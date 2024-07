Kazenska ovadba zoper košarkarja NBA zaradi stavniške prevare

Tožilstvo Porterju in sostorilcem očita skupinsko prevaro podjetja za športne stave. Obtoženi so po prepričanju tožilstva stavili na košarkarjev igralni čas na tekmi, vnaprej pa so vedeli, da bo zaradi zdravstvenih težav predčasno moral s parketa. Na ta način so pridobili več kot milijon dolarjev protipravne premoženjske koristi.

Na primer so se že v aprilu odzvali pri ligi NBA, kjer so košarkarju, mlajšemu bratu zvezdnika Denver Nuggets Michaela Porterja Jr., izrekli dosmrtno prepoved igranja.

Porter je v sezonah 2020/21 in 2023/24 nastopil na 37 tekmah lige NBA. Kljub temu je v dresih moštev iz Memphisa in Toronta zaslužil okrog dva milijona dolarjev.

