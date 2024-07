Nizozemski strateg Erik ten Hag je podaljšal svojo pogodbo kot trener angleškega premierligaša Manchester Uniteda do junija 2026, so sporočili iz kluba.

Prihodnost Nizozemca je bila ob koncu lanske sezone videti negotova, potem ko je klub zaradi razočaranja končal na osmem mestu, kar je bila njihova najslabša uspešnost v angleški premier ligi. Vendar pa je United zmagal v finalu pokala FA proti tekmecu Manchester Cityju, si prislužil drugo lovoriko pod vodstvom ten Haga in si zagotovil kvalifikacije za ligo Europa, zaradi česar je klub sprožil enoletno podaljšanje od prvotnega dogovora, ki naj bi veljal do leta 2025.

Podaljšanje je plod glasovanja o zaupnici ten Hagu manjšinskega lastnika sira Jima Ratcliffa, ki je naročil popolno analizo Unitedovega nogometnega oddelka. Klub se je pogovarjal s potencialnimi zamenjavami, vključno s Thomasom Tuchlom, vendar se je odločil ostati pri ten Hagu.

"Zelo sem vesel, da sem dosegel dogovor s klubom o nadaljnjem sodelovanju. Če pogledamo nazaj na pretekli dve leti, lahko s ponosom razmišljamo o dveh trofejah in številnih primerih napredovanja od tistega, kjer smo bili, ko sem se pridružil," je ob podaljšanju sodelovanja dejal Nizozemec. "Vendar pa moramo biti tudi jasni, da je pred nami še veliko trdega dela, da dosežemo raven, ki se pričakuje od Manchester Uniteda, kar pomeni izziv za angleški in evropski naslov. V mojih pogovorih s klubom smo ugotovili popolno enotnost v naši viziji za dosego teh ciljev in vsi smo močno zavezani, da skupaj opravimo to pot," je dodal strateg Uniteda.

Ten Hag bo v novi sezoni na Old Traffordu deloval v prenovljenem štabu. Športni direktor Dan Ashworth je delo začel ta teden po prihodu iz Newcastla, medtem ko je tehnični direktor Jason Wilcox na mestu že nekaj mesecev.

