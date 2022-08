Hiter konec za slovensko rekorderko: Težava s tetivo ni bila bistvena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šutejeva, četrta na svetovnem prvenstvu prejšnji mesec v Eugenu in bronasta marca na dvoranskem SP v Beogradu, je že začetno višino, 4,36 m, preskočila v drugem poskusu.

S Šutejevo je sedmo mesto delila Švicarka Angelica Moser, ki je lani zmagala na dvoranskem evropskem prvenstvu na Poljskem, kjer je bila Šutejeva srebrna.

"Ocenjujem, da težava s tetivo pri Tini Šutej ni bila bistvena, čeprav je trening temu prilagojen in ni optimalen. A s tem je treba delati do konca sezone, pred nami je še evropsko prvenstvo. Ogrevanje danes je bilo normalno, skoki so bili dobri. Na tekmi pa se vse skupaj ni odvijalo po pričakovanju. Mogoče je zmanjkalo energije ali pa je bila preveč v krču. Tekma je bila, lahko rečem, ponesrečena, čeprav je bila zaradi spremenljivega vetra tekma zelo težka. Dovolj pove podatek, da je bilo za zmago dovolj 4,66 m," je povedal trener Šutejeve Milan Kranjc.

Zaradi prilagojenega treninga se je nekoliko porušil ritem skoka

Ocenil je, da se je zaradi prilagojenega treninga nekoliko porušil ritem skoka in se je treba "sestaviti" v zadnjih dnevih pred EP. V četrtek bosta s Šutejevo odpotovala neposredno v bavarsko prestolnico. Tam bosta skušala opraviti pred kvalifikacijami še kakšen tehnični trening. "Je v podobnem položaju, kot je bila pred SP v Eugenu, kjer pa je preskočila 4,70 m," je dodal Kranjc.

Zmaga za Avstralko

Zmagala je Avstralka Nina Kennedy, tretja na SP v Eugenu, ki je 4,66 m preskočila v prvem poskusu, v drugem je to višino za drugo mesto zmogla aktualna svetovna podprvakinja, Američanka Sandi Morris. Tretja je bila s tretjim uspešnim skokom prav tako na 4,66 m Grkinja Ekaterini Stefanidi, nekdanja olimpijska zmagovalka. Slednja bo naslednji teden v Münchnu skušala na EP osvojiti še tretje zlato.