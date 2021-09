Z gorskim kolesom po najlepšem mestu na svetu

V tokratni oddaji Gorsko kolesarjenje z Lukom Mezgecem nam trener Miha Koncilija predstavlja Mateja Okorna in Tadeja Tekavčiča iz kolesarskega kluba Golovec Trails, ki nam bosta pokazala, kakšne možnosti ljubiteljem gorskih terenov ponujajo ljubljanske turnokolesarske proge Golovec Trails.

V okolici Ljubljane se razprostirajo kilometri in kilometri najrazličnejših kolesarskih prog, ki so primerne za popolne začetnike in izkušene mojstre gorskega kolesa. Foto: Erik Pleško / Golovec Trails

"Uradnih prog je kar sedem, obstaja tudi vzpenjača, skupaj predstavlja to kar sedem kilometrov prog," je povedal Matej Okorn. O progah se je najbolje pozanimati kar na njihovi spletni strani, proge pa so brezplačne, urejajo jih prostovoljci, ki so poskrbeli tudi za to, da so proge dobro označene z velikimi informacijskimi tablami, tako da je užitek v naravi zagotovljen.

"Nekaj članov naše ekipe je odraščalo pod Golovcem, tako da smo začeli opremljati proge bolj zase, potem smo pred petimi letii ustanovili društvo, legalizirali in uredili poti ter se lotili različnih dejavnosti," je pojasnil Tadej Kavčič.

Proge Golovec Trails so razvrščene po zahtevnosti: modra, rdeča in črna proga, ki pa niso zelo zahtevne. "Nekateri odseki so sicer zahtevnejši, a gre za bolj lahke proge," je še dodal Matej. Klub Golovec Trails organizira tudi MTB šolo, poletne tabore in tabore ob koncih tedna, na voljo pa so tudi tečaji za odrasle. V društvu je več kot 500 članov, ki ustvarjajo vrhunsko skupnostno kolesarsko zgodbo.

"Poti so brezplačne, vsak lahko pride in se preizkusi, če pa kdo želi kaj prispevati, pa lahko kupi tudi kakšno našo majico, jopico ali druge dodatke," sta vse navdušence gorskih koles povabila na kolesarske avanture v okolico Ljubljane Matej in Tadej.

Turnokolesarska etapa skozi subpanonske gozdove do štajerske prestolnice

28: Gorišnica–Maribor

Trasa med Gorišnico in Mariborom je polna kratkih vzoponov, tako da je 65-kilometrska proga zelo razgibana in razgledna. Foto: Getty Images

Zemljevid trase:

1.850 kilometrov, 41 etap, ki obkrožijo Slovenijo. Z Miho Koncilijo, trenerjem kolesarske ekipe Pogi Team Generali, in Matjažem Šerkezijem, strokovnim sodelavcem Planinske zveze Slovenije, odkrivamo slovensko gorskokolesarsko pot

Etapa, ki jo tokrat predstavljamo v sklopu Gorsko kolesarjenje z Lukom Mezgecem, je izjemno lepa, saj nas po lokalnih cestah in kolovozih iz Gorišnice v bližini Ptuja pripelje vse do Maribora, kjer nas na Lentu pri stari trti čaka zaključni žig.

Značilnosti etape:

Dolžina : 66 km

: 66 km Vzpon : 1319 m

: 1319 m Spust : 1275 m

: 1275 m Višinska razlika: 413 m

Opis poti:

Občina Gorišnica se ponaša s čudovito kmečko hišo – Dominkovo domačijo. Foto: Občina Gorišnica Pot začnemo v naselju Gorišnica, na Dominkovi domačiji. Od cerkve sv. Marjete nadaljujemo pot po označeni poti v Zamušane, od koder se povzpnemo na Prerad.

Sledi spust skozi Brezovce do križišča pri avtobusnem postajališču, kjer zavijemo levo proti Polenšaku.

Na koncu naselja Lasigovci zavijemo desno po gozdni cesti v Polence, nato pa se po dolini Polenskega potoka povzpnemo do Gostilne Šegula na Polenšaku. Od gostilne gremo mimo cerkve navzdol do odcepa v gozd, skozi katerega se spustimo do glavne ceste Ptuj–Ljutomer.

Pot nas vodi po gramozni cesti v zaselek Ilovšak, nato pa navzdol v Bodkovce. Nad turistično kmetijo Amur zavijemo levo, nato pa takoj desno v Sakušak, kjer stoji Puhov muzej.

V vasi Sakušak stoji Puhov muzej, kjer je bil rojen izumitelj Janez Puh, ki je kot prvi človek skonstruiral kolo z enako velikima kolesoma. Foto: Društvo rojaka Janeza Puha

Od Puhovega muzeja gremo po cesti naprej do odcepa levo. Sledi spust v dolino Svujne, nato pa sledi vzpon na Juršinski vrh in spust v Juršince. Pri cerkvi zavijemo desno do krožišča, nato pa se povzpnemo naravnost na Dragovič. Skozi lepe subpanonske gozdove nas pot vodi v Hvaletince, nato pa med polji v Vitomarce. Od cerkve se spustimo do križišča za Negovo, kjer nadaljujemo pot naravnost skozi Drbetince do Čagone.

Na začetku naselja zavijemo levo po gozdni cesti navzdol. Po cesti, ki vodi do pomurske avtoceste A5, prispemo do naselja Brengova. Mimo domačije Žel se skozi Spodnje Verjane povzpnemo v Sveto Trojico. Pot nadaljujemo mimo Gostilne Na Griču navzdol do Trojiškega jezera in naprej skozi Zgornjo Senarsko v Gočovo.

Na slovenski trunokolesarski poti nas usmerjajo usmerjevalne table, ki jih je Planinska zveza Slovenije postavila v sodelovanju z Zavarovalnico Generali

Pri gasilskem domu v Gočovi zavijemo desno in se po lokalni cesti povzpnemo na Gočovski vrh, nato pa čez Nadbišec dosežemo Zavrh. Mimo Maistrovega stolpa nas markacije vodijo do odcepa proti Spodnji Voličini, kjer zavijemo desno in se spustimo v središče kraja.

Usmerimo se levo skozi Zgornjo Voličino do meje z Občino Duplek. V naselju Jablance nas smerna tabla usmeri desno navzgor v Zimico, od koder se desno povzpnemo na hrib Hum. Sledi spust skozi Metavo in Grušovo do Ruperč, kjer zavijemo levo.

Po glavni cesti Maribor–Pernica vozimo do prvega križišča, kjer zavijemo desno ter se skozi Hrenco in Vodole podamo na Stolni Vrh. Sledi še spust skozi Melski Dol in že smo v središču Maribora. Pri centru Razgoršek zavijemo desno in prek nadvoza prečkamo hitro cesto. Ob mestnem parku se podamo na Slomškov trg in čez Glavni trg na Lent kjer se ustavimo pri Hiši stare trte (žig).