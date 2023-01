Sezona brez spopada Pogačarja in Rogliča?

V torek se bo z Dirko pa Avstraliji začela letošnja sezona kolesarske svetovne serije, slovenski ljubitelji tega športa pa si spet lahko obetamo imenitno leto. A za zdaj kaže, da neposrednega obračuna svojih največjih zvezdnikov, Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, ne bomo videli. Prvi ima kot glavni cilj sezone zabeleženo julijsko Dirko po Franciji, drugi bo dirkal na majski Dirki po Italiji. Morda pa moči združita na svetovnem prvenstvu, ki ga bo od 5. do 13. avgusta gostil škotski Glasgow.

Na uvodni dirki sezone v Avstraliji slovenskih kolesarjev ne bo, bomo pa za svoje ase lahko navijali na večini od naslednjih 34 preizkušenj leta v svetovni seriji. Za zdaj se koledarja dirk naših dveh največjih šampionov, številke ena svetovnega kolesarstva Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) in Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), ne križata, a to se lahko skozi sezono še spremeni.

Pogačar začenja v Španiji

Sezono bo začel na manjši dirki v Španiji. Foto: UAE Emirates Pogačar bo tekmovalno leto začel na manjši španski makadamski klasiki Jaen-Paraiso Interior 13. februarja, preden bo branil dvakratno zaporedno zmago na domači dirki svoje ekipe UAE Team Emirates med 20. in 26. februarjem. Pogačarjeva glavna cilja sezone sta za zdaj dirka po Flandriji (2. april), kjer je lani zaradi taktične napake zapravil morebitno zmago v dvoboju s poznejšim zmagovalcem, Nizozemcem Mathieujem van der Poelom, in Tour de France, piše STA.

Največja dirka na svetu bo letos na sporedu med 1. in 23. julijem in vsebuje le eno, sicer gorsko vožnjo na čas ter številne zanimive konce etap. Pogačar bo lovil tretjo zmago po letih 2020 in 2021 ter poskušal streti lanskega zmagovalca, Danca Jonasa Vingegaarda. Najboljši slovenski kolesar za leto 2022 je pred sezono na prireditvi Večer zvezd, ki poteka v čast najboljšim slovenskim kolesarjem, poudaril, da se bolje počuti v vlogi lovca. Agresivnega načina dirkanja pa glede na zadnje sezone, ko je tekmoval in tudi zmagoval skozi vse leto, ne bo zamenjal.

Po dvojnem sporedu v februarju bo marca Pogačar branil zmagi na toskanski makadamski klasiki Strade Bianche in dirki med dvema morjema, Tirenskim in Jadranskim. Še enkrat bo napadel zmago na dirki Milano–Sanremo, kjer je lani slavil še en Slovenec Matej Mohorič, potem ko je z vratolomnim spustom in tehnično prebrisanostjo s potopnim sedalom ukanil vse tekmece.

Po dvojčku dirk na flandrijskih tlakovcih za Pogačarja sledi še dvojni spored v Belgiji na valonski puščici in Liege–Bastogne–Liegeu, po dvomesečnem premoru pa prihajajo domače priprave na dirki Po Sloveniji ter nastop na Touru. Zadnji del sezone pri kolesarju s Klanca pri Komendi ostaja odprt, morda pa bo znova poskusil naskok na naslov svetovnega prvaka avgusta na Škotskem.

Rogličev program še precej prazen

Letos gre na Giro. Foto: Guliverimage Precej bolj prazen je Rogličev seznam dirk. Kisovčan je po koncu lanske sezone z operativnim posegom odpravil težave z ramo za ceno dolgega okrevanja.

Program dirk bo zato v letu, ko je izgubil status vodje v ekipi Jumbo-Visme za dirko po Franciji, bolj redek. Začel ga bo na dirki po Kataloniji konec marca, nadaljeval pa z naskokom na prvo zmago na Giru. Dirka po Italiji bo na sporedu med 6. in 28. majem, največji tekmec 33-letnega Kisovčana pa bo zmagovalec dirke po Španiji in svetovni prvak Remco Evenepoel iz Belgije, ki bo znova izpustil Tour de France.

V zadnjem delu sezone Roglič namerava nastopiti še na Vuelti, kjer bo lovil četrto zmago po letih 2020, 2021 in 2022, še piše STA.

Tratnik in Novak v novih ekipah, Mohorič v lov na granitno kocko

Rogliču bo na poti do slavja na Giru poskušal pomagati nov moštveni kolega Jan Tratnik. Idrijčan je barve Bahrain-Victoriousa zamenjal za dres Jumbo-Visme, z novo vlogo pa je pridobil novo motivacijo, kot je zapisal za svoj blog.

Novega slovenskega pomočnika pa bo imel pri UAE Team Emirates tudi Pogačar. Poleg Jana Polanca bo v naslednjih letih član ekipe še Domen Novak, ki je prav tako kot Tratnik zapustil Bahrain-Victorious.

V tem bo eden od glavnih vodij še naprej Matej Mohorič. V zadnjih letih je kolesar iz Podblice pri Kranju storil korak naprej, po lanski zmagi na Milano–Sanremu pa se je ukvarjal s številnimi težavami z zdravjem.

