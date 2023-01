Iz dobrodelne fundacije Tadeja Pogačarja, ki finančno podpira raziskave raka, so sporočili, da so za par umetniško poslikanih Pogačarjevih kolesarskih čevljev, v katerih je julija lani dosegel spektakularno zmago v 7. etapi s ciljem na La Super Planche des Belles Filles, iztržili sedem tisoč evrov, ki jih bodo namenili raziskavam. Preverili smo, kdo je umetnica, ki se je podpisala pod mojstrsko poslikavo s simboli bolezni raka, ki krasi kolesarske čevlje vodilnega kolesarja na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI).

Avtorica poslikave je 31-letna Novozelandka Caitlin Fielder, partnerka Georga Bennetta, Pogačarjevega moštvenega kolega pri ekipi Emiratov.

Prvi par za partnerja in Dirko po Franciji

S poslikavo kolesarskih čevljev se je začela ukvarjati leta 2017, ko je za nastop na francoskem Touru poslikala par čevljev za svojega partnerja. Niti v sanjah si ni predstavljala, da bo to z leti postal njen glavni posel, kariera.

"Ko sva se z Georgom zaradi njegove kariere preselila v Evropo, v Girono, sem kmalu ugotovila, da bom težko našla delo, povezano z mojim študijem (diplomatka biologije), zato sem se odločila za korenito spremembo. Lotila sem se slikanja, kar je bil že pred leti moj hobi. Sprva sem se osredotočala predvsem na portrete, potem pa mi je George zaupal, da si želi tekmovati v čevljih z mojim pečatom oz. poslikavo. Željo sem mu uresničila za njegov rojstni dan," je lani poleti o svojih umetniških začetkih pripovedovala v pogovoru za Sportal.

"Začelo se je počasi," se spominja, "in nikakor si nisem predstavljala, da bom v petih, šestih letih na točki, kjer sem danes. To je danes moj glavni vir prihodka. Kar zadeva cene je ta odvisna od motiva, velikosti in zahtevnosti poslikave, zato težko govorim o ceni, strankam raje rečem, naj se mi oglasijo in na podlagi zahtev lahko postavim ceno. Običajno se vse začne z idejo, konceptom, ki ga predlaga stranka, jaz pa potem razvijem več različnih dizajnov."

Od šest do 40 ur za poslikavo para čevljev

Časovna potratnost posamezne poslikave je odvisna od detajlov in velikosti poslikave, okvirno pa za poslikavo enega para čevljev porabi med šest do 30, 35 ali celo 40 ur. Za par čevljev, ki jih na lanskem Touru nosil belgijski kolesar Wout Van Aert, je na primer potrebovala približno 30 ur.

Par kolesarskih čevljev za madžarskega kolesarja Attilo Valterja pred italijanskim Girom 2021, ki se je začel v Budimpešti:

"Seveda pa ne slikam samo kolesarskih čevljev, poslikave ustvarjam tudi za ostalo obutev, tekaške copate, čelade, kolesarske okvirje in podobno (pred kratkim je spektru svojih del dodala še kolesarsko opremo). Za poslikavo uporabljam posebno barvo za usnje, je pa zelo odvisno od podlage. Včasih moram barvi dodati razne dodatke. Barvo skušam čimbolj prilagoditi naravni podlagi usnja na čevlju."

Na vprašanje, kako popravi napako, če se pripeti, v šali odgovarja, da jih običajno ne dela, če pa že, se jih da lepo popraviti. "Ampak kot rečeno, za zdaj na srečo še nisem naredila večje napake, kar je dokaj dobra novica, kajne?"

Poslikani čevlji za Wouta Van Aerta:

Kakšen je postopek dela?

Kako poteka njeno delo? Iz čevlja najprej odstrani zaščitni sloj, zato da se bo barva lahko kar najbolje vpila v čevelj. Dizajn najprej izdela v Photoshopu, da si ga stranka lahko ogleda in si lažje predstavlja, kaj sledi, in predlaga morebitne popravke, če so potrebni. Pri delu uporablja akrilne barve za usnje, na katere v zadnji fazi dela nanese več zaščitnih slojev.

Naročilo za poslikavo kolesarskih čevljev, s katerimi je Pogačar napovedal zagon fundacije za raziskavo zdravil za bolezni raka, je dobila teden in pol, slaba dva tedna pred začetkom Toura.

"Zelo vesela sem, da me je pri tem podprlo tudi podjetje DMT, kar je super, saj je pomenilo, da se je tudi Tadejev sponzor strinjal s tem, kar počnem. Zame je bila to seveda izjemna čast, ne samo zato, ker so to čevlji Tadeja Pogačarja, ampak tudi zaradi namena, saj je z njimi napovedal odprtje lastne fundacije za raziskavo raka. To se mi zdi izjemnega pomena in je zelo spodbudna novica."

Pravi, da bi težko izbrala, na kateri izdelek je najbolj ponosna, saj se to z leti spreminja, a po premisleku za najljubšo izbere poslikavo na čevljih za njenega partnerja Georga in Dirko po Franciji leta 2017.

Med njenimi strankami so tudi Esteban Chaves, ki je v čevljih z njeno poslikavo leta 2019 zmagal na etapi Gira, Antwan Tolhoek, Hannah Barnes, Michael Matthews, čevlje z njenim pečatom imata tudi Primož Roglič (Bennett je bil nekdaj njegov sotekmovalec v ekipi Jumbo-Visma), in triatlonka Laura Siddall. Poslikala je tudi čevlje za Mathieua Van Der Poela, Daryla Impeya, Luka Durbridga, Attilo Valterja, Courtney Dauwalter, dirkača Aleix Espargaro in gorska kolesarja Brookea MacDonalda in Wyna Masterja.

"Ta poslikava je zame pomenila nov začetek in mi še vedno izredno veliko pomeni. Tako kot par čevljev, ki sem jih za Georga poslikala za njegov nastop na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021. Zelo so mi všeč in sem nanje izredno ponosna," je še povedala Caitlin Fielder, ki poleg umetniške gradi tudi uspešno športno kariero. Je namreč profesionalna gorska tekačica in ultramaratonka.

S tekom se je začela ukvarjati leta 2015, še prej je v času študija tri leta trenirala boks in nogomet. Kot je zapisala v predstavitvi na njeni spletni strani, si je za prvi tekaški cilj zadala udeležbo na 85-kilometrskem ultramaratonu na Novi Zelandiji, imenovanem Old Ghost run, a pravi začetki resnejšega teka datirajo v leto 2016, s selitvijo v Španijo, ko ji je nekdo ponudil, da ji sestavi tedenski načrt treninga, ki je kmalu prinesel rezultate.

Par čevljev za Primoža Rogliča:

Februarja 2020 jo je za sedem mesecev ustavila operacijo kolka, tako da je šele leto 2021 njeno prvo leto, tako glede treningov kot tekmovanj. Zaradi nastopanja v seriji Golden Trail je prepotovala Evropo in si dokazala, da je lahko konkurenčen na tekmah, kot je OCC na UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc Orsières-Champex-Chamonix) v dolžini 56 kilometrov.

Pravi, da so ji všeč tekmovanja in iskanje meja svojih zmožnosti, a najbolj zadovoljujoče pri vsem tem je proces dela v "zakulisju" in vsakodnevne izboljšave.

Med lanskimi dosežki velja izpostaviti 18. mesto v absolutni konkurenci tekmovanja CCC UTMB, 6. mesto v absolutni konkurenci traila Stranda Fjord Trail Race (25 km), drugega mesta v absolutni konkurenci maratona Mont Blanc in zmage na trailu Catllaras Klassmark (21km).