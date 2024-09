Zdaj je tudi uradno, Jan Tratnik k Rogliču

"Potem ko se je Red Bull - BORA - hansgrohe za prihodnje sezone okrepila s številnimi mladimi talenti, zdaj v ekipo prihajajo izkušnje," so danes sporočili iz avstrijsko-nemške profesionalne kolesarske ekipe in uradno potrdili prihod Jana Tratnika v sezoni 2025. Tratnik bo tako spet združil moči s Primožem Rogličem.

Štiriintridesetletni Idrijčan je leta 2023 po štirih sezonah v Bahrain Victoriousu prestopil k nizozemski Jumbo - Vismi in združil moči z vrstnikom Primožem Rogličem. Kisovčan je lani zapustil Vismo in prestopil k BORI - hansgrohe, zdaj pa mu bo sledil še Tratnik.

Jan Tratnik je dirkal že na vseh kolesarskih spomenikih in vseh grand tourih ter prav tako na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah, so ob objavi novice še izpostavili pri Red Bull - BORI - hansgrohe. Svoje močno leto zaključuje na osmem mestu na olimpijski cestni dirki v Parizu.

"Morda nisem najmlajši, a res sem vesel, da sem se pridružil ekipi s tako velikimi ambicijami. Še vedno imam veliko osebnih ciljev, želim pa tudi deliti svoje izkušnje z mladimi fanti in pomagati ekipi premikati meje na vseh področjih," je povedal Idrijčan, ki ima za seboj eno najuspešnejših sezon med profesionalci.

Sploh začetek leta je bil za Slovenca imeniten, bil je drugi na dirki v Murcii, tretji na klasiki Jean in nato tretji v skupnem seštevku na Dirki po Algarveju na Portugalskem, 24. februarja pa je zmagal na enodnevni belgijski klasiki Omloop Het Nieuwsblad. Kot pomočnik je letos dirkal na Giru in Touru.

"Talent potrebuje izkušnje. Zato je bilo za nas pomembno, da podpišemo z nekom, ki je v karavani že več sezon. Jan je odličen primer kolesarja, ki je timski igralec, ob tem pa ima lakoto in moč, da uspe tudi sam," je sporočil direktor ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe Ralph Denk.

Preberite še: