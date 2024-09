Pogačar v Montrealu dobil to, po kar je prišel, samozavest #video

Tadej Pogačar je že nekaj ur po veličastni zmagi na enodnevni dirki za VN Montreala odpotoval v Monaco, kjer bo opravil zadnje treninge pred svetovnim prvenstvom v Zürichu v Švici, kjer odkrito cilja na naslov svetovnega prvaka. "V dveh tednih sicer ne moreš narediti kaj dosti glede forme, lahko pa opraviš nekaj treningov, nekaj daljših, nekaj za intenzivnost, vendar ne preveč. Potem mislim, da smo pripravljeni na svetovno prvenstvo," pravi Pogačar, ki mu je včerajšnja zmaga v Montrealu vlila novo mero samozavesti in motivacije.

Čeprav se je zdelo, da je ponovno igraje pripeljal do zmage, pred ciljem je imel še čas za deljenje petk, tudi prijatelju Michaelu Matthewsu, ki je zmagal na petkovi dirki, včeraj pa odstopil, je Pogačar zatrdil, da vse skupaj vendarle ni bilo tako preprosto, kot se je zdelo. "Dirka je bila zelo zahtevna, ekipa pa je popolno opravila svoje delo," je pohvalil moštvene kolege, izmed katerih je znova izstopal rojak Domen Novak, ki je na klancih narekoval oster tempo.

Pogačarja je tik pred ciljem pričakal prijatelj, zmagovalec petkove dirke za VN Quebeca Michael Matthews:

"Dirko smo izpeljali točno tako, kot smo načrtovali. Razmere na dirki so bile dobre za nas, v zadnjih krogih smo jo še otežili. Ekipa je pripravila teren za napad dva kroga pred koncem in to je bila popolna dirka za nas," je dogajanje na drugi kanadski preizkušnji povzel Pogačar, ki je priznal, da je bil po sedmem mestu na petkovi dirki za VN Quebeca nekoliko razočaran.

"V Quebecu me je presenetilo, kako dobre noge imam. Bil sem razočaran, da nisem mogel višje od sedmega mesta, vsaj stopničke bi bile bolj zadovoljujoče," je priznal. "Vedel sem, da mi trasa v Quebecu ne ustreza najbolje, a če se primerjam z letom 2022 (takrat je zasedel 24. mesto) mi gre vedno bolje. Da mi je uspelo s sedmega mesta skočiti do zmage, je res krasen občutek."

To je bila 22. Pogačarjeva zmaga v tej sezoni, kar je presežek že samo po sebi. Če mu uspe sezono, v kateri je dobil dvojček Giro-Tour, nadgraditi še z naslovom svetovnega prvaka, bo to še en zgodovinski rezultat za kolesarsko številko 1. Na svetovnem prvenstvu bodo nastopili vsi najboljši slovenski kolesarji, tudi Primož Roglič, ki bo 22. septembra kot edini slovenski predstavnik nastopil vozil tudi na kronometrski preizkušnji.

