Roglič bo kmalu spet na tapeti

Na svetovno prvenstvo v Yorkshire bo slovenski selektor Andrej Hauptman odpeljal osmerico kolesarjev. Med njimi bo tudi Primož Roglič, ki bo pot do medalje iskal na posamičnem kronometru.

Primož Roglič, Tadej Pogačar, Jan Tratnik, Matej Mohorič, Luka Pibernik, Grega Bole, Jan Polanc in David Per so kolesarji, ki bodo sestavljali člansko ekipo na svetovnem prvenstvu v Yorkshiru.

Za zmagovalca Vuelte bo osrednji vrhunec 25. september, ko bo na sporedu posamični kronometer. Jasno je, da ne bosta nastopila njegov bodoči moštveni kolega Tom Dumoulin in Chris Froome, ki sta poškodovana. Slovenski kolesar bi že sicer spadal v ožji krog favoritov za medalje, zdaj pa so mu delnice še poskočile.

Po današnji odpovedi nastopa na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Yorkshiru Kolumbijca Egana Bernala sta isto storila še dva zvezdnika. Italijan Vincenzo Nibali meni, da ni v dovolj dobri formi, Poljak Michal Kwiatkowski pa rabi še nekaj časa premora po napornem obdobju dirkanja.

Lov za drugo medaljo?

In trasa mu bo pisana na kožo. Dolga bo 54 kilometrov in bo razgibana. Če bi mu uspel veliki met, bi bila to zanj že druga s svetovnih prvenstev. Pozitivno je presenetil pred dvema letoma v Bergnu, kjer je bil srebrn.

Okrnjena slovenska reprezentanca, saj nekateri akterji, ki bodo nastopili na svetovnem prvenstvu, niso v Sloveniji. Foto: Grega Valančič/Sportida Noge bo ogreval na mešani ekipni preizkušnji, ki je novost na svetovnih prvenstvih. Skupaj z nadarjenim Pogačarjem in Tratnikom bo sestavljal moški del ekipe, pri dekletih pa bodo nastopile Eugenia Bujak, Urša Pintar in Urška Bravec.

Reprezentanco mlajših članov sestavljajo Žiga Jerman, Tilen Finkšt, Žiga Horvat, Jaka Primožič in Aljaž Jarc, mladinsko Boštjan Murn, Gal Glivar in Aljaž Colnar v moški ter Nika Jančič, Ana Ahačič, Metka Mikuž in Tjaša Sušnik v ženski konkurenci.

Selektor verjame, da rezultat ne bo izostal

Prvenstvo se bo začelo v nedeljo, 22. septembra, z mešano štafeto. Od ponedeljka do srede so na sporedu posamične vožnje na čas, od četrtka do nedelje pa cestne dirke. Zadnji dan mavričnega prvenstva je rezerviran za cestno dirko članov elite, ki bo dolga kar 280 kilometrov.

Vidno utrujeni Tadej Pogačar bo nastopil na kronometru mešanih ekip in cestni preizkušnji. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Po zdajšnjih rezultatih je teh osem slovenskih kolesarjev na štartu lahko v ponos vsem. To je sad dela vsega slovenskega kolesarstva. Verjamem, da bomo tudi podoben rezultat naredili na dirki. Zavedati se je treba, da je na svetovnem prvenstvu drugače v primerjavi s tritedensko dirko. V tistem dnevu le trije dobijo medaljo. Popravnega izpita ni. Sekund, ki jih izgubiš, ni mogoče nadoknaditi naslednji dan. Do izraza pridejo drugi kolesarji. Vsak malenkostna napaka se še toliko bolj pozna. Prava loterija je. S takšno ekipo, kot jo imamo, verjamem, da bomo konkurenčni, rezultat ne bo izostal," je optimističen Hauptman, ki mu je žal, da ne bo Luke Mezgeca, ki se je huje poškodoval na Vuelti.