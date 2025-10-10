Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Princ William na robu solz

Princ William z Rhian Mannings, ki je le nekaj dni po smrti sina izgubila še moža, ki si je vzel življenje

Princ William z Rhian Mannings, ki je le nekaj dni po smrti sina izgubila še moža, ki si je vzel življenje

Foto: X/@KensingtonRoyal

V posnetku, objavljenem ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, je britanski prestolonaslednik ob pogovoru z žensko, ki je v le nekaj dnevih izgubila otroka in moža, komaj zadrževal solze.

Dobrodelna fundacija princa Williama je ob svetovnem dnevu duševnega zdravja predstavila nov projekt, državno mrežo preprečevanja samomora, ob tem pa so objavili tudi prinčev pogovor z Rhian Mannings, ki je spregovorila o družinski tragediji. Njen mož Paul si je vzel življenje le pet dni po tem, ko jima je za asimptomatsko pljučnico umrl enoletni sin George.

Kot je Rhian povedala princu, ji je neskončno žal, da njen mož po sinovi smrti ni spregovoril o občutkih, ki ga prevevajo, ampak jih je držal v sebi. 

"O tem se sprašujem vsak dan. Bil je povsem zlomljen in za vse je krivil sebe," je Rhian Mannings povedala princu, "rada bi ga vprašala, zakaj o tem ni govoril z mano. To je tisto najtežje ... Mislim, da bi bilo z nama vse v redu."

Princa Williama so med pogovorom premagala čustva. | Foto: X/@KensingtonRoyal Princa Williama so med pogovorom premagala čustva. Foto: X/@KensingtonRoyal

Ob njenih besedah je princ le stežka zadrževal solze, kar je opazila tudi Rhian in ga vprašala, ali je z njim vse v redu, on pa je le odmahnil z glavo. "Tudi sami ste izkusili izgubo," mu je dejala, "življenje te postavi pred te grozne preizkušnje, toda če govoriš o tem, obstaja upanje, da boš lahko šel naprej."

S tem se je strinjal tudi William. "Najboljši način za preprečevanje samomora je, da se o tem govori. Treba se je začeti pogovarjati o tem, treba se je pogovarjati s svojimi ljubljenimi, tistimi, ki jim zaupaš, prijatelji," je dejal in se Rhian Mannings zahvalil, da je spregovorila o tej težki temi.

Kam se obrniti na pomoč v primeru stiske? 

Kadar je posameznik v hudi stiski, njegov izbrani zdravnik pa ni dosegljiv, se lahko obrne na dežurnega zdravnika, dežurno ambulanto najbližje psihiatrične bolnišnice, reševalno službo (112) ali urgentno psihiatrično ambulanto v kateri od psihiatričnih klinik. Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik sta 24 ur na dan na voljo na telefonski številki 116 123. Telefon za otroke in mladostnike Tom je od 12. do 20. ure na voljo na številki 116 111. Od 19. do 7. ure je na telefonski številki 01 520 99 00 na voljo klic v duševni stiski. Društvo SOS-telefon za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja, je vsak dan 24 ur dostopno na telefonski številki 080 11 55

