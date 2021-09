Osem najpogostejših napak na gorskem kolesu #video

Gorsko kolesarjenje zahteva nekaj znanja. Luka svoje znanje z veseljem deli z vsemi navdušenimi kolesarji in tistimi, ki boste to šele postali. Z oddajami Gorsko kolesarjenje z Lukom Mezgecem želimo približati svet gorskega kolesarstva vsem, ki jih zanima gibanje v naravi in spoznavanje lepih kotičkov Slovenije.

V oddajah Gorsko kolesarjenje z Lukom Mezgecem smo do zdaj spoznali, kako izbrati primerno gorsko kolo zase in kako voziti po zahtevnih terenih ter kako kolo popolnoma prilagoditi sebi.

V peti oddaji sklopa Gorsko kolesarjenje z Lukom Mezgecem nam Miha Koncilija in Luka Mezgec razkrivata osem najpogostejših napak, ki jih delamo kolesarji, in nam polagata na srce, naj se jim izognemo, da bo užitek v vožnji večji, varnost pa brezhibna.

Prav vsak kolesarski navdušenec lahko pri nas najde pravo traso zase in za svojo družino, saj Slovenija ponuja številne zanimive urejene kolesarske poti ter steze za začetnike in bolj izkušene kolesarje. Ker želimo brezskrbno uživati na kolesu, je treba poskrbeti tudi za svoje zdravje. Pri vožnji v naravi upoštevajte naslednje nasvete: Kolesarite zdravi. Izlet skrbno načrtujte. Kolesarite samo po ustreznih, dovoljenih poteh. Pred izletom vedno preverite, da je kolo brezhibno. S seboj imejte vedno vse, kar potrebujete na izletu. Kolesarite z zaščitno opremo (čelada, rokavice, pri spustih ščitniki). Pešci imajo vedno prednost. Hitrost vožnje prilagodite svojemu znanju, terenu in okoliščinam. Za seboj ne puščajte nikakršnih sledi. Pomislite na živali, vozite tiho in obzirno.

Na videz preprost šport, ki lahko skriva številne pasti

Čeprav je kolesarstvo na prvi pogled videti kot zelo enostaven šport, pa se napake dogajajo tudi bolj izkušenim kolesarjem. Najboljša oprema nas ne obvaruje pred napakami. Potrebujemo tudi veliko znanja, če tega ni, nam ne pomaga niti najdražje in najboljše kolo, kar jih obstaja na trgu. Znati je treba odreagirati in predvidevati. Na kolesu moramo predvsem uživati, vendar moramo zato znati tudi varno voziti.

SEDEŽ: pogosti krivec za bolečine

Najpogostejša napaka je napačna nastavitev sedeža: lahko je nastavljen previsoko ali prenizko. To lahko preverimo tako, da ugotovimo, kje v telesu čutimo bolečine.

KRMILO: dodaten dejavnik dobrega nadzora

Če imamo pravilno nastavljeno višino krmila, bomo lahko vozili udobno, predvsem pa varno. Profesionalni gorski kolesarji pa imajo krmilo precej višje kot cestni kolesarji, ker so spusti na gorskih terenih bolj strmi. Višje krmilo v njihovem primeru zagotavlja dodatno varnost in večji nadzor.

Hitrosti, ki jih dosegamo z gorskim kolesom, so manjše kot pri cestnih kolesarjih, zato je aerodinamika drugotnega pomena.

O pravilni nastavitvi posameznih komponent na kolesu smo govorili v četrti oddaji

VRSTA KOLESA: za vsak teren drugačno kolo

Cestno kolo je namenjeno vsem, ki uživajo v vožnji po asfaltu ter drugih vrstah gladkih površin.

je namenjeno vsem, ki uživajo v vožnji po asfaltu ter drugih vrstah gladkih površin. Treking kolo je najboljša izbira za tiste, ki se radi vozijo po asfaltu, makadamu ali gozdnih poteh.

je najboljša izbira za tiste, ki se radi vozijo po asfaltu, makadamu ali gozdnih poteh. Električno kolo je namenjeno vsem, ki pri poganjanju pedal potrebujejo dodatno pomoč.

je namenjeno vsem, ki pri poganjanju pedal potrebujejo dodatno pomoč. Gorsko kolo je primerno za vožnjo po pesku, gozdnih poteh ter zahtevnejših in neurejenih gorskih stezah.

Zase izberemo primerno kolo, in sicer glede na to, po kakšni podlagi se bomo vozili. "Videl sem že precej kolesarjev z neprimernim kolesom. Zato naj vsi že pred nakupom kolesa premislijo, po kakšnem terenu se bodo vozili. Zelo praktično je, da si kakšno kolo prej tudi sposodite," nam je svetoval Luka Mezgec.

O pravilni izbiri kolesa smo govorili v drugi oddaji

OBLAČILA IN OBUTEV: premišljena izbira za udobno vožnjo

Na kolesu bomo uživali šele, ko bomo poleg primernega kolesa uporabljali tudi ustrezno opremo. Tako amaterji kot profesionalni kolesarji morajo poskrbeti za pravilno obutev in oblačila. Kolesar na vrhunskem kolesu, ki poganja z natikači? Tudi takšni primeri se vozijo po gorskih terenih.

ROKAVICE: več kot modni dodatek

Se vam zdijo kolesarske rokavice nepotrebna oprema? Motite se: "Rokavice vas bodo ob padcu dobro obvarovale, poleg tega vam nudijo boljši oprijem pri držanju krmila in zaviranju. Zato niso le modni dodatek," je pojasnil Luka.

O uporabi kolesarskih rokavic smo govorili v drugi oddaji

OČALA: nujna zaščitna oprema

Obstaja še en kos opreme, ki skupaj s čelado in rokavicami sestavlja obvezni trojček – kolesarska očala. Kolesarska očala so več kot samo očala, so zaščitna oprema, ki nas ščiti pred UV-žarki, vetrom in mrčesom. "Kadar nam v oko prileti mušica, je velika nevarnost, da pademo, kajti v trenutku izgubimo vid, kar je zelo nevarno," je še razložil Luka.

O pravilni izbiri kolesarskih očal smo govorili v drugi oddaji

ČELADA: obvezna je pravilna namestitev

To je najpomembnejši kos varovalne opreme na kolesu. Čelada mora biti pravilno nameščena in zapeta, da ne opleta in nas v primeru padca dobro zaščiti.

PREHITRO PREDALEČ: vklopite zdravo pamet

Začetniki pogosto zagrešijo to napako: prehitro se odpravijo predaleč.

"Začetniki naj se ne odpravljajo predaleč in na prezahtevne terene. Čeprav vas je kolo povsem zasvojilo, ne pozabite na zdravo pamet," nam je Miha Koncilija podal zelo pomemben nasvet, ki nam tudi sicer v življenju pride zelo prav.

Kolesarite po svojih zmogljivostih, vedno upoštevajte, da se boste morali s kolesom še vrniti nazaj domov. Za hitro popravilo kolesa morate imeti pri sebi vedno primerno orodje, ne pozabite pa tudi na dovolj tekočine in prigrizek.

V zadnji, šesti oddaji boste videli, kakšen trening vam predlagata Luka Mezgec in Miha Koncilija.