Številke obetajo. "Tadej Pogačar je žival."

"Tadej je žival, tekmovalna žival. Kolesar njegovega kova potrebuje mavrično majico in po mojem mnenju si jo tudi zasluži," je po nedeljski zmagi Tadeja Pogačarja na veliki nagradi Montreala v Kanadi povedal športni direktor moštva UAE Emirates Joxean Fernandez Matxin. "Tadejeve številke so podobne tistim z Gira in Toura. Je v odlični formi in to mora zdaj le še vzdrževati do svetovnega prvenstva," je še razkril Španec.

Slovenski kolesarski superzvezdnik Tadej Pogačar želi letos spisati zgodovino in postati šele tretji kolesar v zgodovini, ki bi osvojil t. i. "trojno krono" ter zmagal na Dirki po Italiji in Touru ter na cestni dirki svetovnega prvenstva. V zgodovini je ta podvig uspel le Belgijcu Eddyju Merckxu ter Ircu Stephenu Rochu, med ženskami pa nizozemski šampionki Annemiek van Vleuten.

V Kanadi se je spet vrnil v tekmovalni pogon

Pogačar se je po zaporednih zmagah na Giru in Touru v petek v Kanadi vrnil v tekmovalni pogon. Najprej je na dirki za VN Quebeca zasedel sedmo mesto, v nedeljo pa na VN Montreala s 23 kilometrov dolgim napadom pokoril vso konkurenco in pokazal, da je pred svetovnim prvenstvom v Zürichu v Švici – cestna dirka članov bo v nedeljo, 29. septembra – v odlični formi.

Pogačarjev napad v Montrealu:

"Tadejeve številke so podobne tistim z Gira in Toura. Po teh dirkah se je dobro spočil, si napolnil baterije in je zdaj izjemno motiviran za svetovno prvenstvo," je v pogovoru z odgovornim urednikom medija VeloNews Danielom Bensonom razkril športni direktor Pogačarjeve ekipe UAE Emirates Joxean Fernandez Matxin. "V Kanadi se je spet spravil v tekmovalni pogon, zdaj je v odličnem položaju in mora dobro formo le še vzdrževati do 29. septembra," je še prepričan Španec.

Vsi so ga spraševali, zakaj ne gre na Vuelto

Po zmagah na Giru in Touru je velika večina novinarjev Pogačarja spraševala, zakaj se ne loti še Vuelte, je še povedal Matxin, a spet poudaril, da te letos preprosto ni bilo v Slovenčevem programu. "Vse od začetka sezone je bilo v programu svetovno prvenstvo. Dirkati na treh grand tourih zapored bi bilo nesmiselno. Moral se je osredotočiti na svetovno prvenstvo in zato je potreboval počitek. Sicer pa Tadej piše zgodovino na vsaki dirki, vsako leto."

V Kanadi je 25-letni slovenski as pokazal tudi, da gre na vsaki dirki na zmago. Po petkovi preizkušnji v Quebec Cityju je bil precej razočaran nad sedmim mestom, čeprav mu tamkajšnja trasa ne ustreza. Veliko bolj po njegovi meri je tista v Montrealu, ki ima zahtevnejše vzpone in je podobna trasi, ki ga čaka v Zürichu. "Tadej je žival, tekmovalna žival. V Montrealu ste lahko videli, kako motiviran je. Pa tudi, kako ceni delo ekipe. Osredotočen je bil na zmago in napadel dva kroga pred koncem dirke. In tekmovalec njegovega kova potrebuje mavrično majico. In po mojem mnenju si jo tudi zasluži," je še povedal Matxin.

Lepa priložnost za mavrično majico

Pogačar po mnenju športnega direktorja na svetovnih prvenstvih še ni imel prave priložnosti za napad na naslov prvaka, saj mu trase niso bile pisane na kožo. Lani je v Glasgowu sicer osvojil bronasto odličje – po srebru Primoža Rogliča v vožnji na čas na SP v Bergnu leta 2017 ter bronu Andreja Hauptmana na cestni dirki na SP v Lizboni leta 2001 še tretje za Slovenijo –, a Matxin meni, da je imel njegov varovanec še najlepšo priložnost v Imoli leta 2020, ko je na cestni dirki tesno sodeloval z Rogličem.

A takrat je slovenska ekipa z Janom Polancem, Luko Mezgecem, Janezom Brajkovičem, Janom Tratnikom, Domnom Novakom in Luko Pibernikom delala za Rogliča, ki je na koncu zasedel šesto mesto. Polanc je bil tedaj 27. in Pogačar 33. Z letošnjim Zürichom pa se začenja serija svetovnih prvenstev, na katerih bi moral Pogačar imeti imenitne možnosti za zmago, saj so trase v Švici, pa naslednje leto v Kigaliju v Ruandi, leta 2026 v Montrealu ter leto kasneje v Haute-Savoiu v Franciji primernejše za močne hribolazce.

