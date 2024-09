Primož Roglič stoji pred posebnim izzivom

Po veliki zmagi na Dirki po Španiji in krajšem oddihu bo imel Primož Roglič pred seboj novo priložnost za odmeven rezultat. V Zürichu se bo podal v lov za medaljo po trasi kronometra. Da se noge dobro vrtijo, je pokazal v Španiji, veliko pa bo odvisno tudi od njegovih tekmecev, ki imajo enako željo kot slovenski šampion. In kdo bodo posamezniki, ki jih bo zanimala medalja?

Kako je osvojiti medaljo na svetovnih prvenstvih v kolesarstvu, Primož Roglič dobro ve. Leta 2017 je v Bergnu na Norveškem v kronometru postal svetovni podprvak. Premoč je moral priznati le Tomu Dumoulinu, s katerim sta na olimpijskih igrah v Tokiu 2021 zamenjala mesti, slovenski šampion pa je osvojil zlato medaljo.

Svetovno prvenstvo – posamični kronometer Kje: Zürich Kdaj: 22. september ob 14.45 Dolžina, 46,1 kilometra (413 višinskih metrov) Foto: UCI

Dva krajša vzpona in vožnja ob obali Züriškega jezera

Zdaj se bo še enkrat pomeril za odličje na velikem odru. Na svetovnem prvenstvu v Zürichu bo na delu v nedeljo. Za traso bi lahko rekli, da mu je kar pisana na kožo. Dolga je namreč 46,1 kilometra, kolesarji pa bodo morali premagati 413 višinskih metrov. Prvo merjenje časa bo na 12,5, drugo na 26,6 in tretje na 36,7 kilometra.

Začetek bo imel posebno noto, saj se bo začel na zgodovinskem züriškem zunanjem velodromu severno od mesta. Nato se bo pot nadaljevala ob jezeru Greifensee, ko se bo cesta dvignila čez hrib in spustila proti Züriškemu jezeru.

Glavnino vzpenjanja bosta predstavljala vzpona, dolga 2,6 kilometra s povprečno 4,5-odstotno naklonino, po katerem bodo dosegli najvišjo točko dneva (640 metrov nadmorske višine), in 1,4 kilometra s 5,1-odstotnim povprečnim naklonom. Ko bodo dosegli vrh zadnjega, se bodo spustili proti Züriškemu jezeru in tam vse do cilja približno 15 kilometrov kolesarili ob njegovi obali.

Osrednji favorit je Evenepoel, a ...

Naslov prvaka iz Glasgowa bo branil Remco Evenepoel, ki je letos v odlični formi in je na nedavnih olimpijskih igrah pometel s konkurenco tako v posamični vožnji kakor tudi cestni dirki ter si okoli vratu nadel zlati medalji. Prav Belgijec, ki ga celotno poletje povezujejo z morebitnim prihodom v vrste Red Bull - BORE - hansgrohe, je osrednji favorit za novo zlato odličje.

Remco Evenepoel je favorit za zlato medaljo. Foto: Guliverimage

A svoje načrte imajo tudi preostali. Slovenija bo pesti stiskala za Primoža Rogliča, ki bo edini slovenski kolesar. Da se je odločil nastopiti, je jasen znak, da se spogleduje z medaljo. Zanj prav tako velja, da je odličen v vožnji na čas. Dolžina kronometra mu prav tako odgovarja in tudi dejstvo, da se trasa nekoliko dvigne, čeprav ne toliko, da bi bila njemu povsem pisana na kožo. Saj se spomnimo, kako je s konkurenco pometel na trasi kronometra zadnji dan Gira 2023 na Svete Višarje in kaj je naredil tekmecem v Tokiu na olimpijskem kronometru, ko je bila trasa zelo razgibana in je bilo več klancev.

Najprej Roglič, potem skupaj s Pogačarjem še po eno medaljo?

