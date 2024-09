Uradna potrditev: Slovenija bo v Zürichu nastopila z najmočnejšo postavo

Na Kolesarski zvezi Slovenije so potrdili, da bo na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki se bo začelo v nedeljo, 22. septembra, Slovenija nastopila v najmočnejši postavi, s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem na čelu.

Na moški članski dirki (29. septembra) bo nastopilo vseh sedem slovenskih kolesarjev iz svetovne serije. Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču, ki sta letos zmagala na vseh treh grand tourih, se bodo pridružili Matej Mohorič, Domen Novak, Jan Tratnik, Luka Mezgec in Matevž Govekar. Ker ima slovenska izbrana vrsta zaradi visokega mesta na lestvici UCI pravico do nastopa z osmimi kolesarji, bo osmerico zaokrožil Jaka Primožič, član kontinentalne ekipe Hrinkow Advarics. Moška članska cestna dirka bo na sporedu kot zadnja dirka prvenstva, v nedeljo, 29. septembra. Kolesarje čaka kar 273,9 kilometra dolga trasa s 4.470 višinskimi metri.

Roglič edini Slovenec v kategoriji Elite

Že teden dni prej (22. septembra) nas čaka prvi vrhunec prvenstva, vožnja na čas, kjer bo barve Slovenije zastopal Primož Roglič. Trasa "ure resnice" je dolga 46,1 km in ima 413 višinskih metrov. Zahteven je predvsem drugi del, ko se bodo kolesarji dvignili nad Zürich in se nato samo še spustili do jezera ter ob jezeru potem kolesarili vse do cilja.

22. septembra bo na sporedu tudi vožnja na čas v ženski članski kategoriji. Slovenske barve bosta zastopali Eugenija Bujak in državna prvakinja Urška Žigart. Čaka ju 29,9 km dolga trasa z nekaj več kot 300 višinskimi metri. Sklepni del trase je enak kot na moški dirki, le da je prvi del krajši. Kvoto treh kolesark na cestni dirki, ki bo 28. septembra, bosta poleg Urške Žigart dopolnili še Urša Pintar in Špela Kern.

Gal Glivar glavni adut ekipe mlajših članov

Z Galom Glivarjem bo na najvišja mesta na cestni dirki 27. septembra merila tudi moška reprezentanca do 23 let. Poleg Glivarja, ki je letos osvojil naslov državnega prvaka do 23 let, v članski konkurenci pa je bil drugi, bosta v ekipi še Jaka Marolt in Anže Ravbar, še lani evropski prvak v kategoriji mladincev. Anže bo tudi tisti, ki bo nastopil v vožnji na čas, ki bo 23. septembra.

V Zürich potujeta tudi ženska in moška mladinska reprezentanca. Predvsem pri mladincih so pričakovanja kljub poškodbi Jakoba Omrzela še vedno visoka. Ekipo bo sestavljalo pet kolesarjev: Bastian Petrič, Bor Ebner, Erazem Valjavec, Gašper Štajnar in Sven Aleksander Mernik. Kot na vseh preostalih cestnih dirkah bo tudi tukaj odločitev padla na zahtevnih zadnjih krogih po Zürichu. Pri mladincih ne bomo imeli predstavnika v vožnji na čas.

Pri mladinkah bosta v vožnji na čas nastopili Zoja Ferlež in – če bo zdravstveno stanje dopuščalo – še Eva Potočnik. Na cestni dirki pa bodo poleg Zoje nastopile še Sara Pestotnik, Anet Trakonja in Dominika Štrukelj.