Mateja Mohoriča zanimajo klasike. Foto: Vid Ponikvar

Po koncu leta 2022 je na Večeru zvezd dejal, da je znova na pravi poti, kot cilj pa si je v letu 2023 postavil zmago na preizkušnji Pariz–Roubaix. Tamkajšnja granitna kocka in ploščica z imenom v starih prhah velodroma v Roubaixu sta še naprej največja motiva lovcev na enodnevne klasike in spomenike.

Eugenia Bujak je članica ekipe Team UAE ADQ. Foto: Vid Ponikvar Ob Pogačarju, Polancu, Rogliču in Mohoriču tudi Luka Mezgec (Team Jayco Alula) in Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) ostajata v istih ekipah, tako da bo v svetovni seriji skupaj prisotnih osem slovenskih kolesarjev, vsak s svojo vlogo in pričakovanji za ponovno neokleščeno leto 2023.

Tudi ženska svetovna serija se je začela prav v Avstraliji. Pri ženskah na pravi preboj Slovenke še čakajo, del svetovne serije pa sta za zdaj Urška Žigart (Team Jayco Alula) in Eugenia Bujak (Team UAE ADQ).

Špela Kern bo v drugem rangu del nove ekipe Cofidis, na tej ravni pa nastopa tudi edina slovenska ekipa BTC City Ljubljana Scott, napoveduje STA.

Koledar sezone svetovne serije Datum Dirka Država 17.–22. 1. Dirka po deželi tam spodaj Avstralija 29. 1. Dirka Cadela Evansa Avstralija 20.–26. 2. Dirka po ZAE ZAE 25. 2. Omloop Het Nieuwsblad Belgija 4. 3. Strade Bianche Italija 5.–12. 3. Pariz-Nica Francija 6.–12. 3. Tirreno-Adriatico Italija 18. 3. Milano-San Remo Italija 20.–26. 3. Dirka po Kataloniji Španija 22. 3. Driedaagse Brugge-De Panne Belgija 24. 3. Klasika E3 Saxo Bank Belgija 26. 3. Gent-Wevelgem Belgija 29. 3. Dwars door Vlaanderen Belgija 2. 4. Po Flandriji Belgija 3.–8. 4. Dirka po Baskiji Španija 9. 4. Pariz-Roubaix Francija 16. 4. Amstel Gold Nizozemska 19. 4. Valonska puščica Belgija 23. 4. Liege–Bastogne–Liege Belgija 25.–30. 4. Dirka po Romandiji Švica 1. 5. Eschborn - Frankfurt Nemčija 6.–28. 5. Dirka po Italiji Italija 4.-11. 6. Kriterij po Dofineji Francija 11.-18. 6. Dirka po Švici Švica 1.-23. 7. Dirka po Franciji Francija 29. 7. Klasika San Sebastian Španija 29. 7.- 4. 8. Dirka po Poljski Poljska 5.-13. 8. Svetovno prvenstvo (Glasgow) Škotska 20. 8. Klasika BEMER Nemčija 23.-27. 8. Dirka po Beneluksu Belgija/Nizozemska 26. 8.-17. 9. Dirka po Španiji Španija 3. 9. Dirka po Bretanji Francija 8. 9. Velika nagrada Quebeca Kanada 10. 9. Velika nagrada Montreala Kanada 20.-24. 9. Evropsko prvenstvo (Drenthe) Nizozemska 7. 10. Po Lombardiji Italija 12.-17. 9. Dirka Guangxi Kitajska

Koledar ženske sezone svetovne serije Datum Dirka Država 15. - 17. 1. Dirka po deželi tam spodaj Avstralija 28. 1. Dirka Cadela Evansa Avstralija 9. - 12. 2. Sirka po ZAE ZAE 25. 2. Omloop Het Nieuwsblad Belgija 4. 3. Strade Bianche Italija 11. 3. Ronde van Drenthe Nizozemska 19. 3. Klasika Alfreda Binde Italija 23. 3. Driedaagse Brugge - De Panne Belgija 26. 3. Gent - Wevelgem Belgija 2. 4. Po Flandriji Belgija 8. 4. Pariz-Roubaix Francija 16. 4. Amstel Gold Nizozemska 19. 4. Valonska puščica Belgija 23. 4. Liege-Bastogne-Liege Belgija 1. - 7. 5. Dirka po Španiji Španiji 12. - 14. 5. Dirka po Baskiji Španiji 18. - 21. 5. Dirka po Burgosu Španiji 26. - 28. 5. Ride London Velika Britanija 6. - 11. 6. Dirka po Veliki Britaniji Velika Britanija 17. - 20. 6. Dirka po Švici Švica 30. 6. - 9. 7. Dirka po Italiji Italija 23. - 30. 7. Dirka po Franciji Francija 5. - 13. 8. Svetovno prvenstvo (Glasgow) Škotska 19. 8. Vargarda (ekipni kronometer) Švedska 20. 8. Vargarda (cestna dirka) Švedska 22. - 27. 8. Dirka po Skandinaviji Norveška 2. 9. Velika nagrada Plouayja Francija 5. - 10. 9. Dirka po Nizozemski Nizozemska 15.–17. 10. Dirka po Romandiji Švica 20.–24. 9. Evropsko prvenstvo (Drenthe) Nizozemska 12.–14. 10. Dirka po otoku Chongming Kitajska 17. 10. Dirka Guangxi Kitajska

