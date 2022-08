Tina Šutej tudi s poškodovano roko do evropskega brona

"Želja je medalja, to je moj cilj in brez nje bi bila zelo razočarana," je po kvalifikacijah kratko napovedala slovenska rekorderka in danes s tretjim mestom in bronasto kolajno ne more biti razočarana. Šutejeva je danes v prvem poskusu preskočila višine 4,40, 4,55 in 4.65, prvič pa letvico podrla na 4,70, a v drugem poskusu preskočila tudi to.

Ko je v prvem poskusu premagala še 4,75 metra, je bila kolajna že njena, v boju so namreč tedaj ostale le še tri tekmovalke. Boj z branilko naslova, Grkinjo Aikaterini Stefanidi ter 24-letno Finko Wilmo Murto je nadaljevala na 4,80, a je bila trikrat neuspešna.

Murtojevi je to višino uspelo preskočiti v prvem poskusu, v drugem še 4.85, Stefanidijeva je bila enkrat neuspešna na 4.80 ter dvakrat na 4.85 in medalje so bile razdeljene.

Triintridesetletna Šutejeva je imela sicer veliko smolo na ogrevanju, porezala si je dlan desne, odrivne roke. Tekmovala je s povito roko, a je to ni pretirano oviralo. Za centimeter je zaostala za svojim slovenskim državnim rekordom na prostem 4,76 m, ki ga je dosegla 11. septembra lani v Ljubljani. Absolutni rekord, 4,80 m, pa je preskočila 5. marca letos v dvorani v francoskem Rouenu.

Deveta slovenska medalja Šutejeva je Sloveniji priborila deveto medaljo na prvenstvih stare celine. Pred njo je zadnjega osvojil Robert Renner, ki je bil bronast v skoku s palico na EP julija 2016 v Amsterdamu. Le dve izmed medalj sta bili zlati. Prvi mesti sta osvojili leta 1994 v Helsinkih Britta Bilač v skoku v višino in leta 2002 prav tako v Münchnu Jolanda Čeplak v teku na 800 m. Srebrni medalji sta si pritekla Stanko Lorger na 110 m ovire leta 1958 v Stockholmu in leta 1998 v Budimpešti Brigita Bukovec na 100 m ovire. Poleg Rennerja so na tretji stopnički zmagovalnega odra stali še Nataša Urbančič Bezjak v metu kopja leta 1974 v Rimu, Borut Bilač v skoku v daljino leta 1990 v Splitu ter Matic Osovnikar leta 2006 v Göteborgu v teku na 100 m.

Ženski finale skoka ob palici: 22:05 - Tina Šutej je bila neuspešna tudi v tretjem poskusu na 4,80, osvojila je brionasto odličje. Zlato se nasmiha Finki Wilmi Murto, izziva pa jo Aikaterini Stefanidi. 22:01 - Stefanidijeva se je odpovedala višini 4,80, še dva poskusa ima za 4.85, medtem je Šutejeva še drugič podrla letvico na 4.80. 21:56 - Stefanidijeva je prvič podrla letvico na 4,80, prav tako Šutejeva, vodstvo pa je prevzela Wilma Murto, ki ji je uspelo v prvem poskusu. Finka je popravila svoj državni rekord, ki ga je dosegla že pred nekaj minutami na višini 4.75. 21:51 - Neverjetna Grkinja je v prvem poskusu zmogla tudi 4,75, v drugem poskusu je uspelo tudi Tini Šutej! Tudi Wilma Murto je preskočila 4,75, v skoku ob palici poteka izjemen boj! 21:43 - Izjemna Aikaterini Stefanidi je 4,70 preskočila v prvem poskusu. Wilmi Murto ni uspelo, prav tako ne Šutejevi. Finka ne bo več poskušala na 4,70, dva poskusa je privarčevala za 4,75, Šutejeva pa je v drugem poskusu uspela. 21:42 - Britanka Coudreyjeva je po dveh neuspešnih poskusih na 4,65 letvico podrla še na 4,70 in izpadla. V boju so samo še tri skakalke, kar pomeni, da ima Tina Šutej že kolajno. 21:22 - Šutejeva je v prvem poskusu preskočila tudi 4,60 m, prav tako Grkinja Stefanidijeva, preostalih šest tekmovalk, ki so še v boju, je bilo v prvem poskusu na tej višini neuspešnih. Šutejeva in Stefanidijeva sta očitno najresnejši kandidatki za zlato. Finki Wilmi Murto je uspelo v drugem poskusu. 20:55 - Slovenska rekorderka je v prvem poskusu preskočila tudi 4,55 m in si deli prvo mesto z Grkinjo Aikaterini Stefanidi, ki ima za seboj prav tako dva uspešna skoka. 4,55 sta v prvem poskusu preskočili še Danka Caroline Bonde Holm ter Švicarka Caroline Moser. Holmova je postavila tudi danski državni rekord. 4.55 so uspešno preskočile še Murtova in Bonninova v drugem, pa Brunijeva in Cauderyjeva v tretjem poskusu. 20:30 - Tina Šutej je 4.40 preskočila v prvem poskusu. To je uspelo tudi Italijanki Brunijevi, Britankama Cauderyjevi in Cookovi, Finki Murto in Grkinji Stefanidi. 20:05 - Tekmovalke so začele na višini 4,25 m, Šutejeva, Bonninova, Moserjeva, Stefanidijev in Murtojeva so jo izpustile. Te bodo tekmo začele na 4,40 m. Začetek: 20.00, Tina Putej si je na ogrevanju pred začetkom finala porezala dlan in nastopa s povito roko. Finalistke: Tina Šutej (Slo), Molly Caudery (VBr), Caroline Bonde Holm (Dan), Margot Chevrier (Fra), Aikaterini Stefanidi (Grč), Elina Lampela (Fin), Angelica Moser (Švi), Sophie Cook (VBr), Roberta Bruni (Ita), Wilma Murto (Fin), Lene Osnrud Retzius (Nor), Marie-Julie Bonnin (Fra)

