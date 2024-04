Začetek predprodaje največje novosti tega leta!

Znamka Škoda v letošnjem letu v Sloveniji predstavlja veliko novosti. Ena izmed največjih je zagotovo popolnoma novi športni terenec Škoda Kodiaq, ki je že na voljo za naročila in bo kmalu zapeljal tudi v salone. Naj tudi vas navduši Kodiaq in si zagotovite vrhunsko ponudbo za nepozabno doživetje pri Porsche Inter Auto.

Novi Kodiaq – samozavesten in eleganten SUV, bogato opremljen z najsodobnejšo tehnologijo

Znamka Škoda začenja novo poglavje svoje zgodbe o uspehu z novo generacijo enega izmed najuspešnejših in najbolj priljubljenih modelov. V prvi generaciji je Kodiaq že osvojil srca več kot 800 tisoč kupcev po vsem svetu in pobral številne nagrade. Novi Kodiaq predstavlja atraktiven športno-eleganten dizajn, najnovejšo tehnologijo, še več prostora (do sedem sedežev) in še udobnejšo ter zdaj v celoti digitalno notranjost. Kupcem so na voljo tudi različni še varčnejši in zmogljivejši pogonski sklopi in inovativni varnostni sistemi.

Novi Kodiaq – začetek predprodaje v Sloveniji! Ponudba za Škoda Kodiaq Selection 1.5 TSI DSG 110 kW/150 KMŽe od 358,32 evra mesec*: akcijska cena s Škoda financiranjem 1 % PREVERITE AKCIJSKO PONUDBO: Škoda Kodiaq 2024 akcija

PONUDBA VOZIL: Škoda Kodiaq

Novi Škoda Kodiaq – največje novosti

13" zaslon multimedijskega sistema,

novi matrični LED-žarometi,

10-palčni virtualni kokpit,

novi asistenčni sistemi,

910 litrov v prtljažniku,

novi paketi opreme,

priključni hibrid.

Športen in hkrati dinamičen videz

Z jasnimi in elegantnimi linijami v kombinaciji z značilnimi elementi znamke Škoda, črnimi mat plastičnimi elementi in platišči premera do 20 palcev je Kodiaq robusten, hkrati pa dinamičen in eleganten avtomobil brezčasnega videza. Dizajn SUV-ja poudarja preoblikovan pokrov motorja s preoblikovanim Škodinim logotipom in značilno masko. Ena od ključnih značilnosti so opcijski matrični žarometi LED druge generacije, ki oddajajo svetlejšo in jasnejšo svetlobo. Zunanjost je še bolj dinamična in tehnološko naprednejša. Veliko je podobnosti z modelom Škoda Superb .

LED svetlobni podpis na vsakem koraku

Močno spremenjen je tudi zadnji del Kodiaqa, ki je zdaj še bolj športen in dinamičen. Zdaj so tu precej širše zadnje luči v LED-tehnologiji, s še bolj poudarjeno obliko črke C, spodnji kraj pa se stika čez celotno širino prtljažnih vrat. Višji nivoji opreme imajo tudi dinamične smernike, namesto logotipa pa je zadaj napis Škoda.

Novi Škoda Kodiaq 2024 – najnaprednejši v svojem razredu

Paradni SUV znamke Škoda je zdaj še večji in prostornejši v primerjavi s svojim predhodnikom, odlikujeta pa ga znani stil in sveža tehnologija. Ponudba pogonskih sklopov obsega možnosti bencinskega, dizelskega, blagega hibrida (mHEV) in priključnega hibrida (pHEV), pri čemer slednji ustvari 200 KM in zagotavlja več kot 100 kilometrov električnega dosega brez emisij (WLTP). Podobno kot pri večini svojih osnovnih modelov je Škoda sprejela evolucijski pristop k oblikovanju modela druge generacije, ki se bo zdel poznan obstoječim lastnikom Kodiaqa. Medtem ko zunanjost ohranja nekatere značilne slogovne poteze in proporce, je nova generacija veliko ostrejša in naprednejša zahvaljujoč novim elementom oblikovalskega sloga.

Notranjost novega Kodiaqa – popolno digitalno udobje

Notranjost novega Kodiaqa se ponaša s sodobnim in minimalističnim dizajnom. Armaturna plošča ima do 13-palčni zaslon na dotik za informacijsko-razvedrilni sistem, ki ga dopolnjujeta desetpalčni virtualni kokpit z digitalnimi merilniki. Prestavna ročica DSG avtomatskega menjalnika se je premaknila na volanski drog in sprostila več prostora v osrednjem delu notranjosti za shranjevanje. Med značilnostmi Simply Clever so nov predal za shranjevanje za potnike zadaj, hlajen dvojni telefonski predal za polnjenje, ščitniki robov vrat, prilagodljiv element na prtljažniku, strgalo za led in dežnik, ki je vgrajen v voznikova vrata in je zdaj izdelan iz trajnostnih materialov. Kljub temu, da je bil že zdaj ogromen, so pri Škodi še povečali notranjo prostornost nove generacije. Natančneje, velikost prtljažnika je za 75 litrov večja kot prej, kar pomeni impresivnih 920 litrov v prtljažniku, ki pa se seveda še poveča, v kolikor podrete zadnje sedeže .

