Sprejel darilo, ki sta mu ga namenila Roglič in Pogačar

Jan Tratnik kot edini slovenski kolesar na današnji preizkušnji je stari znanec voženj na čas. To bo zanj četrto prvenstvo, najlepše spomine ima na uvodno, na katerem je dosegel izvrstno deseto mesto, a je bil njegov rezultat takrat v senci srebrne medalje Primoža Rogliča. V Avstriji in Veliki Britaniji se nato ni proslavil, upa pa, da bo danes - kronometer se bo začel ob 14.30 - spet višje na lestvici.

"Zadnja kronometra kar uspešna"

"Bergen je bil res lep rezultat. Zadnji preizkušnji na SP se nista iztekli po mojih željah. Za letos sta bili prvi dve mesti rezervirani za Primoža in Tadeja (Tadej Pogačar, op. a.). Ko sem izvedel, da ne bosta nastopila, in dobil priložnost, sem rekel, zakaj ne. Zadnja dva kronometra, na katerih sem nastopil, sta bila kar uspešna. Z veliko motivacijo grem tja. Pripravljenost je dobra, proga prav tako. Sicer na koncu odločajo noge. Upam, da bo danes dober dan," je dejal član Bahrain McLarna, ki bo kolesaril na prihajajočem italijanskem Giru.

Rad bi izboljšal zadnja dva kronometra na svetovnih prvenstvih, spomini na Bergen 2017 pa so lepi. Foto: Vid Ponikvar

V letošnjem letu je nastopil na štirih kronometrih. Na dirki Pariz-Nica v marcu je bil 13., na državnem prvenstvu je dosegel sedmi rezultat, na evropskem prvenstvu je bil mesto višje, sredi septembra pa na dirki Tirreno-Adriatico deveti.

V čast mu bo

"Čakajo me še trije kronometri na Giru. V čast mi je nastopiti na kronometru tudi na svetovnem prvenstvu. Že tako ali tako imam malo dirk in bo dobrodošlo. Hvaležen sem, da bom jaz nastopil, potem ko sta imela sprva Primož in Tadej rezervirani mesti. Zadnji dve leti sem na kronometru pričakoval več, vendar ni bilo takrat nič od mene. Mislim, da je šla forma navzgor. Rad bi čim bolje odpeljal. Bomo videli, kaj bo to pomenilo."

Upa na dobre noge in dober dan. Foto: Peter Podobnik/Sportida Za Tratnika bo to 65. posamični kronometer v karieri, pohvali pa se lahko s kar nekaj zmagami. Verjetno mu je najbolj pri srcu lanska na Dirki po Romandiji, ko je bil najhitrejši na uvodnem prologu. Za sekundo je bil hitrejši od rojaka Rogliča, za njim pa so zaostali tudi Geraint Thomas, Tony Martin, Stefan Küng …

Leto prej je bil državni prvak, isto leto pa je pokoril tekmece še na dirki CCC Tour na Poljskem in italijanski dirki Coppi e Bartali. Prav tako se je preizkusil v vožnji na čas na lanski Dirki po Franciji in jo končal na 16. mestu.