V Ljubljani danes lahko pozdravite slovenske plezalne junake, vključno z Janjo Garnbret

Danes ob 19. uri bo pred ljubljansko mestno hišo sprejem za slovenske športne plezalce, vključno s trikratno svetovno prvakinjo Janjo Garnbret in svetovno podprvakinjo v težavosti Mio Krampl. Plezalce bo še pred tem sprejel minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo, ob 17.30 pa bo sledila novinarska konferenca.

Svetovno prvenstvo v športnem plezanju Hačiodži 2019 na Japonskem je bilo za slovensko reprezentanco v športnem plezanju najuspešnejše do zdaj. Slovenska reprezentanca v športnem plezanju pod vodstvom selektorja Gorazda Hrena ter trenerjev Luke Fonda in Urha Čehovina se domov vrača s štirimi odličji, eno olimpijsko normo in vrsto drugih vrhunskih rezultatov. Skupna bera treh zlatih in srebrne medalje jo postavlja na mesto najuspešnejše reprezentance na letošnjem SP.

Janja Garnbret je edina v zgodovini tega športa, ki je na istem svetovnem prvenstvu osvojila naslov svetovne prvakinje v treh različnih disciplinah, hkrati pa je tudi edina med slovenskimi športniki, ki je na enem svetovnem prvenstvu osvojila tri zlate medalje.

V Hačiodžiju se je najprej zapisala v zgodovino kot prva plezalka, ki je ubranila naslov svetovne prvakinje v balvanskem plezanju, nato je postala prva ženska, ki je na istem svetovnem prvenstvu slavila v težavnosti in balvanih, nato pa edina v zgodovini športnega plezanja s trojčkom zlatih medalj v težavnosti, balvanih in kombinaciji.

S skupno šestimi zlatimi odličji je ženska z največ zmagami na svetovnih prvenstvih, poleg njih ima še srebrno, na Japonskem pa si je priplezala tudi vozovnico za olimpijske igre Tokio 2020 ter postavila osebni in slovenski ženski rekord v hitrosti.

Mia Krampl in Janja Garnbret, najboljši dve v težavnosti na tem svetovnem prvenstvu Foto: Manca Ogrin

Uspeh Garnbretove je dopolnila Mia Krampl, ki je navdušila z naslovom svetovne podprvakinje v težavnostnem plezanju, in to v sezoni, ko je prvič stopila na zmagovalni oder svetovnega pokala (tretje mesto na balvanih).

V Hačiodžiju je slovenske barve zastopalo 13 članov slovenske reprezentance v športnem plezanju, za olimpijsko normo pa se je potegovalo sedem kombinatorcev. Poleg Garnbretove je v kvalifikacijah kombinacije nastopila še četverica: Kramplova si je priplezala 14. mesto, Jernej Kruder in Vita Lukan sta se uvrstila na 16. in Lučka Rakovec na 17. mesto.

V težavnosti velja poleg zlata Garnbretove in srebra Kramplove izpostaviti še sedmo, deveto, deseto, 12. in 20. mesto Vite Lukan, Lučke Rakovec, Domna Škofica, Tjaše Kalan in Martina Berganta, v balvanskem plezanju je poleg zmagovalke Garnbretove najvišje posegel Jernej Kruder na 10. mestu, Lučka Rakovec, Urška Repušič in Mia Krampl so si priplezale 12., 15. in 17. mesto, Vita Lukan in Anže Peharc sta bila 21. Po svojih najboljših močeh so se potrudili tudi Luka Potočar, 27. v težavnosti, Gregor Vezonik, 39. v balvanih, in Mina Markovič, 46. v težavnosti.

Sprejem za Janjo Garnbret pripravljajo tudi na Koroškem. V soboto jo bodo pozdravili v Slovenj Gradcu.

