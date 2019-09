Dekle Primoža Rogliča: Dirka po Španiji dobra izbira za prvo dirko z dojenčkom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lora Klinc, življenjska sopotnica Primoža Rogliča, je njegova sopotnica tudi na vseh pomembnejših kolesarskih dirkah. Na tritedenski dirki po Španiji, kjer se je Roglič kot prvi Slovenec vpisal v zgodovino, je svojega partnerja spremljala skupaj z njunim prvorojencem, trimesečnim Levom. Na poti sta bila zadnja dva tedna dirke, zavetje in udobje pa sta našla v avtodomu, ki so jim ga za leto dni v uporabo posodili pri novomeški Adrii.

Lora Klinc, življenjska sopotnica Primoža Rogliča: Madrid nam je bolj naklonjen kot Verona.

Madrid - Ko smo Loro Klinc v začetku junija srečali v Veroni, na zaključku dirke po Italiji, ji ni bilo do pogovora. V neznosni vročini, z velikim trebuščkom, v katerem je nosila dečka, je dejala le, da je bilo grozno in da ne bi zdržala niti enega takega dne več.

Primož Roglič se je namreč po sanjskem začetku, dveh etapnih zmagah in petih dneh v rožnati majici v zadnjem tednu dirke spopadal s kopico nevšečnosti, od želodčnih težav, ki so mu preprečevale ustrezno zapolnjevanje glikogenskih zalog, do padca na 15. etapi s ciljem na jezeru Como, in kolobocij z izposojenim kolesom.

Res ni bilo prijetno za nikogar, še najmanj pa za ljudi, ki so mu čustveno najbližje.

V Madridu je bila zgodba precej drugačna. Lora je žarela ob Primoževem uspehu, ki sta mu bila zadnja dva tedna v živo priča s sinčkom.

"Očitno nam je Madrid precej bolj naklonjen kot Verona. Zdaj je vse skupaj precej lažje kot pred tremi meseci. Tudi zame. Lažje se premikam, čeprav imam nekoga vedno s seboj. Vseeno pa sem vesela, da je konec," je pripovedovala po koncu podelitvenega spektakla na veličastni Plazi de Cibeles v središču Madrida.

Na vprašanje, kako so ju sprejeli v kolesarski karavani, ko sta se jih pridružila z avtodomom, ki so ga družini Roglič za leto dni v uporabo predali pri novomeški Adrii, je dejala, da pravzaprav niti niso imeli izbire.

Vuelta je bila dobra izbira

"Več kot dva tedna sva že na poti. To ni Tour, kjer je ogromno ljudi in so pravila zelo stroga. V Španiji je vse skupaj nekoliko bolj ohlapno, zato je bila Vuelta dobra izbira za prvo tritedensko dirko z dojenčkom," je dejala.

Lora in Primož v cilju Dirke po Španiji. Foto: Siol.net Čeprav niso veliko časa preživeli skupaj - "Videli smo se na podelitvi, na štaru in na cilju, malo več časa smo lahko skupaj preživeli na prost dan" - je bilo vredno.

Ideja, da bi se mu pridružila, pa sploh ni bila pod vprašajem, je dejala. "Zakaj pa ne? Priznam, da me je bilo na začetku malce strah, kako bo potekalo potovanje z dojenčkom, a na koncu mislim, da se je vse skupaj super izteklo."

V pogovoru za Nedelo je Lora Klinc pred dnevi priznala, da je spremljanje dirke s sinom pravzaprav lažje, saj tako ni osredotočena zgolj na vsak Primožev premik, ampak je njen glavni fokus usmerjen k sinu.

V drugem tednu dirke so jo na dirki spremljali starši in brat, zadnje dni pa sta se v vlogo dragocenih pomočnikov prelevila kolesarski strokovnjak Primož Čerin in njegova žena Špela.

Pogovor s Čerinom o fenomenu Tadeja Pogačarja in odličnosti Primoža Rogliča si boste na Sportalu lahko prebrali jutri.

