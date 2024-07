NEVERJETNA PONUDBA: nova Škoda Fabia že od 13.999 €*!

Pri Porsche Inter Auto vam predstavljamo odlično priložnost za nakup priljubljene in zanesljive Škoda Fabie, ki je zdaj na voljo že od neverjetnih 13.999 evrov z odličnim paketom opreme Easy in varčnim bencinskim motorjem. Doživite vrhunsko tehnologijo z naprednim multimedijskim sistemom za udobno in povezano vožnjo. Pridite na testno vožnjo in doživite novo Fabio Easy v živo ter si zagotovite neverjetno ponudbo!

Foto: Porsche Inter Auto

Nova Škoda Fabia Easy že od 13.999 evrov*

Nova Škoda Fabia z novim akcijskim paketom opreme Easy je povsem digitalna in napredna. Škoda Fabia je v novi generaciji najbolj sodobna in ima zelo velik prtljažnik s 380 litri. Akcijska vozila so del omejene ponudbe z opremo Easy – akcija velja za omejeno število vozil do razprodaje zalog pri Porsche Verovškova, Porsche Maribor in Porsche Koper. Cena velja ob nakupu s financiranjem ali ob plačilu z gotovino. Rok dobave je predvidoma od tri do štiri mesece.

Ne zamudite te fantastične priložnosti! Obiščite Porsche Inter Auto in si zagotovite neverjetno ponudbo po odlični ceni.

Nova Škoda Fabia – TOP razlogi za nakup

vodilna tehnologija osvetlitve LED v tem razredu

najnovejši varnostni asistenčni sistemi

varčni in zmogljivi motorji

prtljažnik do 380 litrov

rešitve Simply Clever

digitalna notranjost

Foto: Porsche Inter Auto

Zakaj izbrati Škoda Fabia Easy?

Znamka Škoda je v Sloveniji izredno priljubljena in znana po svoji zanesljivosti, kar omogoča brezskrbno vožnjo več let. Cena že od 13.999 evrov* je resnično izjemna ponudba za takšno kakovost in zmogljivost. Poleg tega so stroški vzdrževanja nizki zaradi ekonomične porabe goriva zahvaljujoč učinkovitemu motorju. Škoda Fabia Easy ima splošno dvoletno tovarniško garancijo, z doplačilom možnost izbire pa tudi podaljšano jamstvo.

Škoda Fabia Easy – vključena serijska oprema

Nova Škoda Fabia Easy zagotavlja vrhunsko opremo, ki vključuje Bluetooth za enostavno povezljivost in prostoročno telefoniranje, radio DAB+ za kristalno čist zvok in širok izbor radijskih postaj ter usnjen multifunkcijski volan za udobno in enostavno upravljanje funkcij vozila. Meglenki zagotavljata boljšo vidljivost v slabih vremenskih pogojih, parkirni senzorji zadaj pa poskrbijo za enostavnejše in varnejše parkiranje. Vredno je omeniti, da so že v paket Easy vključena žarometa LED spredaj in tudi zadnje luči LED, paket Easy Light Assist pa zagotavlja optimalno osvetlitev ceste.

Centralno zaklepanje omogoča enostavno zaklepanje in odklepanje vozila, medtem ko Front Assist poveča varnost z avtomatskim zaviranjem v sili. Lane Assist pomaga pri ohranjanju voznega pasu, električno nastavljiva zunanja ogledala pa omogočajo optimalno nastavitev in preglednost. Elegantna jeklena platišča FLAIR 14" dodajo vozilu robusten videz. Bralni lučki spredaj in zadaj omogočata udobje potnikom med vožnjo ponoči, sistem za klic v sili e-Call pa poskrbi za hitro pomoč v nujnih primerih. Nadzor tlaka v pnevmatikah zagotavlja varno in ekonomično vožnjo.

Nova Škoda Fabia 2024 – digitalna notranjost

Veselite se lahko prostorne in dobro opremljene notranjosti, kakovostnih materialov in iznajdljivih rešitev Simply Clever. Pozornost takoj pritegnejo eleganten dvokraki volan, nova instrumentna plošča in sistem infotainment z zaslonom, velikim do 9,2 palca. Med podrobnosti, ki zaslužijo pozornost, sodijo oblika notranjih kljuk na vratih in obloga armaturne plošče, ki se vizualno razteza po celotni širini notranjosti, njeni konci pa vstopajo v okrogle zračne šobe.

