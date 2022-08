Ferš Eržen z osebnim rekordom v polfinale, Stevens v boj za medaljo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uspešni nastopi slovenskih plavalcev na evropskem prvenstvu v Rimu se nadaljujejo. Tudi šesti tekmovalni dan je v dopoldanskih kvalifikacijah postregel s prebojem slovenskega plavalca v polfinale. Junak je Anže Ferš Eržen, ki je v disciplini 200 m mešano z osebnim rekordom 2:01,98 zabeležil 11. čas kvalifikacij in bo kot novinec na evropskem prvenstvu tudi prvič okusil čar popoldanskega nastopa ter se vmešal v boj za uvrstitev v finalno osmerico. Popoldne bo v finalu na 50 m prsno medaljo lovil Peter John Stevens.

Anže Ferš Eržen je 200 m mešano plaval v prvi kvalifikacijski skupini. S časom 2:01,98 je osvojil 4. mesto, ob koncu pa 11., ter za nameček za 26 stotink sekunde izboljšal osebni rekord, za državnim rekordom Petra Mankoča pa zaostal 41 stotink

Kot je povedal po predtekmovanju, je zadovoljen z osebnim rekordom in z uvrstitvijo v polfinale. "Že nekaj časa vem, da sem blizu državnemu rekordu, danes ga sicer nisem imel v mislih, ampak popoldne ga lahko dosežem, oziroma se mu še bolj približam. Plavati moram svojo tekmo, možnost za finale pa bo dodatna motivacija."

Peter John Stevens bo danes ob 18.12 plaval v finalu na 50 m prsno. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slovenski plavalni tabor bo imel v popoldanskem programu dva slovenska predstavnika. Ob polfinalistu Ferš Erženu, ki je na sporedu ob 18.36, še finalista na 50 m prsno Petra Johna Stevensa, ki bo plaval ob 18.12.

Stevens, ki je na svojih zadnjih evropskih prvenstvih v Londonu in Glasgowu osvojil srebrno in bronasto medaljo, si tokrat želi nastopiti sproščeno in doseči osebni rekord (op. 27.06).