A bo Roglič tudi na züriški trasi naredil vse, da se bo postavil ob bok strokovnjakoma za kronometer. Verjetno je tihi cilj slovenske reprezentance, da bi se v domovino pripeljala z dvema mavričnima majicama, kar bi bil nov zgodovinski dosežek za slovensko kolesarstvo, potem ko sta Roglič in Tadej Pogačar v letošnjem letu osvojila že vse tri grand toure. Pogi je po premoru, ki ga je imel po osvojeni Dirki po Franciji, v izvrstni formi, kar je pokazal na nedeljski VN Montreala, ko je v solo vožnji prišel do cilja. Oba s Primožem bosta osrednji slovenski orožji za cestno dirko v Zürichu, ki pa bo na sporedu 29. septembra.

Stefan Küng se bo pred domačim občinstvom želel še izdatneje dokazati. Foto: Reuters

Če se vrnemo na posamično preizkušnjo, je treba izpostaviti domačina Stefana Künga, ki je na Vuelti pokazal, kako močne noge ima. Jasno je, da bo pred domačimi navijači iz sebe iztisnil še kakšen atom moči več. V dodatno spodbudo mu bo tudi zmaga zadnji dan Vuelte, ko je bil na sporedu kronometer, a je bil ta povsem ravninski. Švicarji bodo računali še na dobro vožnjo izkušenega Stefana Biseegerja.

Neznanke pri nekaterih favoritih

Velik favorit za medaljo je Italijan Filippo Ganna, a je njegova forma pod velikim vprašajem. Poleti je trpel zaradi utrujenosti. Zadnje priprave je opravil na višini in za zaključek še na stezi v Italiji, kjer je pilil ključne podrobnosti. Ganna je bil na lanskem svetovnem prvenstvu srebrn in za Evenepoelom zaostal 12 sekund. Verjetno bo v primerjavi z Belgijcem in Rogličem izgubil nekaj časa pri dveh krajših vzponih, a bo zaključek nato njemu pisan na kožo.

Forma Filippa Ganne je neznanka. Foto: Guliverimage

Američan Brandon McNulty je imel nekaj smole v zadnjem obdobju, potem ko je dvakrat padel na Vuelti. Tudi zadnji dan v kronometru. A je osvojil krajši kronometer prvi dan Dirke po Španiji in bil peti na olimpijskih igrah v Parizu.

Da se odlično znajde v vožnji na čas, je Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Emirates pokazal tudi v mladinskih vrstah, v katerih je bil leta 2016 mladinski svetovni prvak.

Na španski tritedenski dirki jih je prav tako skupil Wout van Aert, ki je na španskih tleh stopnjeval formo za svetovno prvenstvo. Prihajal je v vse boljšo formo, ko ga je padec oddaljil od svetovnega prvenstva in Züricha, predčasno pa je moral končati tudi Vuelto. Na olimpijskih igrah je delal družbo rojaku Evenepoelu in srebrnemu Ganni na zmagovalnem odru.

Bo imel Tarling več sreče kot v Parizu, kjer mu je smola s pnevmatiko odnesla odličje?

Velika neznanka je forma specialista za tovrstno vožnjo Joshue Tarlinga. Dvajsetletni Britanec je bil lani bronast v Glasgowu. Letos je imel veliko smole na olimpijskem kronometru, ki mu je prinesel veliko razočaranje, potem ko mu je počila pnevmatika, ki ga je stala medalje. Tako kot Wout van Aert in McNulty je tudi on padel na Vuelti, zato kolesarsko karavano zanima, v kakšni formi bo prišel v Švico.

Joshua Tarling jih je skupil na Vuelti. Se je v tem času lahko dovolj hitro pripravil? Foto: Guliverimage

Kako je osvojiti zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v posamični vožnji na čas, zelo dobro ve Norvežan Tobias Foss, ki je presenetil tekmece leta 2022 v Wollongonu. Presenetil je tudi Evenepoela. Trasa, kot je züriška, bi mu lahko ustrezala in bi ga lahko v nedeljo videli v družbi najboljših.

Vse skupaj se bo začelo v nedeljo ob 14.45, v poznih popoldanskih urah pa bomo izvedeli, kdo so junaki moškega posamičnega kronometra.