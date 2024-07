Ko ugasne soj žarometov in ko je na plečih enajsterice nacionalni ponos

V teh dneh in tednih so oči evropske javnosti, tudi slovenske, močno uprte v Nemčijo, kjer poteka evropsko prvenstvo v nogometu, na katerem po dolgem času nastopajo tudi naši najboljši nogometaši. Navijači, ki tekme spremljamo od doma, v prvi vrsti vidimo prekrasne kulise navijačev iz vseh koncev Evrope, tudi naših, pa tudi junaške predstave nogometašev na igrišču. V 90 minutah, kolikor traja nogometna tekma, se zdi, da se z nogometaši povsem povežemo, zanje stiskamo pesti, jih bodrimo, njihov uspeh malodane doživljamo kot lastnega, kot uspeh lastne države. Športniki se v sklopu navijaškega entuziazma tako ali drugače soočajo tudi z visokimi pričakovanji javnosti, navijačev, tudi pritiski. Kako se z njimi soočajo? Ob poplavi športno naravnanih nogometnih vsebin je prav, da medijsko krajino prevzamejo tudi (pogosto spregledana) sporočila o pomenu duševnega zdravja, obvladovanju pritiskov med športniki, ki jih lahko s pridom uporabimo tudi preostale "ciljne skupine".

Nogomet velja za najbolj priljubljen šport na svetu, za šport, ki ga spremlja tudi največ navijačev, in letošnje evropsko prvenstvo v Nemčiji to brez dvoma tudi dokazuje. Da smo tudi pri nas pogrešali prisotnost naših najboljših nogometašev na enem izmed dveh največjih športnih dogodkov v nogometu (poleg svetovnega prvenstva), ob številnih slovenskih navijačih, ki so romali v Nemčijo, dokazujemo tudi tisti, ki najboljše nogometaše spodbujamo in spremljamo doma ali na organiziranih mestih po različnih slovenskih krajih. Prav pa je, da smo z njimi v dobrem in slabem ter da osvetlimo tudi področja, ki so pogosto spregledana.

Ne le s končnimi izidi, nogometaši (in v splošnem pravzaprav vsi športniki) se poleg rezultatske komponente soočajo tudi s številnimi pričakovanji, komentarji in pritiski širše množice, tistih, ki najpomembnejšo postransko stvar – kot številni radi rečejo nogometu – tudi spremljamo. Kako se z njimi soočajo in kaj se z njimi dogaja, ko sodnik zapiska konec tekme, ko soji žarometov ugasnejo? Prav je, da ustvarimo okolje, kjer se lahko odprto govori o teh težavah in kjer je pomoč na voljo.

"Veliko stvari, ki se zgodijo na igrišču, po tekmi prinesemo domov"

"Nogomet je čustvena igra. Veliko stvari, ki se zgodijo na igrišču, po tekmi prinesemo domov," pravi Bojan Jokić, dolgoletni član slovenske nogometne reprezentance, pa tudi eden izmed redkih, ki se lahko pohvali z vsaj stotimi nastopi za nogometno reprezentanco. Med svojo kariero je bil vseskozi znan po svoji zanesljivosti in bojevitosti na igrišču ter po svoji predanosti ekipi. Priznava, da sta v vrhunskem športu še kako pomembni ustrezna mentalna pripravljenost in skrb za (duševno) zdravje.

Izpostavljena vidika sta brez dvoma nujna za uspeh športnikov na vseh stopnjah razvoja, kar so prepoznali tudi v Nogometni zvezi Slovenije (NZS). Prizadevanja NZS za ozaveščanje o pomenu skrbi za duševno zdravje so brez pomisleka podprli v Skupini Triglav, kjer so že tradicionalno povezani s športom. Vzajemno so zato zagnali pobudo #zVamiSmo, s katero želijo ob pomoči športnih idolov pomen skrbi za duševno zdravje približati tako nogometašem in nogometašicam vseh starosti kot tudi njihovim bližnjim, navijačem in širši javnosti. Duševno zdravje je pomemben element dobre psihofizične pripravljenosti. Skrb zanj predstavlja enega od ključnih predpogojev za varnejšo prihodnost vsakega posameznika. Ker so duševne stiske v sodobnem času vse pogostejše, tudi vidiku zdravja, ki zaobjema skrb za ustrezno psihološko in duševno pripravljenost, v Skupini Triglav namenjajo posebno pozornost.

