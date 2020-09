Roglič in Pogačar naj se pripravita, da jima bodo grenili življenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski kolesarski dvojec Primož Roglič in Tadej Pogačar je po koncu peklenske 17. etape na vrhu Col de la Lozeja izpostavljal, da Dirke po Franciji še ni konec. Danes je na sporedu nov težak test, pa čeprav se trasa 18. etape ne konča v klanec.

Tudi 18. etapa bo lahko naredila nekaj selekcije med najboljšimi v skupni razvrstitvi Dirke po Franciji. Ob prvem pogledu bi rekli, da trasa ne bo težka, saj se bo začela v Meribelu na nadmorski višini 491 metrov, končala pa 50 metrov višje na La Roche-Sur-Foronu.

A bo na 175 kilometrov dolgi poti ogromno preprek. Prva bo sledila že takoj po začetku. Po brutalni 17. etapi bodo noge težke, zato bo gorski cilj I. kategorije predstavljal nov test vzdržljivosti. Dolg je 18,6 kilometra, pa čeprav se bo že pred tem trasa praktično vseskozi dvigovala. Povprečni naklon na Cormet de Roselend, ki je na nadmorski višini 1968 metrov, bo 6,1-odstotni.

Testov bo kar mrgolelo

Lahko se zgodi, da bo na tem prelazu Tadej Pogačar virtualno izgubil pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih, a se s tem ne bo obremenjeval, saj ga zanima rumena majica. Ta bo že deseti dan zapored na plečih Primoža Rogliča, ki si je v sredo na Col de la Loze pridobil še nekaj sekund prednosti v primerjavi z mlajšim rojakom. Njegov naskok pred drugim Pogačarjem je 57 sekund, tretji Miguel Angel Lopez, ki je bil junak kraljevske etape, pa je 1:26.

Po spustu bo sledil najlažji gorski cilj. Cote de la route des Villes ima predznak III. kategorije (3,2 kilometra/6,6-odstotni naklon).

Izjemno zahteven vzpon Montee du plateau des Glieres

Na 76. kilometru bo sledil nov preizkus. Kar 14,6 kilometra dolga pot s povprečnim naklonom 6,4 odstotka na prelaz Col des Saisies bo priložnost za kakšnega od skokov tistih, ki bodo skušali presenetiti Rogliča in Pogačarja. Vendarle so po četrtku do konca le še tri etape, karte pa lahko premeša le sobotni kronometer, v katerem sta oba zelo močna.

Foto: A.S.O.

Četrti gorski cilj bo Col des Aravis (I. kategorija, 6,7 kilometra/7-odstotni naklon). Čeprav ne bo najdaljši klanec, pa bo Montee du plateau des Glieres predstavljal izjemno težko preizkušnjo. Predznak zadnjega gorskega cilja je ekstra kategorije. Povprečni naklon na šest kilometrov dolgem vzponu bo kar 11,2 odstotka. Povrhu vsega se bodo na njem delile še bonifikacijske sekunde.

A to ne bo konec preizkušenj. Po spustu do Thorens-Glieresa bo sledil še zadnji nekategoriziran vzpon na Col des Fleuries. Kolesarji bodo morali narediti približno 300 metrov višinskih metrov, za tem pa bo sledila praktično le še vožnja po klancu navzdol do cilja.

Dogajanje bomo podrobneje spremljali na Sportalu, vse skupaj pa se bo začelo ob 12.30.