Tina Šutej je izpustila prvi višini na 4,10 in 4,25 metra, potem je 4,40 zmogla prvič in si še z nekaj tekmicami delila prvo mesto. Letvico so potem postavili na 4,50 metra; tudi to višino je gladko preskočila in ostala na čelu. Avtomatična kvalifikacijska norma za finale najboljše dvanajsterice je bila 4,55 metra, kar je krepko pod dosežki, ki jih je nizala slovenska rekorderka v zadnjih letih. Toda na tej višini tekmovalkam ni bilo treba več skakati, ker so bile finalistke določene že prej.

"Kvalifikacije so se zame dobro iztekle"

"Želja je medalja, to je moj cilj in brez nje bi bila zelo razočarana," je kratko napovedala slovenska rekorderka. "Današnje kvalifikacije so se zame zelo dobro iztekle, tak je bil tudi načrt, ki sem ga dobro izpolnila. Že na ogrevanju sem se dobro počutila in imela dobre skoke. To sem potem nadaljevala v kvalifikacijah. Skoka sta bila suverena in zelo dobra. Danes sem zelo dobro tekla v zaletu in potem se je to poznalo tudi pri energiji med skokom," je kvalifikacije strnila Šutejeva.

Tetiva ji ni delala težav Foto: Reuters

"Bila sem osredotočena na tekmo, tudi na to, da bi skakala 4,55 metra. Le devet nas je skočilo 4,50 metra in potem so določili še preostale z izidi na nižji višini. Podlaga je malo mehkejša, kar je dobro za mojo bolečo tetivo, s katero danes nisem imela veliko težav. Na ogrevanju je bil zelo dober veter v hrbet, v kvalifikacijah pa ne več. Sama sem dobila na 4,40 metra sunek v palico, ampak povsem na koncu in sem imela dovolj energije, da sem naredila normalen skok."

Šutejeva, prejšnji mesec je v Eugenu na svetovnem prvenstvu bila s četrtim mestom najboljša Evropejka, ima najboljši izid sezone med udeleženkami prvenstva. Lani je nekdanja mladinska svetovna podprvakinja s srebrom na dvoranskem EP osvojila svoje prvo člansko odličje na velikih tekmah, letos je bila bronasta v Beogradu na dvoranskem SP, lani pa je bila še peta na olimpijskih igrah v Tokiu.

"Finale brez branilke naslova ne bi bil pravi"

Lani na Poljskem jo je v boju za zmago premagala le Švicarka Angelica Moser, ki je bila tokrat v kvalifikacijah četrta, za Šutejevo sta bili Norvežanka Lene Onsrud Retzius in nekdanja olimpijska in svetovna prvakinja Grkinja Aikaterini Stefanidi. Zadnja je bila na prejšnjih dveh EP zlata in tako brani naslov. Omenjene je Šutejeva označila kot tiste, ki bi se lahko potegovale za zmagovalni oder.

"Kvalifikacije so bile kar dolge in med nastopoma je bilo res veliko časa. Z Moserjevo sva sedeli skupaj in sva veliko klepetali. Stefanidijeva je imela nekaj težav, ampak jih je z izkušnjami znala prebroditi. Kar je dobro, ker finale brez nje ne bi bil prava tekma. Grkinja ne mara skakati zjutraj, zadnja pride na zajtrk in zato je bil tako zgodnji začetek, sredi dopoldneva, zanjo kar šok," je menila članica celjskega Kladivarja.

Kobe 61. in presenetljiva zmaga Nemca, Poljakinja do velikega uspeha

Dugi slovenski atlet prvi dan tekmovanj v kraljici športov je bil maratonec Primož Kobe, ki je zasedel 61. mesto. Presenetljivo je zmagal Nemec Richard Ringer, ki je v ciljnem sprintu ugnal Maruja Teferija in Gashauja Ayaleja iz Izraela. Domačin je tekel dve uri, 10 minut in 21 sekund, Kobe je ciljno črto prečkal s časom 2:29:23.

V ženski maratonski konkurenci je slavila Poljakinja Aleksandra Lisowska. S časom dveh ur, 28 minut in 36 sekund je za svoj največji uspeh doslej zmagala v maratonu. Srebro je osvojila Hrvatica Matea Parlov Kostro, ki je zaostala šest sekund, tretja je bila prva favoritinja, Nizozemka Nienke Brinkmann.

Začetek atletskega prvenstva z odstopom svetovnega prvaka

Svetovni prvak v deseteroboju Kevin Mayer je zašepal sredi prve discipline. Foto: Reuters Po odstopu je Kevin Mayer pomahal javnosti na olimpijskem stadionu v Münchnu in nekaj trenutkov kasneje pojasnil, da se je "ustavil, preden bi se huje poškodoval". Po 70 metrih je nenadoma upočasnil in kot zadnji šepajoč prečkal ciljno črto z 11,67. Dvakratni olimpijski podprvak je že pred tekmo napovedal, da je težko v treh tednih dvakrat nastopiti na tako visoki ravni in da ne bo "tvegal morebitne poškodbe". Pred tremi tedni je v ZDA postal svetovni prvak.

"Naredil sem vse, kar sem lahko, da bi se regeneriral in tukaj dobro nastopil. Pred tremi tedni sem opravil deseteroboj v celoti. Danes sem raje odnehal, preden bi se resno poškodoval," je dejal Mayer in se obregnil ob natrpan poletni urnik atletov, ki imajo v dve veliki tekmi v manj kot mesecu dni.