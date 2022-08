Maturant Guček ne gre več le po izkušnje: Cilj je nastop v polfinalu

Matic Ian Guček je na svetovnem prvenstvu do 20 let v Caliju z absolutnim slovenskim rekordom osvojil srebrno kolajno na 400 metrov z ovirami, kar je korenito spremenilo njegove cilje za evropsko prvenstvo v Münchnu, kamor bo čez teden dni potoval kot najmlajši med 24 slovenskimi reprezentanti. Osemnajstletni Guček je namreč na tekmi v Kolumbiji s časom 48,91 sekunde izboljšal 42 let star državni rekord Roka Kopitarja in se povsem približal deseterici najboljših članov sezone v Evropi.

"Cilji so se po zelo uspešnem nastopu v Caliju spremenili. Prej sem načrtoval, da bom šel na EP po nabiranje izkušenj. Imam pa 11., 12. čas v Evropi. Cilj je sedaj nastop v polfinalu in tam želim doseči nov dober izid," je napovedal Guček.

Foto: Damjan Šparovec "Ko sem prišel v cilj finala na MSP zaradi adrenalina nisem čutim utrujenosti. Počutil sem se izvrstno. Najprej sploh nisem videl doseženega časa, ko pa sem ga, sem bil še toliko bolj zadovoljen. Več od rekorda mi pomeni medalja. Ta ostane, nihče mi je ne more odvzeti. Rekord pač."

Zlato je osvojil Turek Ismail Nezir s časom 48,84 sekunde, Guček pa se je kot prvi Slovenec v tej disciplini spustil pod mejo 49 sekund. Junija je na državnem prvenstvu v Velenju zmagal z osebnim rekordom 49,72. Na gimnaziji Celje Center je tik pred državnim prvenstvom opravil tudi pisne dele mature.

"Bilo je kar zahtevno vse skupaj, združiti treninge in zahtevno učenje ni najlažje, mi je kar dobro uspelo. Zaradi tega sem prilagodil tudi program tekem," je povedal Guček, ki vadi pod taktirko trenerja Mira Kocuvana.