Varnost močno izboljšana – Kodiaq

V svoji drugi generaciji Škoda Kodiaq vozniku ponuja vrsto naprednih sistemov za pomoč vozniku, ki povečujejo varnost in udobje. Turn Assist pomaga preprečiti trčenja na križiščih, parkiranje na daljavo pa je možno prek aplikacije. S funkcijo shranjenega parkirnega manevra si vozilo zapomni do pet parkirnih manevrov in jih nato izvede samodejno ali pa ga vodi aplikacija. Nadgradnja funkcije nadzora mrtvega kota Side Assist razširi obseg zaznavanja vozil, kar poveča varnost, zlasti na avtocestah. Preoblikovan asistent za prometne zastoje zagotavlja jasnejši pogled na vozila v virtualnem kokpitu in je kombiniran s sistemom za prilagajanje voznega pasu in prilagodljivim tempomatom. Kar zadeva pasivno varnost, Kodiaq druge generacije ponuja do devet zračnih blazin, vključno z opcijskimi stranskimi zračnimi blazinami za potnike na zadnjih sedežih.

Digitalna povezljivost – novi Kodiaq je vedno povezan na splet

Novi SUV Škoda Kodiaq je vedno na spletu in ponuja vrsto mobilnih storitev in informacijsko-razvedrilnih aplikacij. V avtomobilu so številni moderni in napredni zasloni. Avto je opremljen s štirimi USB-C vhodi za hitro polnjenje mobilnih naprav. Ena nova funkcija je izboljšano brezžično polnjenje, ki omogoča induktivno polnjenje dveh pametnih telefonov hkrati. Multimedijski sistem v povsem novem Kodiaqu vključuje standardni desetpalčni zaslon na dotik, radio DAB+, upravljanje s kretnjami in glasovne ukaze. Dodatna oprema v sklopu navigacije doda 13-palčni zaslon. Osem standardnih zvočnikov skrbi za kakovost zvoka, s štirinajstimi zvočniki avdio sistema Canton v sklopu dodatne opreme.

Novi Škoda Kodiaq bo predvidoma v začetku poletja pri Porsche Inter Auto. Vozila na fotografijah v salonu sta opremljena z dodatno opremo za doplačilo. Kodiaq v tej ponudbi lahko naročite in opremite povsem po vaših željah ter okusu – izberite si dodatno opremo, barvo zunanjosti, platišča, oblazinjenje in še veliko ostale dodatne opreme. Izkoristite ugodno priložnost za nakup s Škoda financiranjem 1 % – v primeru financiranja in zavarovanja preko Porsche Finance Group Slovenia ponudba velja le do razprodaje zalog.

Pred nekaj dnevi je pri Porsche Inter Auto že potekala ekskluzivna slovenska predpremiera dveh popolnoma novih modelov – Škode Kodiaq in Škode Superb –, kjer so lahko stranke že dodobra spoznale vse prednosti obeh novih modelov. Tako sta bila najnovejša člana družine Škoda že razkrita pri Porsche Inter Auto.

Intervju z gospodom Damjanom Kosom, vodjo prodaje novih vozil Škoda v poslovalnici Porsche Inter Auto 1. Ali nam lahko razkrijete, katere največje novosti predstavlja novi Kodiaq? Brez dvoma je Škoda Kodiaq v Sloveniji že vrsto let eden izmed najbolj zaželjenih modelov znamke Škoda. Novi Kodiaq je samozavesten, eleganten SUV, bogato opremljen in z najsodobnejšo tehnologijo. Izpostavil bi velik 13-palčni zaslon multimedijskega sistema z vrhunskimi digitalnimi merilniki, več prostora za potnike in prtljago ter tudi veliko udobnejšo vožnjo, nove matrične LED-žaromete in izboljšane pogonske sklope, tudi priključni hibrid z večjim dosegom. Tukaj so seveda tudi povsem novi paketi opreme, barve, platišča in oblazinjenja. 2. Kateri motorji so na voljo pri novem Kodiaqu? Ponudba pogonskih sklopov obsega možnosti bencinskega 1.5 TSI, dizelskega 2.0 TDI, blagega hibrida in priključnega hibrida (PHEV), pri čemer slednji ustvari 200 KM in zagotavlja več kot sto kilometrov električnega dosega brez emisij (WLTP). Nekateri izmed motorjev bodo na voljo kasneje. 3. Kateri paketi opreme so na voljo pri novima modeloma? Trenutno je na voljo paket opreme Selection, v prihodnje pa bosta na voljo še paketa Essence in Sportline. 4. Za koga je novi Kodiaq najprimernejši? Novi Škoda Kodiaq je kot nalašč za aktivnejše družine, ki potrebujejo veliko prostora za vse dogodivščine, saj Kodiaq poleg udobne notranjosti zagotavlja tudi ogromen prtljažni prostor in številne praktične rešitve, saj nudi celo do sedem sedežev. 5. Ali lahko kupci ob nakupu izberejo tudi akcijsko financiranje? Kupci lahko ob nakupu izkoristijo ugodno akcijsko Škoda financiranje 1 % v primeru financiranja in zavarovanja preko Porsche Finance Group Slovenia.