Nova Škoda Fabia – največje novosti v notranjosti:

novi digitalni merilniki

povezljivost z mobilnim telefonom

žarometi LED spredaj serijsko

največji prtljažnik v razredu

rešitve Simply Clever

Nova Škoda Fabia Easy 2024 je že na voljo za naročila. Vozili na fotografijah v salonu sta opremljeni z dodatno opremo za doplačilo. Novo Fabio Easy v tej ponudbi lahko naročite in opremite čisto po svojih željah ter okusu za doplačilo – izberite si dodatno opremo, barvo zunanjosti, platišča, oblazinjenje in še veliko druge dodatne opreme. Izkoristite lahko tudi ugodno financiranje, ponudba velja le do razprodaje zalog.

Intervju z Damjanom Kosom, vodjo prodaje novih vozil Škoda pri Porsche Inter Auto 1. Kaj menite, da najbolj pritegne slovenske kupce k modelu Škoda Fabia Easy? Akcijska Škoda Fabia Easy pritegne kupce zaradi svoje izjemne kombinacije kakovosti, opreme in ugodne cene. Za ceno, ki se začne že pri 13.999 evrih*, kupci dobijo vozilo z vrhunsko opremo (povezljivost Bluetooth, radio DAB+, usnjen multifunkcijski volan, parkirni senzorji zadaj) in številnimi naprednimi varnostnimi funkcijami, kot sta Front Assist in Lane Assist. Poleg tega je Škoda Fabia znana po svoji zanesljivosti in nizkih stroških vzdrževanja, kar še dodatno poveča njeno privlačnost. Prostorna notranjost in elegantna zunanjost dodata vrednost, zaradi česar je Fabia Easy idealna izbira za širok spekter kupcev, od mladih družin do posameznikov, ki iščejo zanesljivo in ekonomično vozilo. 2. Kateri motor je na voljo v tej akcijski ponudbi? V tej ponudbi je Škoda Fabia Easy opremljena z učinkovitim in zanesljivim 1.0 bencinskim motorjem z 59 kW in 80 KM, ki zagotavlja odlično razmerje med zmogljivostjo in porabo goriva. Motor je zelo učinkovit, nizki pa so tudi stroški vzdrževanja. 3. Kako lahko kupci prilagodijo novo Škodo Fabio Easy po svojih željah? Škoda Fabia Easy ponuja raznoliko paleto barv in zunanjih oblikovalskih elementov, ki kupcem omogočajo, da vozilo prilagodijo svojim željam. Poleg izbire barve zunanjosti je mogoče za doplačilo dodati tudi druge zunanje oblikovalske elemente, kot so posebna platišča, ki dodajo vozilu še več dinamike. Kupci lahko izbirajo med različnimi velikostmi in dizajni platišč ter tako dodatno personalizirajo videz svoje Fabie Easy. Pri notranjosti je prav tako na voljo možnost prilagoditve oblazinjenja sedežev in dodatne opreme. Kupci lahko izbirajo med različnimi vrstami tkanin in barvami oblazinjenja ter tako ustvarijo notranjost po svojem okusu in udobju. Poleg tega je na voljo širok nabor dodatne opreme, kot so dekorativni elementi, dodatni varnostni sistemi in še več, ki lahko dodatno izboljšajo izkušnjo vožnje in udobje potnikov. S temi prilagoditvami lahko vsak kupec Škode Fabie Easy ustvari vozilo, ki popolnoma ustreza njihovim željam, potrebam in osebnemu slogu. 4. Ali je akcijska cena pogojena s financiranjem? Velika posebnost te akcije je, da je nova Škoda Fabia kupcem na voljo po taki ceni tudi ob plačilu z gotovino. Seveda pa se lahko kupci kljub temu odločijo za ugodno akcijsko financiranje Škoda financiranje 1%. Akcijska ponudba je časovno omejena. 5. Katere so še druge novosti znamke Škoda v Sloveniji? Letos znamka Škoda predstavlja izredno veliko novosti. Največji novosti sta zagotovo novi Škoda Kodiaq in novi Škoda Superb. Preverite vse novosti, saj je Kodiaq priljubljen družinski športni terenec v Sloveniji, Škoda Superb pa prostoren poslovni avto.

