Sara Isaković: To je najprivlačnejša stvar na svetu

Kaya Solo je v nedavnem Triglav Lab podkastu Odkrito o skritem gostila izjemno Saro Isaković, s katero se je prednostno pogovarjala predvsem o iskanju notranjega miru in moči pri doseganju ciljev. "To so teme, o katerih je treba čim več govoriti. Pomembno je opolnomočiti predvsem mlade, z orodji, s katerimi bodo lažje premagovali vse izzive, s katerimi se danes soočajo," odločno pove nekdanja slovenska športna šampionka. Navdihujoča sogovornica je v pogovoru s Kayo Solo pronicljivo, a enostavno, razumljivo delila številne zanimive nasvete s področja tako imenovane performance psihologije, iz katerih lahko vsi – tako mladi na papirju in tisti po duši, veliko črpamo ter s pridom uporabimo na različnih ravneh svojega življenja.

Odkrito o skritem je podkast Zavarovalnice Triglav, pripravljen v sklopu aktivnosti centra Triglav Lab. Pod okriljem omenjenega centra med drugim raziskujejo aktualne tematike in z različnimi vsebinami ter dogodki nagovarjajo mlade, naj odkrito spregovorijo o temah in izzivih, ki jih težijo. Voditeljica Kaya Solo v vsaki epizodi gosti posameznike in posameznice, ki so v življenju prestali pomembne življenjske preizkušnje. Tudi Sara Isaković je prestala številne. Nekdanja vrhunska športnica, najuspešnejša slovenska plavalka, dobitnica srebrne olimpijske kolajne danes kot mati triletnemu sinčku še kako uživa tudi v tej vlogi. Po končani diplomi iz univerze Berkeley in magisterija v San Diegu se je našla predvsem na področju performance psihologije (psihologija optimalnega nastopanja). Ukvarja se z vrhunskimi športniki, glasbeniki, piloti in poslovneži ter jim pomaga izvesti optimalen nastop v stresnih položajih. Z voditeljico Kayo Solo sta se primarno pogovarjali predvsem o odkrivanju identitete, pomenu pozitivne samopodobe, varnega družinskega okolja, primerjanju v dobi družbenih omrežjih, čuječnosti in tudi o tehnikah soočenja s stresnimi položaji. Vabljeni k poslušanju!

"Jaz sem Sara!"

Saro Isaković danes poznamo kot najuspešnejo slovensko plavalko vseh časov in tudi po tem, da je profesionalno športno kariero zaključila pri le 26. letih. Kako se Sara Isaković spominja obdobja velike karierne spremembe ? "Ljubezen do učenja je bila že od nekdaj vcepljena v mojo dušo, vseskozi sem se razvijala tudi zunaj plavanja. Pri 26. letih sem že imela službo in skoraj že začetek nove kariere, tudi zato, ker sem vseskozi vedela, kaj je moje poslanstvo. Ko sem bila stara 20 let, sem šla študirat na Berkeley, takrat sem se zaljubila v psihologijo. Vedela sem, da bo to moje področje po zaključku plavalne kariere. V moji družini je imela izobrazba vedno pomembno vlogo. Imela sem srečo, da sem se kot oseba razvijala še zunaj svojega športa. Na prehod po koncu plavalne kariere niti nisem pomislila v smislu – zdaj nimam več sebe, identitete plavalke. Hitro sem si znala odgovoriti na vprašanje, kdo sem, kako naj se zdaj predstavim? Sem Sara, plavalka? Ne, preprosto, sem Sara!," odločno odgovarja Sara Isaković.

Pomen prilagodljivosti in plana B

Poudarja, da je zelo hvaležna svoji družini, ki jo je naučila prilagodljivosti. "Ne glede na to, kam smo šli, katero šolo sem obiskovala, sem se znašla. Tudi šport te tega nauči. Imela sem dobre iztočnice za življenje že do 26. leta. Zato mlade ves čas spodbujam, da morajo svoje potenciale razvijati na raznolikih področjih (čeprav so uspešni denimo v športu, igričarstvu ipd.), da imajo tudi plan B," svetuje Sara Isaković.

Z voditeljico podkasta se strinjata, da te mnogo naučijo tudi težke karierne izkušnje. Tudi na papirju sanjska služba za posameznika ni nujno sanjska, kar je na lastni koži spoznala tudi Kaya Solo. "Verjamem, da te vsaka takšna preizkušnja v življenju nečesa nauči, nekaj se o sebi naučiš. Verjamem pa tudi, da lahko treniraš mehke veščine, kako se soočati s strahovi, da si kakšne položaje olajšaš. Tudi vztrajnost je še kako pomembna, a če se znotraj svojega dotičnega poslanstva ne vidiš dolgoročno, potem je res boljše, da ga zamenjaš," meni.

Foto: Zavarovalnica Triglav

Pomen "kovčka pravih vrednot" za mlade

Življenje mladih je danes v veliki meri zaznamovano s družbenimi omrežji, kjer veljajo unikatna pravila in zakonitosti, ki velikokrat temeljijo na tem, kaj bodo rekli drugi, ter na primerjanju z drugimi. "Mlade je treba naučiti predvsem to, da si ne jemljejo k srcu, kar drugi govorijo. Je pa to znotraj najstništva popolnoma normalen proces. Potrebujemo zunanjo potrditev pri iskanju lastnega jaza. Tako se iščemo, nič narobe s tem. Ko pa se zgodi, da se primerjamo, da iščemo načine, kako bomo še bolj ljubljeni samo zato, da ugajamo družbi, lahko nastane velika težava. Zaidemo lahko v velike ekstreme, ki lahko vodijo v spekter psiholoških bolezni, od tesnobe, depresije do anoreksije, preprosto zato, ker hočemo ugajati standardom naše družbe. Jaz si samo želim, da damo mladim 'kovček pravih vrednot'. Kaj je res najpomembnejše? Ni pomembno, kako si videti. Veliko pomembnejša je notranja samozavest, ki jo izžarevaš, da najdeš udobje v svojem telesu ne glede na to, kako si videti, ter si obenem znaš reči, da se ceniš, spoštuješ in se imaš rad," meni Sara Isaković.

"Pametna glava je najbolj seksi stvar na svetu"

Tudi sama je bila, kot pravi, v mladosti nesamozavestna. "Na tem je treba delati, tudi jaz tega nisem razumela takoj. V gimnaziji denimo sem bila nesamozavestna, predvsem zaradi širokih ramen in mišičastih nog, klicali so me terminator (smeh, op.p.). K sreči sem znotraj svojega športa vzljubila svoje telo tudi zaradi tega, ker je moje telo zame naredilo toliko. Če ne bi razvila zdravega odnosa do svojega telesa, tudi ne bi mogla šampionsko tekmovati. Vedela sem, da za vrhunsko olimpijsko športnico moram biti taka. Ne morem biti Kim Kardashian ali kot manekenka na modni brvi. In tako sem razvila ljubezen do sebe, spoštovanje svojega telesa, znotraj športa je bila moja samopodoba bolj zdrava. Zato tudi vsem učiteljicam in učiteljem že v osnovni šoli poudarjam, kako pomembno se je pogovarjati o krepitvi zdrave samopodobe otrok. Temelj zdravega življenja je zdrava samopodoba, pa tudi to, da se ne primerjaš z drugimi, da se ne počutiš užaljenega, če te kdo užali, se postaviš zase, sprejemaš odločitve, ki so dobre zate. Na prvem mestu – ne glede na to, koliko se sliši pocukrano – je zdrav odnos do sebe. In to se potem tudi izžareva. Ne glede na videz ti izžarevaš dobro energijo in prave vrednote, si prijazen, ljubeč, spoštljiv. Negujmo predvsem delavne navade, radovednost, igrivost, ljubezen do učenja. Dejstvo je, da je najbolj seksi stvar na svetu čista in pametna glava," razmišlja Sara Isaković.

Foto: Zavarovalnica Triglav

"Neuspeh je del procesa in učenja"

Da pot življenja, kariera nista sestavljeni samo iz uspehov, temveč tudi iz neuspehov, je Sara Isaković v karieri večkrat spoznala. Kako se je soočala z njimi? "Da, neuspehi so kar neprijetni, a treba se je predvsem zavedati, da neuspeh ni refleksija mene kot osebe. Rezultat je rezultat. Neuspeh se je morebiti zgodil, ker nisem poskrbela, da optimalno nekako naredim tisto, kar lahko. Moj nastop ni bil najboljši, priprava ni bila maksimalna ali pa nisem izpeljala svojega nastopa po svojih najboljših sposobnostih. Ne pomeni pa slabega rezultata, da sem tudi jaz slaba. Veliko pomeni narediti analizo, kaj se je zgodilo, da se je zgodil takšen rezultat. Pomembno je tudi razviti zdrav odnos do neuspeha, si reči: 'Glej, to je bila zdaj izkušnja. Nekaj sem se iz te izkušnje naučila. Ali da se moram naslednjič boljše pripraviti ali pa poskrbeti za bolj optimalen nastop. Rezultat je takšen, kot je, gremo od tukaj dalje.' In v športu imamo vsak konec tedna tekmo in ne glede na to, koliko je slabih rezultatov, prideš v ponedeljek ob petih zjutraj na trening ter garaš in treniraš naprej, zato ker je naslednji teden nova priložnost. Neuspeha si ne smeš jemati k srcu tudi zato, ker je to del procesa in učenja. Tudi v življenju je tako," svetuje.

Poudarja, da tudi ona ni iz nič osvojila olimpijske medalje. "Življenje ti velikokrat nameni udarce, na to je treba gledati kot na popotovanje naprej ter se ob tem spraševati, kako si lahko boljši, kje lahko iščeš rešitev, kaj se lahko še od koga drugega naučiš. Še kako je pomembno vzpostaviti razvojno miselno naravnanost," ocenjuje.

Če daš vse od sebe, bo tudi rezultat prišel sam od sebe

Sogovornici sta se dotaknili tudi šolskega sistema in ocen, ki v veliki meri zaznamujejo izbrano obdobje mladih. Ocene niso pokazatelj vsega, te ne definirajo, vedno pa se najdejo tudi področja, na katerih lahko blestiš. "Pomembno je iskati pozitivne lastnosti predvsem na področjih, kjer si dober, ter iskati in prepoznavati potenciale tam. Tudi tu izjemno vlogo odigra pozitivna naravnanost. Redkokdo vidi obe perspektivi, dobro in slabo, celotno spričevalo pa je videno predvsem z vidika, kje so petke in kje ne. Prevečkrat vidimo prej slabo kot tisto dobro. Spregledamo pomen radovednosti, igrivosti. Iz šole pogosto delamo preveliko dramo. Da, šola je vsekakor pomembna, ker pomembno vpliva na nadaljnjo pot, vseeno pa menim, da bi bilo v šolo treba uvesti več svobode. Vidim veliko mladih, ki si nalagajo velika bremena pred šolskimi preizkusi, v smislu, kaj se bo zgodilo, če ne prejmem dobre ocene, soočajo se predvsem z negativnimi scenariji. Jaz skušam z mladimi iskati predvsem načine krepitve pozitivne naravnanosti, načine, s katerimi bodo po svojih najboljših močeh poskrbeli za to, da se zgodi nekaj pozitivnega – kaj je v njihovi kontroli za doseg določenega cilja? Pa naj gre za šolske ocene ali karkoli drugega v življenju. Če daš vse od sebe, bo rezultat prišel slej ali prej. Če si v krču, pod stresom, pritiskom, zategnjen, bodo temu primerni tudi rezultati," dodaja in postreže z zanimivim primerom iz svoje kariere, iz obdobja, ko je za 15 stotink na olimpijskih igrah zaostala za zlato olimpijsko kolajno.

"Že kot 12-letna punčka sem uvidela, da če se mi zakrči ena mišica na obrazu, če preveč razmišljam o končnem rezultatu in sploh če razmišljam o neuspehu, zaradi te mišice ne morem sproščeno dihati in na koncu je lahko rezultat tega dejstvo, da odplavam nekaj stotink počasneje. To pa na olimpijskih igrah lahko pomeni zelo veliko," pripoveduje Sara Isaković.

Foto: Zavarovalnica Triglav

Najpogostejše težave mladih

Sara Isaković danes prednostno deluje predvsem na področju performance psihologije, kjer izvaja različne delavnice in predavanja. In kje v tem segmentu prepoznava najpogostejše težave mladih? "Odgovarjam lahko predvsem s svojega sveta. Nisem klinična psihologinja, tako da se s hudimi psihološkimi težavami ne ukvarjam. K meni pridejo predvsem otroci s pomanjkanjem samozavesti, motivacije, težko se dalj časa osredotočajo. Nekateri imajo sanje in vizije, ampak si ne znajo postavljati ciljev. Veliko je tesnobnosti. Veliko se ukvarjam s tem, kako uravnavati tremo, kako so lahko mladi s samozavestjo kos številnim izzivom. Dejstvo je, da če bi znali otroci, mladi od osmega leta dalje samo uravnati svoj živčni sistem – to, da se telo stabilizira in glava pomiri – so zmagali na vseh področjih. Ukvarjam se predvsem z uravnavanjem treme, krepitvijo samozavesti in motivacije, čustvene inteligence, obvladanja svojih misli, skratka, s čisto bazičnimi psihološkimi mehkimi veščinami, ki jim pomagajo obvladati njihov notranji svet – tudi z mimiko obraza, govorico telesa. Skušam jih opolnomočiti z orodji, kako svoj nastop na različnih polih življenja čim bolje opraviti," odgovarja.

Pomen varnega okolja in podpore staršev

Pri zdravi samopodobi mladih je še kako ključna tudi vloga staršev. "Že od malih nog moramo ustvariti varno okolje, kjer je otrok viden, slišan, spoštovan, cenjen. Otroci se zaprejo vase tudi zaradi tega, ker niso slišani, ker starši niso dojemljivi za določena čustva, ki jih otroci izrazijo. Češ, saj to ni nič takega. Tudi zaradi tega se otroci zaprejo vase, čustev ne delijo, jih zatrejo. Pomembno je, da imajo otroci doma v varnem okolju nekoga, s katerim se lahko iskreno pogovarjajo o težavah, le tako bodo dobili občutek, da so ljubljeni in da so sprejeti taki, kot so. Da, nekateri starši to otrokom težko dajejo, ker so preobremenjeni, službe so dolge, tudi sami veliko telefonirajo, niti ne opazijo svojih otrok. In ker niso dovolj čuječi, prisotni s sabo in bližnjimi, težko vzpostavijo stik s svojim otrokom," pove Sara Isaković.

Čuječnost in meditacija

Voditeljico Kayo so v pogovoru s Saro Isaković zanimali tudi vloga in pomen čuječnosti ter raznolike oblike meditacije, za katero Sara Isaković pravi, da je kot miselna higiena, kot umivanje zob. V zaključku Triglav Lab podkasta je Sara Isaković Kayi Solo predstavila dobrodošlo tehniko, ki bo različnim posameznikom prišla prav v raznoraznih stresnih položajih. Kakšno? Oglejte si celoten podkast in preverite!

Foto: Zavarovalnica Triglav