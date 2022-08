Slovenski favoriti za kolajne na EP? Tina Šutej, Kristjan Čeh ...

Na EP v bavarski prestolnici bo nastopilo 22 slovenskih atletinj in atletov, kar je ena od največjih reprezentanc doslej na prvenstvih stare celine.

Dvajset let od zadnje zlate medalje

Roman Dobnikar: Prepričan sem, da se bomo vrnili z enim od najboljših nastopov v zgodovini. Foto: Peter Kastelic "Prvi del sezone je za nami. Naša reprezentanca je izvrstno nastopila v Eugenu, pet finalnih uvrstitev je kronal Čeh z drugim naslovom svetovnega prvaka za Slovenijo v zgodovini. Naslednji teden bo drugi vrhunec sezone. Leta 1994 je v Helsinkih naslov osvojila Britta Bilač, ki je pred poroko nastopala za Nemčijo. Jolanda Čeplak je pred 20 leti osvojila drugo in zadnje slovensko zlato na EP in znova je bilo to povezano z Nemčijo, saj je bilo prvenstvo v Münchnu. Tokrat bo EP spet v bavarski prestolnici in prepričan sem, da se bomo vrnili z enim od najboljših nastopov v zgodovini," je povedal predsednik Atletske zveze Slovenije (AZS) Roman Dobnikar.

Čeh: Malo se že pozna utrujenost po SP

Kristjan Čeh bo imel kvalifikacije v sredo ob 12.20 ali 13.35, finale pa v petek ob 20.20. Šutejeva bo v kvalifikacijah začela v ponedeljek ob 10.25 kot prva v 22-članski slovenski reprezentanci, finale bo v sredo ob 20.00. Tekmovanje v končnih odločitvah bo sicer v slovenski ekipi odprl Primož Kobe v ponedeljek ob 11.30, po izidih je sredi 81 maratoncev.

Kristjan Čeh: Na Madžarskem sem na zadnji tekmi pokazal, da sem še vedno v dobri formi. Foto: Peter Kastelic

Čeh je le teden dni pred začetkom EP v Szekesfehervarju na Madžarskem orodje vrgel 71,23 metra ter le za štiri centimetre zaostal za svojim državnim rekordom, doseženim maja v Birminghamu, ko se je prebil na deseto mesto vseh časov. Drugo mesto je na omenjenem mitingu osvojil nekdanji svetovni prvak, Litovec Andrius Gudžius, s 67,39, ki je tudi branilec evropske lovorike, tretje pa Stahl s 67,01 metra.

"Na EP bom odpotoval iz Talina, ker opravljam zadnje priprave. Na Madžarskem sem na zadnji tekmi pokazal, da sem še vedno v dobri formi. Malo se že pozna utrujenost po SP, tudi na EP bo podobna konkurenca. Kar precej tekmovalcev je sposobnih vreči 67, 68 metrov, tako da bo za uspeh potrebna kar velika daljava," nekaj dni pred začetkom EP pravi ptujski hrust.

Tina Šutej že na prizorišču EP: Tu je super

Manj uspešno je zadnji nastop pred EP opravila Tina Šutej. V sredo je na diamantni ligi v Monaku končala že na višini 4,36 m, na 4,51 metra je bila trikrat neuspešna. S tem si je na tekmovanju razdelila sedmo mesto s Švicarko Angelico Moser. Ta je lani zmagala na dvoranskem evropskem prvenstvu na Poljskem, kjer je bila Šutejeva srebrna. Kljub težavam s tetivo, ki se ji vlečejo že zelo dolgo, je bila slovenska rekorderka četrta na SP v Eugenu, bronasta pa je bila marca na dvoranskem SP v Beogradu.

Tina Šutej: Čeprav moje telo letos ne sodeluje z mano, pa lahko to odmislim in dosežem dober rezultat, kar sem letos že velikokrat dokazala. Foto: Bojan Puhek

"Sem že prispela na prizorišče EP, tu je super. Po SP sem bila jezna, ne razočarana, četrto mesto je sicer lep dosežek, a se mi je medalja izmuznila. Z glavo sem že na kvalifikacijah, ki bodo v ponedeljek. Želim dobro skakati, prikazati želim take skoke, kot sem jih letos že. Če bom to naredila, potem ne bo težav, da se uvrstim zelo visoko. Čeprav sem v Monaku slabše nastopila, bom nastopila z dobrimi občutki v glavi. Imam kronično vnetje tetive, včasih me boli bolj, včasih manj. Čeprav letos moje telo ne sodeluje z mano, pa lahko to odmislim in dosežem dober rezultat, kar sem letos že velikokrat dokazala," je optimistična Šutejeva.

Poleg Čeha in Šutejeve, ki sta prva slovenska favorita za zmagovalni oder, pa so po prijavljenih izidih in tudi dosežkih v tej sezoni zelo visoko še Anita Horvat, Maruša Mišmaš Zrimšek in Neja Filipič.

"Na EP grem z zelo dobrim izidom, četrta sem na seznamu prijavljenih"

Anita Horvat: Na EP grem v drugačni vlogi kot na prejšnja prvenstva, a se z vlogo favoritinje ne obremenjujem. Foto: Sportida Anita Horvat, sedma na SP v Eugenu in tam druga Evropejka, ima četrti čas sezone med sodelujočimi na EP v teku na 800 m. "Na mitingu diamantne lige na Poljskem sem potrdila, da sem v zelo dobri formi tudi po SP, kjer sem bila sedma. Na EP grem z zelo dobrim izidom, četrta sem na seznamu prijavljenih. Grem v drugačni vlogi kot na prejšnja prvenstva, a se z vlogo favoritinje ne obremenjujem. Na EP bom poskušala teči, kar najbolje znam. Zadnji nastopi so mi vlili dodatno samozavest. Če bo štafeta nastopila v finalu, bom z veseljem nastopila, bodo pa tedaj za mano že trije teki na 800 m," pravi članica Velenja.

Maruša Mišmaš Zrimšek, šesta na lanskih OI v Tokiu, ima tudi četrti izid na 3000 m z zaprekami, a je na tej razdalji zaradi težav s poškodbo nastopila le na enem tekmovanju in se nato prebila v finale SP. Po tem prvenstvu je zbolela in ji je koronavirus vzel precej moči. "Po prihodu s SP sem zbolela, koronavirus mi je pobral veliko moči. Sem pa še vedno motivirana, iz dneva v dan sem boljša in še vedno si želim visoke uvrstitve."

Neja Filipič, ki se ji nastop na SP ni posrečil, ima v troskoku šesti dosežek. "Na SP nisem nastopila dobro, a tudi ne slabo. Moji zadnji treningi so bili zelo dobri, pridobila sem veliko in sem kar optimistična pred sredinimi kvalifikacijami."

Debitant Ian Matic Guček: Želim si še enega teka pod 49 sekundami

Ian Matic Guček: Želim si še enega teka pod 49 sekundami, kar bi mi z malo sreče zagotovilo finalni nastop. Foto: Peter Kastelic/AZS Visoko, na desetem mestu, je tudi debitant na velikih članskih tekmah Ian Matic Guček. Konec prejšnjega tedna je v kolumbijskem Caliju osvojil naslov mladinskega svetovnega podprvaka z absolutnim slovenskim rekordom na 400 m ovire. "Na mladinskem SP sem osvojil srebro z državnim rekordom. Čutim še malo utrujenosti. Veseli me, da ne bom tekel v kvalifikacijah in bom imel takoj polfinalni nastop. Želim si še enega teka pod 49 sekundami, kar bi mi z malo sreče zagotovilo finalni nastop. Zelo rad tečem tudi v štafetah in se bo tudi za ta nastop še našlo nekaj moči, če bom dobil priložnost," pravi član celjskega Kladivarja.

Lia Apostolovski je 17. v skoku v višino, z uvrstitvijo v finale in 12. mestom pa je prijetno presenetila prejšnji mesec na SP. "Uvrstitev v finale na SP je bila zame velika motivacija za naprej. Nestrpno pričakujem nastop na EP. Najprej se bom osredotočila na kvalifikacije, da tam nastopim suvereno kot že vso sezono. Tekma bo zahtevna, saj je konkurenca v skoku v višino v Evropi zelo močna."

