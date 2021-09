Kakšen trening vam predlaga vrhunski kolesar?

V oddajah Gorsko kolesarjenje z Lukom Mezgecem smo do zdaj spoznali, kako izbrati primerno gorsko kolo zase in kako voziti po zahtevnih terenih, kako kolo popolnoma prilagoditi sebi in osem najpogostejših napak, ki jih delamo kolesarji.

V zadnji oddaji sklopa Gorsko kolesarjenje z Lukom Mezgecem nam Miha Koncilija in Luka Mezgec razkrivata nekaj nasvetov, ki bodo koristili vsem, ki bi radi postali še boljši v gorskem kolesarjenju.

Ne primerjajte se z najboljšimi profesionalci

Kdor si v gorskem kolesarjenju želi napredovati, naj poišče nasvet trenerja, da ga bo lahko usmerjal.

"Dobro je vedeti, kakšni treningi morajo biti poleti in kakšni pozimi, predvsem pa, kakšne vaje izvajamo v tem času. Ne smemo se primerjati z najboljšimi profesionalci, ampak se moramo usmeriti v to, kaj moramo izpopolniti, da bomo še boljši," je povedal Miha Koncilija.

Luka Mezgec se je z njim povsem strinjal, saj imajo profesionalci neprimerno več podpore in časa, da se res posvetijo treningom. "Načrt treninga imamo določen glede na testiranja, ki jih redno izvajamo, in glede na lokacijo tekem oziroma treningov. Najpomembneje pa je, da imamo samo za kolo 24 ur časa dnevno. Ni se nam treba ukvarjati s službami in drugimi opravki, zato smo ves dan lahko osredotočeni samo na trening in regeneracijo," je pojasnil Luka.

Kdor si želi napredovati, naj poišče nasvet trenerja, da ga bo lahko usmerjal. Le tako lahko prepreči izčrpanost, kar vedno vodi v prenasičenost s športom in posledično do izogibanja aktivnosti.

Vrsta treninga odvisna od tekmovalne sezone

Tudi pozimi kakšen trening opravite zunaj.

Če želimo napredovati, moramo pravilno strukturirati trening. "Pripravljalno obdobje na glavno sezono se začne v začetku novembra in traja do konca januarja, ko se začnejo prve tekme. Z njimi se začne tekmovalno obdobje, ki odvisno od programa traja do konca maja, ko si vzamemo desetdnevni premor. Potem se takoj začne tekmovalno obdobje drugega dela sezone, ki traja do začetka oktobra. Po zadnji tekmi si vzamemo nekaj dni odmora, ko izvajamo samo lahkotno kolesarjenje. Sledi od tri- do štiritedenski dopust," je tekmovalni ritem predstavil Luka Mezgec.

Priporočljivo je, da tudi pozimi kakšen trening opravite zunaj, da ne izgubite občutka. Miha svetuje tudi trening na valjih, ki je zelo dober za ohranjanje ravnotežja.

"Po daljši pavzi je telo spet treba navaditi na trenažni proces. Prvi teden delamo od ene do dve uri dnevno. Po lastnem občutku moraš krepiti intenziteto treninga. Zelo pomembno je, da v pripravljalnem obdobju vključimo tudi druge aktivnosti. Zato grem od dva- do trikrat tedensko v fitnes, hodim v hribe, igram nogomet ali košarko, ki pripomore k večji koordinaciji in eksplozivnosti. Tako si zgradiš splošno telesno kondicijo, iz katere izhaja specializirana kolesarska forma."

Tedenski ciklus treninga Luke Mezgeca

"Ko sem še tekmoval na gorskem kolesu, so bili treningi precej drugačni od današnjih. Dirke so krajše, zato so tudi treningi relativno kratki, bolj intenzivni in vključujejo različne prvine. Opravljamo trening moči, ki lahko poteka tudi na cestnem kolesu, in trening tehnike. Velikokrat sem si izbral krajši krog v gozdu z veliko pospeševanji, ostrimi zavoji. Če sem izbral deževen dan, so bili pogoji še težji in sem izpopolnjeval tehniko. Tako sem dobil izkušnje, kako se kolo odziva na različnih podlagah. Trening v fitnesu pomaga krepiti zgornji del telesa, ki je na gorskem kolesu zelo obremenjen," je povedal Luka Mezgec.

Pred dirko si je privoščil krajšo regeneracijo in opravil aktivacijo pred tekmo. Aktivacija pomeni ogrevanje, krajši intenzivni interval in ohlajanje.

Regeneracija obvezen del treninga

Poudaril je tudi pomen regeneracije. Če kolesarimo preveč, se lahko pojavi izčrpanost in potem se je zelo težko vrniti na optimalno raven. Zato se moramo ravnati po svojih občutkih. Včasih je bolje kakšen dan več počivati kot kakšen dan več trenirati, saj bomo le dobro spočiti lahko dobro trenirali. "Predvsem pa ne pozabimo uživati. Užitek na kolesu je najpomembnejši," je za konec povedal Luka Mezgec.

Treningi na pump trackih so izredno dobri za trening tehnike v gorskem kolesarstvu. Na grbinah dobimo občutek za naklon telesa, kako skrčiti komolce. Imamo nizko težišče, tako da lahko dobro kontroliramo kolo.

Prehrana povprečnega kolesarja naj ne bi bila nič posebnega, biti mora le uravnotežena. Na daljših turah, ki trajajo več kot eno uro, je treba imeti bidon z vodo ali rehidracijsko tekočino ter energetsko ploščico. En dan pred daljšo turo, ki bo trajala približno pet ur, pa si privoščimo malce več hidratov, da bomo lažje prevozili načrtovano pot. In ne pozabimo vseh nasvetov, ki sta jih z nami delila Miha Koncilija in Luka Mezgec.