Hvrat evropski prvak, domačin presenetil, Kobe predzadnji med uvrščenimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemec Richard Ringer je presenetljivo zmagal v maratonu na domačem evropskem prvenstvu. V Münchnu je v ciljnem sprintu ugnal Maruja Teferija in Gashauja Ayaleja, oba iz Izraela. Edini slovenski tekmovalec Primož Kobe je bil 61., predzadnji med uvrščenimi, 17 maratoncev pa je odstopilo. V ženski konkurenci je presenetljivo slavila Poljakinja Aleksandra Lisowska.

Hrvat Filip Mihaljević je osvojil naslov v suvanju krogle z 21,88 metra, med atletinjami je bila v isti disciplini najboljša Nizozemka Jessica Schilder, na 10.000 m je zlato osvojila Kenijka Yasemin Can, ki nastopa za Turčijo.

Mihaljević je osvojil zlato v izenačenem finalu suvanja krogle, 21,88 metra je dosegel v zadnji seriji, tudi pred tem pa je imel pet poskusov prek 21 m. Srebrno medaljo si je priboril Srb Armin Sinančević z 21,39 m v peti seriji, bron pa Čeh Tomaš Stanek (21,26 m).

Jessica Schilder je do zlata prišla že v drugi seriji, ko so ji namerili 20,24 m. Druga bila s portugalskim rekordom Auriol Dongmo (19,82), tretja druga Nizozemka Jorinde van Klinken (18,94 m).

Za konec uvodnega tekmovalnega dneva je Yasemin Can drugič po letu 2016 in prvenstvu v Amsterdamu postala evropska prvakinja. Na 10 km je tekla 30:32,57 in bila v cilju pred Britanko Eilish McColgan (30:41,05), Izraelka Lonah Chemtai Salpeter iz Izraela je bila tretja (30:46,37).

Domačin Richard Ringer je presenetljivi evropski prvak v maratonu. Foto: Guliverimage

Ringer je za 42 kilometrov in 195 metrov dolgo progo potreboval dve uri, 10 minut in 21 sekund. Teferi je zaostal tri sekunde, Ayale pa devet. Kobe je s časom 2:29:23 za zmagovalcem zaostal 19 minut in dve sekundi.

Ekipno zlato so osvojili Izraelci, za obema dobitnikoma medalj je bil sedmi še Yimer Getahun.

"Danes sem trikrat odstopil. Vsakič sem nato nadaljeval zaradi gledalcev. Imel sem težave s copati, ki sem jih preveč tesno zavezal in sem dobil žulje. Desne noge nisem čutil, mi je odrevenela. Odnehal sem krvav zaradi bolečin. Bolelo me je posebej na obratih zaradi večjega trenja. Začel sem hitreje, kot bi bilo optimalno, ker sem pričakoval v drugem delu dež, pa je bilo potem topleje. Mislim, da sem s tem preveč tvegal, dodate minute pa sem si nabral, ker sem med maratonom hodil v trenutkih, ko sem želel predčasno odstopiti," je po današnji preizkušnji razočarano dejal Kobe.

Zmagoslavje Poljakinje

Poljakinja Aleksandra Lisowska je osvojila prvo zlato medaljo na evropskem prvenstvu v atletiki, ki se je začelo v Münchnu. S časom dveh ur, 28 minut in 36 sekund je za svoj največji uspeh doslej zmagala v maratonu. Aleksandra Lisowska je evropska prvakinja v maratonu.

Že pred ciljem se je ločila od skupine in njena zmaga ni bila ogrožena. V zaključku je srebro osvojila Hrvatica Matea Parlov Kostro, ki je zaostala šest sekund, tretja je bila prva favoritinja, Nizozemka Nienke Brinkmann.

Slednja je za Poljakinjo zaostala 17 sekund, kot tudi Nemka Miriam Dattke, ki je izgubila boj za posamični bron. A se je kljub četrtemu mestu posamično veselila zlata, ki ga je osvojila z nemško ekipo.

Prvič so namreč na EP podelili tudi medalje za ekipe v maratonu, zlata sta se veselili še Domenica Mayer, ki je bila šesta, ter Deborah Schöneborn na desetem mestu.