"Če bo noga zdržala, lahko ponovim letošnje najboljše dosežke"

Robert Renner: Že lep čas imam težave z zadnjo ložo. Foto: Vid Ponikvar Robert Renner, bronast na EP leta 2016 v Amsterdamu, kar je bilo zadnje slovensko odličje na EP doslej, ima 21. izid med 25 tekmovalci v skoku s palico. "Že lep čas imam težave z zadnjo ložo. Še vedno me boli in prilagajam treninge. Malo sem tudi nastopal. Na EP bom tekmoval s starimi občutki, če bo noga zdržala, lahko ponovim letošnje najboljše dosežke."

Pri dnu sta tudi Veronika Sadek in Jerneja Smonkar na 800 m. Joni Tomić Prezelj je na 100 m ovire višje le od dveh tekmovalk, od štirih Agata Zupin na 400 m ovire, od šestih pa Martina Ratej v metu kopja. Jan Vukovič ima zadnji izid med 33 prijavljenimi na 800 m.

Nastopili bosta tudi slovenski štafeti 4 x 400 m, uspeh bi bil preboj v sobotni finale. Poleg Horvatove, Zupinove, Smonkarjeve, Gučka in Vukoviča so za štafetne nastope predvideni še Rok Ferlan, Gregor Grahovac, Jure Grkman, Lovro Mesec, Maja Pogorevc, Vika Rutar in Aneja Simončič. "V štafeti smo zelo močne. Uvrstitev v finale bo zelo zahtevna, verjetno Anita Horvat ne bo mogla nastopiti v kvalifikacijah, ampak kljub temu si želim še drugega teka na EP," je pred odhodom na Bavarsko povedala zadnja.

Na EP 2019 v Varaždinu so slovensko štafeto sestavljale Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Anita Horvat in Aneja Simončič. Foto: Peter Kastelic

Atleta Žan Rudolf in Neja Kršinar pa sta odpovedala nastop na EP. Rudolf, slovenski rekorder na 800 m, je na SP precej zaostal za svojimi najboljšimi dosežki, zaradi zdravstvenih težav v zadnjem obdobju pa njegova forma ni na ravni, da bi lahko uspešno nastopil na EP. Kršinarjeva je druga slovenska maratonka po izidih vseh časov. Na EP se je uvrstila prek svetovne lestvice. Dejala je, da je prepozno izvedela za nastop in se zanj ni pripravljala.

Seznam slovenskih atletinj in atletov za EP (22): Lia Apostolovski (Mass Ljubljana) - višina

Kristjan Čeh (Ptuj) - disk

Rok Ferlan (Triglav Kranj) - štafeta 4 x 400 m

Neja Filipič (Mass Ljubljana) - troskok

Gregor Grahovac (Mass Ljubljana) - štafeta 4 x 400 m

Jure Grkman (Mass Ljubljana) - štafeta 4 x 400 m

Ian Matic Guček (Kladivar Celje) - 400 m ovire in 4 x 400 m

Anita Horvat (Velenje) - 800 m in štafeta 4 x 400 m

Primož Kobe (Krka Novo mesto) - maraton

Lovro Mesec (Mass Ljubljana) - štafeta 4 x 400 m

Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass Ljubljana) - 3000 m zapreke

Joni Tomić Prezelj (Olimpija Ljubljana) - 100 m ovire

Maja Pogorevc (Slovenj Gradec) - štafeta 4 x 400 m

Martina Ratej (Kladivar Celje) - kopje

Robert Renner (Mass Ljubljana) - palica

Vika Rutar (Mass Ljubljana) - štafeta 4 x 400 m

Veronika Sadek (Mass Ljubljana) - 800 m

Aneja Simončič (Mass Ljubljana) - štafeta 4 x 400 m

Jerneja Smonkar (Velenje) - 800 m in štafeta 4 x 400 m

Tina Šutej (Kladivar Celje) - palica

Jan Vukovič (Kladivar Celje) - 800 m, štafeta 4 x 400 m

Agata Zupin (Velenje) - 400 m ovire in štafeta 4 x 400 m

Preberite še: