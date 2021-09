Kako pravilno nastaviti krmilo in zavorne ročice na gorskem kolesu? #video

Če ste do zdaj mislili, da natanko veste, kako morate nastaviti vso opremo na gorskem kolesu, si oglejte video, v katerem vam mehanik Anže Pečar (Bikehanic) iz kolesarskega društva KD Rajd in trener Miha Koncilija razložita, kaj vse si lahko prilagodite.

Do zdaj smo v oddajah Gorsko kolesarjenje z Lukom Mezgecem spoznali, kako izbrati primerno gorsko kolo zase in kako voziti po zahtevnih terenih, ki od kolesarja zahtevajo precej spretnosti in vztrajnosti. Zdaj pa je čas, da kolo popolnoma prilagodite sebi – svojemu načinu vožnje, svojemu telesu in gibljivosti.

V četrti oddaji sklopa Gorsko kolesarjenje z Lukom Mezgecem vam bomo predstavili vse skrivnosti, ki jih morate poznati, da boste vozili udobno in varneje.

Že tretjič s kolesom po Slovenski turnokolesarski poti



11. septembra bodo gorski kolesarji že tretjič sprejeli Migimigi izziv, ki ga pripravlja







Prijavite se na spletni strani Migi Migi.si 11. septembra bodo gorski kolesarji že tretjič sprejeli Migimigi izziv, ki gapripravlja Zavarovalnica Generali v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenijo Zavrteli bodo pedala in se pod vodstvom izkušenih turnokolesarskih vodnikov Planinske zveze Slovenije podali na kolesarsko pot ter po 41 etapah prekolesarili 1.850 kilometrov krožne poti. Seveda bo vsak prevozil samo eno etapo, skupaj pa bomo tako združili moči in celotna STKP bo prevožena.

Vas med vožnje bolijo roke? Preverite krmilo.

Zavorne in prestavne ročice morajo biti ravno prav oddaljene od središča krmila, da jih lahko s prsti čim lažje dosežemo.

Po ogledu videa boste ugotovili, da je veliko trikov, ki vam bodo pomagali, da boste še uspešneje premagovali klance na urejenih kolesarskih progah, gorskih stezah in makadamskih cestah.

Mogoče celo ugotovite, zakaj vas tako bolijo roke ali pa hrbet – ker niste pravilno namestili zavornih ročic in dovolj dvignili krmila. S pravilno nastavitvijo kolesa lahko preprečite tudi marsikatero poškodbo, bolečine v hrbtu, kolenih in glavi ter odrevenelost rok.

Tri ključne točke

Izkušen mojster naj preveri vse nastavitve gorskega kolesa, da bo vožnja udobna in hitrejša.

Pri nastavitvah kolesa so ključne tri točke: sedež, krmilo in pedala, ki jih morate nastaviti tako, da boste na kolesu stabilni. Pri tem so najpomembnejši naslednji parametri:

višina in naklon sedeža,

višina in dolžina krmila.

Bodite pozorni na to, koliko je krmilo zavihano navzgor.

Ko se včlanite v Planinsko zvezo Slovenije , ste samodejno nezgodno zavarovani pri Zavarovalnici Generali , poleg tega pa imate 50-odstotni popust pri prenočitvah v planinskih kočah. Za kolesarje je primerno tudi zavarovanje Specialisti z asistenco, saj tako lahko najhitreje pridejo do kakovostne zdravstvene oskrbe.

#Pedala

Pedala so lahko namenjena vpenjanju ali pa so navadna. Pri tistih z vpenjanjem morate biti pozorni, da pri namestitvi ne zamenjate levega in desnega pedala, ker lahko zamenjava povzroči poškodbe na navojih. Nekatera so celo označena.

#Zavore

Zavore in prestavne ročke so pri gorskem kolesu drugačne kot pri cestnem. "Krmilo je ravno, naklon zavornih ročk mora biti v liniji iztegnjenih rok, da vas ne bolijo zapestja," je poudaril serviser. Pomembna je tudi odmaknjenost zavornih ročk od držal na krmilu. Prestavna in zavorna ročica morata biti nemoteno dosegljivi, da se izognete odvečnim gibom rok.

#Vzmetenje

Največja razlika med cestnimi in gorskimi kolesi je pri vzmetenju. "Gorska kolesa imajo vsaj sprednje vzmetenje, vedno več koles pa ima tudi zadnje vzmetenje. Nastavitve vzmetenja pa so prava 'mala čarovnija', saj je treba upoštevati veliko različnih spremenljivk. Vzmetenje mora biti vzdrževano kot pri avtomobilu, ker se mast in olje, ki skrbita za brezhibno delovanje amortizerjev, lahko posušita in vzmetenje izgubi prožnost," je pojasnil Anže Pečar. Po nasvetu Mihe Koncilije je nastavitev vzmetenja opravilo, ki ga je najbolje zaupati izkušenemu serviserju. V videu si oglejte nekaj osnovnih prijemov in pravil, kako se lotiti tega opravila.

#Gume

Gume so stvar izbire glede na to, ali vozite bolj po cestah, makadamih ali resnih brezpotjih, kjer so korenine in skale, spusti pa zelo tehnični.

Posamezni tipi gum zahtevajo tudi upoštevanje pravil glede zračnega tlaka. Pri širših gumah bo tlak znašal do dva bara, pri kombiniranih gumah pa med dvema in tremi bari. Težji kolesar bo moral povečati tlak v gumah, da je ne poškoduje. Vedno imejte s seboj priročno tlačilko, lahko pa izberete tudi bombico s plinom CO2, da se lahko rešite iz neprijetnega položaja.

Vse se začne z brezhibno čistočo

Čistoča kolesa je prav tako pomembna kot pravilna namestitev komponent, saj redno vzdrževanje podaljšuje življenjsko dobo kolesa.

Če za kolo dobro in lepo skrbite, boste dolgo uživali v njegovi družbi in spoznali veliko lepih poti. Osnova vzdrževanja gorskega kolesa je redno čiščenje, saj se po dolgih turah na blatnih in kamnitih poteh kolo zelo umaže. Prah, blato in koščki zemlje uničujejo ležaje in preostale komponente. Ko se kolo po pranju posuši, morate spet namazati verigo in pripravljeno bo za nove podvige.

Svetujemo, da svoje gorsko kolo čim večkrat pripeljete na servis, kjer bodo izkušeni mojstri, ki to res obvladajo, nastavili vse komponente in poskrbeli za brezhibno delovanje. Hkrati vam bodo znali povedati tudi, kako pravilno skrbeti za kolo, da vam bo dolgo služilo.

V 5. oddaji Gorsko kolesarjenje z Lukom Mezgece: nekaj najpogostejših napak v gorskem kolesarjenju.