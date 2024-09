Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je še enkrat več pokoril vso konkurenco. Po tem, ko je tudi sam priznal, da je na petkovi VN Quebeca storil napako, je tokrat večino dirke hranil moči za napad in se vozil v glavnini. Ko je ta ujela vse ubežnike vključno z Matejem Mohoričem, se je na njeno čelo postavil njegov moštveni in reprezentančni kolega Domen Novak, kmalu zatem pa se je 25-letnik iz Komende odločil za napad in se v velikem slogu odpeljal konkurenci.

S samostojno vožnjo v zadnjih 23 kilometrih dirke se je še drugič v zadnjih treh letih veselil zmage na VN Montreala, ob veliki prednosti pa si je na ciljni ravnini najprej privoščil pozdrav z dobrim prijateljem Michaelom Matthewsom, nato pa navijačem ob progi, preden se je z dvignjenimi rokami zapeljal prek ciljne črte, delil tudi "petke". Drugi je bil Pello Bilbao, v sprintu za tretje mesto pa se je najbolj izkazal Julian Alaphilippe.

VN Montreala, potek dirke:

CILJ: Tadej Pogačar je veliki zmagovalec VN Montreala! Z izjemno samostojno predstavo v zadnjih 23 kilometrih si je na ciljni ravnini lahko privoščil tudi podajanje rok z navijači ob progi in se v cilj pripeljal z nekaj več kot 20 sekundami prednosti pred Bilbaom. Sprint za tretje mesto je dobil Alaphilippe.



5 km do cilja: Pogačar ima še vedno 40 sekund prednosti pred Bilbaom, ostali pa zaostajajo več kot minuto.



10 km do cilja: Pogačar ima že 40 sekund prednosti pred prvimi zasledovalci, večja skupina pa zaostaja že minuto.



14 km do cilja: Pogačar ima že 30 sekund prednosti, napadi v skupini pa se vrstijo.



23 km do cilja: Napad Tadeja Pogačarja! 11 sekund zadaj so Julian Alaphilippe, Pello Bilbao in Matteo Jorgenson, še nekaj več pa zaostaja preostanek skupine.



36 km do cilja: Ubežniki so ujeti, na čelo skupine pa je je postavil Domen Novak.



49 km do cilja: Mohorič se je na čelu dirke pridružil Geldersu in Leonardu, glavnina zaostaja še 25 sekund.



57 km do cilja: Prednost ubežnikov znaša le še 30 sekund, v glavnini pa je napadel Matej Mohorič.



61 km do cilja: Prednost ubežnikov se počasi topi in znaša le še minuto in 20 sekund.

🏁 61 km



L'avance des 3 échappés est descendue à 1'20" 🕓



The gap to the breakaway is now down to 1'20" 🕓#GPCQM

©️ J. Startt pic.twitter.com/7r4JpFP4CT — GPCQM (@GPCQM) September 15, 2024



80 km do cilja: Glavnina ubežno trojico ves čas drži na razdalji približno treh minut.



119 km do cilja: Prednost ubežnikov je narasla na tri minute in pol.



141 km do cilja: Ubežna trojica ima še dve minuti in pol prednosti pred glavnino.



176 km do cilja: Geldersu in Leonardu se je pridružil tudi Dries de Bondt, trojica pa ima že več kot tri minute in pol prednosti pred glavnino.



197 km do cilja: Gil Gelders in Michael Leonard imata 25 sekund prednosti pred glavnino.



16.15 VN Montreala se je začela, takoj po startu pa so se začeli vrstiti napadi.