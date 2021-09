Danes je dan za preizkušnjo posebne vrste. Miha Koncilija se je v tokratni oddaji Gorsko kolesarjenje z Lukom Mezgecem spet srečal z Miho Jakopičem, vodjo trenerjev pri kolesarskem društvu Rajd. Matjaž Šerkezi pa nas bo popeljal po primorski trasi slovenske turnokolesarske poti.

V videoposnetku si oglejte njuno predstavite kolesarskega parka Bike Park Ljubljana v Podutiku, ki je sicer prvotno namenjen gorskim kolesarjem, a so v njem dobrodošli vsi, ki obožujejo razgibane terene.

Bike Park Ljubljana je namenjen prav vsem ljubiteljem gorskega kolesarjenja – začetnikom, izkušenim kolesarjem in seveda tudi vsem vmes. Park se gradi in raste od leta 2015 dalje, razprostira se na dveh osrednjih površinah. Na voljo so spretnostni poligon v "kamnolomu", flow linije, proga za vzporedni slalom, pump track in skoki na "travniku", vse skupaj pa povezuje proga XC.

V Bike Parku Ljubljana bo vsak našel nekaj zase, nadvse primeren je tudi za otroke, družine in začetnike, saj proge omogočajo varno učenje.

V kolesarskem parku lahko izboljšate svoje kolesarske veščine, izpopolnite svoje znanje in se izurite v elementih, ki naredijo kolesarjenje še zabavnejše. Če bi nad kolesarjenjem radi navdušili svoje otroke, je prav vožnja po mestnih kolesarskih parkih izjemno dobrodošla, saj se tu varno lahko spoznajo z gibanjem na kolesu. V parku lahko vadijo spretnosti zavijanja in ustavljanja.

Poligon je tudi izhodišče za izlete na Toško čelo, Klobuk in Polhograjsko hribovje.

Uporaba parka je brezplačna, z nakupom Kolonjete v spletni trgovini pa kolesarskemu društvu Rajd pomagate pri gradnji in vzdrževanju prog.

LOKACIJA: Poligon se nahaja v neposredni bližini končne postaje avtobusa številka 5 v Podutik. Vhod v park je pri paviljonih, kjer potekajo različna izobraževanja, delavnice in tečaji.

Imate prednjevzmeteno ali polnovzmeteno kolo? Ni pomembno. Glavno je, da je brezhibno, pa boste lahko preizkušali svoje sposobnosti v podutiškem kolesarskem parku.

V videoposnetku si lahko ogledate, kako je videti proga "dual", kjer se lahko spustita dva kolesarja naenkrat. "Osnovni položaj je, da na kolesu stojimo in 'pumpamo' čez grbine," je Miho Koncilijo na vožnjo povabil Miha Jakopič.

Če se boste tudi sami podali na to progo in če boste imeli dovolj samozavesti in dober občutek v rokah in nogah, predvsem pa v glavi, lahko na koncu proge poskusite kakšno grbino tudi preskočiti. Če pa bi se radi naučili, kako se streže tovrstnim izzivom, pa se lahko vključite tudi v enega od njihovih tečajev.

Turnokolesarska etapa po primorskih gričih

Zemljevid trase:

1.850 kilometrov, 41 etap, ki obkrožijo Slovenijo. Z Miho Koncilijo, trenerjem kolesarske ekipe Pogi Team Generali, in Matjažem Šerkezijem, strokovnim sodelavcem Planinske zveze Slovenije, odkrivamo slovensko gorskokolesarsko pot

Etapa, ki jo tokrat predstavljamo v sklopu Gorsko kolesarjenje z Lukom Mezgecem, je nekaj posebnega zaradi čudovitih primorskih terenov.

Značilnosti etape:

Dolžina : 35 km

: 35 km Vzpon : 510 m

: 510 m Spust : 233 m

: 233 m Višinska razlika : 386 m

: 386 m Trajanje : 2–3 ure

: 2–3 ure Kondicijska zahtevnost : Manj zahtevna.

: Manj zahtevna. Tehnična zahtevnost : Nezahtevna.

: Nezahtevna. Prevoznost : Trasa je prevozna vse leto.

: Trasa je prevozna vse leto. Podlaga : Makadam, asfalt, kolovoz.

: Makadam, asfalt, kolovoz. Markiranost trase: Da.

Opis poti:

S kontrolne točke v hotelu Piran se odpravimo po obali skozi hotelski kompleks Bernardin v Portorož. Pod hotelom Metropol zavijemo desno okoli teniškega centra do kanala s privezanimi plovili, nato pa prek mostička in ob ograji marine do avtokampa v Luciji. Tu nas pričaka Parenzana, ki nas okoli rta Seča, kjer se ponuja imeniten pogled proti Portorožu in hrvaški strani zaliva, in ob Jernejevem kanalu popelje do vstopa v Sečoveljske soline (kontrolna točka STKP).

Na slovenski trunokolesarski poti nas usmerjajo usmerjevalne table, ki jih je Planinska zveza Slovenije postavila v sodelovanju z Zavarovalnico Generali

Pot se nadaljuje ob robu solinskih polj do nekdanje postaje in rudnika v Sečovljah. Nato smukne pod magistralno cesto in se vzpne skozi vas mimo cerkve do šole. Sledi spust desno na ravnino in nadaljevanje vožnje ob vznožju hriba Krog sredi nasadov vinske trte do regionalne ceste pred vasjo Dragonja.

Usmerimo se na makadam na desni strani obvoznice v smeri mejnega prehoda, nato pa skozi podhod v vas. Zavijemo desno mimo turistične kmetije do makadama, ki proti jugovzhodu mimo komunalne deponije vodi navzgor po dolini Dragonje. Mimo opuščenih nekdanjih mlinov napredujemo proti sotočju Dragonje in Drnice na Škrlinah.

Krkavče Foto: Bor Slana

Levo, visoko nad nami kot na nekakšnih pomolih čepijo naselja Sv. Peter, Krkavče, Škrljevec, Planjave in že od daleč dobro vidna Koštabona, ki ima kar tri cerkve. Dosežemo jo v zmernem vzponu po ovinkasti cesti, ki se odcepi levo, 500 metrov pred Škrlinami.

Če nam čas dopušča, si je to stvaritev narave vsekakor vredno ogledati. Malo pred veliko cerkvijo ob vhodu v vas zavijemo naravnost navzgor med hiše do športnega igrišča na Plešivici in naprej proti severu v smeri Šmarij. Nad vasjo dosežemo asfalt, zavijemo ostro desno in se pre Planjav (400 mnm) pripeljemo v slikovito vas Pomjan.

Foto: Getty Images

Takoj za pokopališčem se nam na ovinku odpre obsežen razgled, nas pa čaka hiter spust po strmem asfaltu skozi Rojce v Babiče. Nadaljujemo v zmernem vzponu do Marezig, prestolnice refoška, ki ga lahko pokusimo v gostilni Karjola, kjer nas čaka tudi žig kontrolne točke.

Kontrolne točke: Hotel Piran v Piranu, vhod v soline v Seči, gostilna Karjola Marezige

45 Piran, Stjenkova ulica 1, 6330 Piran, na recepciji hotela Piran

46 Sečoveljske soline, Seča, 6320 Portorož, v Seči na vhodu v krajinski park Sečoveljske soline

47 Marezige, Marezige 24, 6273 Marezige, v gostilni Karjola

Znamenitosti: