj se mikrobi nanjo ne morejo prilepiti kot na primer na bombaž. To je idealna rešitev, da vaše spalne območje ne bo postalo gojišče za glive in druge mikrobe.

Svila velja za eno izmed najčistejših tkanin. Foto: Guliverimage

Preberite še: