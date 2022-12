Cedevita Olimpija v boj za drugo zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo danes ob 20.00 v ljubljanskih Stožicah na obračunu osmega kroga rednega dela EuroCupa gostili italijansko Germani Brescio in skušali zabeležiti drugo zaporedno evropsko zmago.

Ljubljančani se v obračun z ekipo iz Brescie podajajo na krilih treh zaporednih zmag, dveh v ligi ABA in eni v EuroCupu. Ravno v evropskem pokalu so Zmaji minuli torek na stoženskem parketu z rezultatom 108:78 premagali nemški Ulm, v nedeljo pa so ljubljanski košarkarji na stoženskem parketu na derbiju desetega kola rednega dela lige ABA po pravi drami s 77:74 premagali beograjski Partizan.

Sreda Zmajem prinaša obračun moštev, ki sta trenutno na zadnjih dveh mestih na lestvici skupine A. Germani Brescia, ki jo je pred kratkim okrepil tudi slovenski reprezentant Aleksej Nikolić, je na dosedanjih sedmih obračunih rednega dela sezone slavila dve zmagi, Cedevita Olimpija eno manj.