Podpora športnikom v dobrem in slabem

Zavezanost k športu v Skupini Triglav potrjujejo številni projekti in dejavnosti. Z različnimi partnerji iz sveta športa si že vrsto let prizadevajo za gradnjo in spodbujanje varnega, zdravega in odgovornega načina življenja – tako športnikov kot njihovih navijačev, sodelavcev Skupine Triglav in športnih organizacij, s katerimi sodelujejo. Zavezanost k športu pa krepijo tudi s tem, da z vrhunskimi športniki in športnicami niso le ob uspehih, marveč tudi ob drugih "plateh medalje", morebitnih dolgotrajnejših poškodbah.

V Skupini Triglav so ponosni partner Nogometne zveze Slovenije (NZS) že vse od leta 2018. Podpirajo vse slovenske moške in ženske reprezentance, so partner prve in druge slovenske nogometne lige, hkrati pa tudi velik sponzor Prve slovenske ženske nogometne lige Triglav Zdravje. Ob tem podpirajo 27 nogometnih klubov oziroma društev po vsej Sloveniji. Tudi k nogometnim partnerstvom pristopajo kot organizacija, ki skrbi za ustvarjanje varnejše prihodnosti. Zavedajo se, da je zdravje eden od ključnih predpogojev za varnejši jutri posameznikov in skupnosti, s katerimi (so)delujejo.

Pobuda #zVamiSmo

Dejstvo je, da nogomet in šport v splošnem brez dvoma izjemno vplivata na fizično zdravje posameznikov, fizična pripravljenost pa je med pomembnejšimi vidiki posamične športne zgodbe. Ne le izjemna fizična pripravljenost, v celotnem mozaiku uspešne športne zgodbe ima še kako veliko težo vse prepogosto zapostavljena tematika duševnega zdravja. Duševno zdravje je enako pomembno kot fizično, še posebej za športnike, ki se vsakodnevno spopadajo z visokimi pričakovanji in pritiski. Ustrezno obvladovanje pritiskov je pomemben element kakovostnega življenja vsakega posameznika in tudi, ali še posebej, športnikov in športnic. Je del duševnega zdravja, ki predstavlja pogoj za dobro, zadovoljno in uspešno delovanje človeka na vseh področjih, tudi v športu.

Gledano v celoti se športniki spopadajo z različnimi vrstami pritiskov: predstavljajo ga lahko starši, trenerji ali navijači; izvira lahko iz poškodb, neuspehov, pa tudi iz visokih želja in pričakovanj, ki jih imajo športniki do sebe. V povezavi s tem velja še kako poudariti, da se starost nogometašev in nogometašic, ki se podajajo v profesionalni šport, niža. Ni malo športnikov in športnic, ki se v svet profesionalizma podajajo z rosnimi 17 leti, tudi zaradi tega pa število prej omenjenih težav soočanja z različnimi vrstami pritiskov narašča. Dejstvo je, da se lahko različne stiske kaj hitro prevesijo v različna depresivna stanja, motnje hranjenja ali različne oblike zasvojenosti. A preventiva pred duševnimi boleznimi, ki življenja športnikov pogosto zaznamujejo še dolgo po koncu kariere, je lahko preprosta – v večini primerov so dovolj že (redni) odkriti pogovori s seboj, bližnjimi ali strokovnjaki ter iskreni odgovori na vprašanje "Kako si?".

Naj gre za soočanje s pritiskom, zdravo tekmovalnost, gradnjo samozavesti, podporo ekipi ali soočanje z izzivi – pobuda in ključnik #zVamiSmo združuje raznolike vsebine in aktivnosti, ki na podlagi izkušenj slovenskih nogometašev in nogometašic podajajo predvsem konstruktivne nasvete, kako se spopadati z različnimi življenjskimi okoliščinami. Del dejavnosti ozaveščanja o pomenu duševnega zdravja je predstavljala tudi marčevska tekma med Slovenijo in Portugalsko, kjer so nogometaše obeh reprezentanc na igrišče pospremili otroci v majicah z navdihujočimi napisi – Verjemi vase, Bodi pogumen, Zaupaj ekipi … Oglejte si nekaj utrinkov z legendarne prijateljske tekme, kjer so naši nogometaši premagali reprezentanco Portugalske.

Ponos in odgovornost hkrati

V okviru pobude #zVamiSmo je o skrbi za duševno zdravje na glas spregovorilo več nogometašev in nogometašic: Erik Janža, Vanja Drkušič, Žan Karničnik, Nino Žugelj, Špela Kolbl, Marcela Kos, Zala Meršnik, Dominika Čonč, Danijel Šturm in že omenjeni Bojan Jokić. Vsak od njih ima svojo zgodbo, zadnji od naštetih pa je z nami delil tudi svojo izkušnjo s svetovnega prvenstva leta 2010: "Ko slišiš himno, je to velik ponos, a hkrati tudi velika odgovornost. Takrat športnik začuti posebno evforijo. Ob želji po uspehu lahko pregori," je pojasnil in dodal, da je po njegovem mnenju še kako pomembno, da imajo danes profesionalni igralci ob prelomnih trenutkih v karieri dobro podporo bližnjih, pa tudi psihologov.