Škoda Kodiaq 2024 – pregled motorjev, tehnični podatki, moč

Motor – različica Moč (kW/KM) Pogon Menjalnik 1.5 TSI priključni hibrid 150/200 4x2 6‑stopenjski avtomatski DSG 1.5 eTSI mHEV 110/150 4x2 7‑stopenjski avtomatski DSG 2.0 TSI 150/200 4x4 7‑stopenjski avtomatski DSG 2.0 TDI 110/150 4x2 7‑stopenjski avtomatski DSG 2.0 TDI 142/193 4x4 7‑stopenjski avtomatski DSG

Nekateri izmed motorjev bodo na voljo kasneje.

Preverite ponudbo znamke Škoda Škoda akcija 2024 – preverite posebno priložnost Vas zanimajo Škoda vozila? Z veseljem so vam na voljo. Kontaktni center – 041 392 204 Škoda Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana Andraž Svetek, tel.: 01 53 03 557

Blaž Erjavec, tel.: 01 53 03 660

Albin Cerar, tel.: 01 53 03 550

Andraž Grohar, tel.: 01 53 03 553

Nik Subotić, tel.: 01 53 03 605 Škoda Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper Jernej Bizjak, tel.: 05 61 16 509

Erik Rauter, tel.: 05 61 16 532 Škoda Porsche Maribor, Šentiljska cesta 128, 2000 Maribor Sebastijan Pečovnik, tel.: 02 65 40 339

Marko Mlakar, tel.: 02 65 40 342

Mia Novak, tel.: 02 65 40 331

Simon Karner, tel.: 02 65 40 340

Pogoji akcije Škoda

*Slike so simbolične, popusti se razlikujejo glede na model vozila, ponudba velja do preklica oziroma do razprodaje, preverite veljavnost akcije.

Emisije CO2: 270−21 g/km. Kombinirana poraba goriva: 8,1-3,1 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolična.

*Vsi podatki in informacije, omenjeni v tem dokumentu, so začasni in se lahko spremenijo. Vsi tehnični podatki, kot sta denimo doseg in poraba, temeljijo na oceni v skladu s ciklom WLTP in ne na uradni homologaciji. ŠKODA si pridržuje pravico, da spremeni cene, datume, barve in tehnične podatke, omenjene v tem dokumentu. Vpliv izbrane dodatne opreme na doseg in porabo v konfiguraciji ni podan. Priložene slike so le simbolične in zgolj informativne narave. Vse cene so informativne in preverite, ali vsebujejo morebitne popuste in ugodnosti.

1. Financiranje 1 % vam omogoča nakup vozila Škoda za 1 % njegove maloprodajne cene na mesec.

Financiranje 1 % vam omogoča nakup vozila Škoda za 1 % njegove maloprodajne cene na mesec. Izračun mesečnega obroka financiranja velja v primeru sklenitve pogodbe s fiksno pogodbeno obrestno o finančnem leasingu pri Porsche Leasing SLO d. o. o. in hkratne sklenitve Hudobrega zavarovanja (permanentno zavarovanje avtomobilskega kaska pri zavarovalnici Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, ter permanentno obvezno avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava d. d.). Pri financiranju 1 % lahko izbirate med različnimi obdobji financiranja in višinami pologov. Višina pologa in doba odplačevanja pa seveda vplivata na višino ostanka vrednosti ob koncu financiranja. Povedano drugače: daljša kot je doba financiranja in višji kot je polog, nižji bo ostanek vrednosti, ki ga boste ob koncu financiranja še morali plačati. To, kar je v vseh primerih enako, je višina mesečnega obroka. Ta ves čas financiranja znaša natanko en odstotek maloprodajne cene vozila na mesec, in to brez sprememb in skritih številk, brez drobnega tiska in presenečenj. Hkrati s sklenitvijo pogodbe o financiranju vozila sklenete tudi Hudobro/Škoda zavarovanje, ki vključuje permanentno kasko zavarovanje pri Porsche Versicherung AG, podružnica v Sloveniji, ter permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri Zavarovalnici Sava, ob tem pa prejmete 33 % popusta na kasko premijo in akcijsko obvezno zavarovanje. **Permanentno Porsche kasko zavarovanje, ki je v veljavi skozi celotno obdobje trajanja financiranja s samodejnim letnim podaljševanjem. ***Za vsa kritja je veljavna nižja odbitna franšiza kaska: za vozila z MPC do 20.000 evrov (z DDV)**** odbitna franšiza znaša 90 evrov za popravila v mreži Škoda, za vozila z MPC nad 20.000 evrov (z DDV)**** znaša odbitna franšiza 150 evrov za popravila v mreži Škoda. Odbitna franšiza za popravila pri nepooblaščenih servisih, totalni škodi ali tatvini znaša 300 evrov. Več o pogojih na www.porscheleasing.si.

