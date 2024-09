Slovenska kolesarska reprezentanca na svetovnih prvenstvih že dolgo ni bila tako močna, v Zürichu bo lahko selektor članske moške vrste Uroš Murn računal na najboljše tekmovalce, kar jih trenutno premore slovensko kolesarstvo. Ob Pogačarju so udeležbo potrdili še Primož Roglič, Matej Mohorič, Domen Novak, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Matevž Govekar in Jaka Primožič.

S tako ekipo nimajo česa skrivati

"V Švico potujemo z najmočnejšo postavo in visokimi cilji. Vloženega je bilo veliko truda v to, da smo po nekaj letih znova zbrali celotno ekipo z najboljšimi kolesarji na svetu. S tako ekipo nimamo česa skrivati, cilj je vsaj medalja na cestni dirki. Vemo pa, da so enodnevne dirke nepredvidljive. Tudi v vožnji na čas se Primož lahko bori za medaljo. Trasa sicer ni zelo zahtevna. Prvi del in zadnji del sta ravninska, vmes pa je en klanec, ki bi Primožu moral ustrezati," je ob uradni predstavitvi reprezentanc za SP povedal Murn.

V vožnji na čas je slovenski adut Roglič

Martin Hvastija: "Na svetovno prvenstvo se odpravljamo z velikimi ambicijami v vseh kategorijah." Foto: Ana Kovač Visokih ambicij pa slovenska vrsta nima le v elitni moški konkurenci, v boj za odmevne rezultate se podaja v vseh kategorijah, pa je za Kolesarsko zvezo Slovenije povedal direktor cestnih reprezentanc Martin Hvastija: "Na svetovno prvenstvo se odpravljamo z velikimi ambicijami v vseh kategorijah. V vožnji na čas, kjer je trasa takšna, da bodo v ospredju pravi specialisti razen Primoža, nimamo takšnega kolesarja ali kolesarke. Trasa za cestne dirke pa je takšna, ki nam ustreza. Ključen bo predvsem prvi del kroga okoli Züricha, ki je najtežji del trase in kjer se bodo delale razlike. Razplet dirk v mlajših kategorijah je nepredvidljiv, pri moških do 23 let bo naš glavni adut Gal Glivar, ki bi mu trasa morala ustrezati. Pri mladincih imamo kljub odsotnosti Jakoba Omrzela še vedno nekaj kolesarjev, ki bi lahko krojili razplet dirke. Članske dirke bodo bolj kontrolirane in se bodo odločale v zadnjih dveh krogih."

Tadej Pogačar je lani na SP v Glasgowu na cestni dirki osvojil bronasto odličje, letos v Zürichu odkrito napada zlato. Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Kdaj bodo na delu slovenski kolesarke in kolesarji?

Prvi slovenski nastop na SP bo že v soboto, 22. septembra, ko bosta v ženski elitni konkurenci v posamični vožnji na čas nastopili Eugenija Bujak in Urška Žigart. Dan kasneje bo na moškem kronometru dirkal še Primož Roglič, ki vsekakor spada v ožji krog favoritov za medaljo. V ponedeljek, 23. septembra, bo v vožnji na čas v konkurenci kolesarjev do 23 let dirkal Anže Ravbar, dan kasneje pa med mladinkami še Zoja Ferlež in Eva Potočnik, če ji bo to omogočalo zdravje.

Mladinke – slovenske barve bodo poleg Ferlež branile še Sara Pestotnik, Anet Trakonja in Dominika Štrukelj – cestna dirka čaka v četrtek, 26. septembra, prav tako mladince (Bastian Petrič, Bor Ebner, Erazem Valjavec, Gašper Štajnar in Sven Aleksander Mernik), v petek, 27. septembra, pa bodo na delu še kolesarji do 23 let z Galom Glivarjem, Anžetom Ravbarjem in Jako Maroltom.

Cestni dirki obeh elitnih konkurenc, ženske in moške, bosta v soboto, 28. septembra, in nedeljo, 29. septembra. V soboto gredo za Slovenijo v boj Urška Žigart, Urša Pintar in Špela Kern, v nedeljo za zaključek SP pa še Pogačar, Roglič, Mohorič, Novak, Tratnik, Mezgec, Govekar in Primožič.

Slovenska koledarska reprezentanca za SP v Zürichu: Moški Elite:

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Matej Mohorič

Domen Novak

Jan Tratnik

Luka Mezgec

Matevž Govekar

Jaka Primožič Ženske Elite:

Urška Žigart

Urša Pintar

Špela Kern

Eugenija Bujak Moški U23:

Gal Glivar

Anže Ravbar

Jaka Marolt Mladinci:

Bastian Petrič

Bor Ebner

Erazem Valjavec

Gašper Štajnar

Sven Aleksander Mernik Mladinke:

Zoja Ferlež

Sara Pestotnik

Anet Trakonja

Dominika Štrukelj

Eva Potočnik