Pri tem je še kako pomembno, da športniki tovrstno pomoč znajo tudi sprejeti: "Ko sem igral v tujini, smo imeli dostop do psihologa, a so se nam pogovori z njim zdeli le nekakšno nujno zlo. Danes pa vem, da lahko podpora bližnjih – soigralcev, družine, prijateljev –, pa tudi strokovnjaka, ki dviguje tvojo motivacijo in te opremi s pozitivnimi sporočili, pripomore k temu, da svojo kariero dvigneš na višjo raven. Zato je prav, da so psihologi vključeni v procese priprav in treningov, pa tudi, da se znamo o teh stvareh odkrito pogovarjati med seboj."

Ključno je, da ustvarimo okolje, kjer se lahko odprto govori o teh težavah

Na NZS priznavajo, da skrb za duševno zdravje uvrščajo med svoje najpomembnejše naloge, sporočila prej omenjenih nogometašev in nogometašic pa odsevajo njihova prizadevanja na tem področju. "Anksioznost, depresija in izgorelost so le nekatere izmed težav, s katerimi se lahko spopadajo športniki, ne glede na svojo starost ali raven, na kateri igrajo. Zato je ključno, da ustvarimo okolje, kjer se lahko odprto govori o teh težavah in kjer je pomoč na voljo," je povedal Martin Koželj, generalni sekretar NZS.

Pri tem je strokovnost Zavarovalnice Triglav lahko v veliko pomoč. "S pobudo #zVamiSmo skozi pogovore z nekaterimi prepoznavnimi obrazi slovenskega nogometa v sodelovanju s Skupino Triglav ozaveščamo, kako pomembno je, da o svojih težavah spregovorimo. Odkrito in brez strahu, saj smo v tem vsi skupaj. To je sporočilo, ki ga želimo prenesti tako športnikom kot širši javnosti, saj lahko s pogovorom preprečimo stopnjevanje obremenitev in nastanek duševnih težav," še doda Martin Koželj, generalni sekretar NZS.

"Največ bo štelo prav to, da bomo v vsakem trenutku lahko rekli #zVamiSmo"

Duševno zdravje med športniki je izjemno pomembna tema, saj se športniki pogosto spopadajo s specifičnimi izzivi in pritiski, ki jim jih med drugim – zavedno in nezavedno – nalagajo tudi navijači. Kljub temu da športniki mnogokrat poskrbijo za navijaške ekstaze in nam dajejo številne razloge za zadovoljstvo, so tudi oni le ljudje, ki se morajo spopadati s stresom, negotovostjo in drugimi psihološkimi obremenitvami.

"V Skupini Triglav prek športnih sodelovanj vstopamo v zgodbe, h katerim lahko pomembneje doprinesemo s svojimi izkušnjami, znanji ter podporo – in obratno, tudi partnerje vključujemo v tiste projekte, s katerimi se lahko vsebinsko poistovetijo. S takšnim odnosom smo pristopili tudi k pobudi #zVamiSmo, s katero želimo tako nogometaše in nogometašice kot tudi njihove bližnje, navijače in druge ozaveščati, kako pomembno je, da poskrbimo za svoje zdravje in dobro počutje, ob čemer poudarjamo tudi pomen medsebojne opore. To velja tudi za prihajajoče prvenstvo, ko bo pomembno, da kot navijači podpremo reprezentante in jim stojimo ob strani tako ob vzponih kot tudi ob morebitnih padcih. Največ bo štelo prav to, da bomo v vsakem trenutku lahko rekli #zVamiSmo in jih kot ekipa navijačev podprli na njihovi poti," odločitev za sodelovanje v pobudi #zVamiSmo pojasni Luka Pušnik, direktor službe za korporativno komuniciranje v Zavarovalnici Triglav.

Številna prizadevanja Skupine Triglav za krepitev (duševnega) zdravja

Ne le s pobudo #zVamiSmo, v Skupini Triglav si tudi na druge načine prizadevajo krepiti pomen (duševnega) zdravja. Skrb za zdravje razumejo kot enega od ključnih predpogojev za varnejši jutri posameznikov in skupnosti, s katerimi (so)delujejo. S številnimi aktivnostmi že mnogo let spodbujajo zdrav in aktiven življenjski slog – tako med sodelavkami in sodelavci kot med strankami in partnerji ter drugimi, s katerimi stopajo v stik. V spodbujanje skrbi za zdravje so med drugim usmerjeni nekateri projekti, ki jih izvajajo s partnerji iz sveta športa, med odmevnejšimi je npr. Triglav tek.