Vas zanimajo Škoda vozila? Kontaktirajte Porsche Inter Auto:

Kontaktni center - 041 392 204

Škoda Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper

Jernej Bizjak, tel.: 05 61 16 509

Erik Rauter, tel.: 05 61 16 532

Škoda Porsche Maribor, Šentiljska cesta 128, 2000 Maribor

Sebastijan Pečovnik, tel.: 02 65 40 339

Marko Mlakar, tel.: 02 65 40 342

Mia Novak, tel.: 02 65 40 331

Simon Karner, tel.: 02 65 40 340

Škoda Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana

Andraž Svetek, tel.: 01 53 03 557

Blaž Erjavec, tel.: 01 53 03 660

Albin Cerar, tel.: 01 53 03 550

Andraž Grohar, tel.: 01 53 03 553

Nik Subotić, tel.: 01 53 03 605

Pogoji akcije Škoda

*Fotografije so simbolične, popusti se razlikujejo glede na model vozila, ponudba velja do preklica oz. do razprodaje zalog. *Cena velja za nakup z gotovino ali financiranjem Škoda 1%.

*Vsi podatki in vse informacije, omenjeni v tem dokumentu, so začasni in se lahko spremenijo. Vsi tehnični podatki, kot sta doseg in poraba, temeljijo na oceni v skladu s ciklom WLTP, in ne na uradni homologaciji; ŠKODA si pridržuje pravico, da spremeni cene, datume, barve in tehnične podatke, omenjene v tem dokumentu. Vpliv izbrane dodatne opreme na doseg in porabo v konfiguraciji ni podan. Priložene fotografije so le simbolične in zgolj informativne narave. Vse cene so informativne in preverite, ali vsebujejo morebitne popuste in ugodnosti.

Emisije CO2: 270−21 g/km. Kombinirana poraba goriva: 8,1-3,1 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Fotografija je simbolična.

1. Financiranje 1% vam omogoča nakup vozila Škoda za 1% njegove maloprodajne cene na mesec

Financiranje 1% vam omogoča nakup vozila Škoda za en odstotek njegove maloprodajne cene na mesec. Izračun mesečnega obroka financiranja velja v primeru sklenitve pogodbe s fiksno pogodbeno obrestno o finančnem leasingu pri Porsche Leasing SLO, d. o. o., in hkratne sklenitve Hudobrega zavarovanja (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava, d. d.). Pri financiranju 1% lahko izbirate med različnimi obdobji financiranja in višinami pologov. Višina pologa in doba odplačevanja pa seveda vplivata na višino ostanka vrednosti ob koncu financiranja. Povedano drugače: daljša ko je doba financiranja in višji ko je polog, nižji bo ostanek vrednosti, ki ga boste ob koncu financiranja še morali plačati. To, kar je v vseh primerih enako, pa je višina mesečnega obroka. Ta ves čas financiranja znaša natanko en odstotek maloprodajne cene vozila na mesec, in to brez sprememb in skritih številk, brez drobnega tiska in presenečenj. Hkrati s sklenitvijo pogodbe o financiranju vozila sklenete tudi Hudobro/Škoda zavarovanje, ki vključuje permanentno kasko zavarovanje pri Porsche Versicherung AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri Zavarovalnici Sava, ob tem pa prejmete 33 odstotkov popusta na kasko premijo in akcijsko obvezno zavarovanje.

**Permanentno Porsche kasko zavarovanje, ki velja skozi celotno obdobje trajanja financiranja s samodejnim letnim podaljševanjem.

***Za vsa kritja je veljavna nižja odbitna franšiza kaska: za vozila z MPC do 20.000 evrov (z DDV) **** odbitna franšiza znaša 90 evrov za popravila v mreži Škoda, za vozila z MPC nad 20.000 EUR (z DDV)**** znaša odbitna franšiza 150 evrov za popravila v mreži Škoda. Odbitna franšiza za popravila pri nepooblaščenih servisih, totalni škodi ali tatvini znaša 300 evrov. Več o pogojih na www.porscheleasing.si.

Naročnik oglasnega sporočila PORSCHE INTER AUTO.