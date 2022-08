Vstopnica za še eno tekmo: Garnbretova, Potočar in Kramplova bodo nastopili tudi v olimpijski kombinaciji

Po koncu tekmovanj v težavnostnem in balvanskem plezanju na evropskem prvenstvu v športnem plezanju v Münchnu so znani udeleženci tekmovanja v olimpijski kombinaciji balvani-težavnost. Mesto med najboljšimi, ki bodo preizkusili novo olimpijsko tekmovanje, so si zagotovili trije Slovenci Janja Garnbret, Mia Krampl in Luka Potočar.

Prvenstvo stare celine v športnem plezanju, ki poteka v bavarski prestolnici, bo v naslednjem tednu ponudilo tekmovalno premiero v novi olimpijski disciplini športnega plezanje. To bo na sporedu poletnih olimpijskih iger v Parizu leta 2024.

V kombinaciji bo nastopila tudi Mia Krampl. Foto: Guliverimage V tej disciplini se bo za naslov evropske prvakinje in evropskega prvaka merilo po osem tekmovalcev iz ženske oziroma moške konkurence. Ti so se na sklepni del prvenstva v športnem plezanju uvrstili na podlagi dosežkov na evropskem prvenstvu in posebnega točkovanja v posamičnih disciplinah balvanih in težavnosti.

Janja Garnbret je z dvema zmagama kot edina osvojila rekordnih 2000 točk, s čimer je postavila nov mejnik, vsaka zmaga ji je prinesla po 1000 točk.

Mia Krampl se je z 21. mestom v balvanih in četrtim mestom v težavnosti z izkupičkom 740 točk s sedmim mestom uvrstila med osmerico finalistk za kombinacijo. Vita Lukan, deseta v balvanih in 12. v težavnosti, je osmerico zgrešila za 90 točk.

Pri moških je največ, 1690 točk, zbral Čeh Adam Ondra, zmagovalec težavnosti in tretji v balvanih. Luka Potočar, ki je v težavnosti osvojil drugo mesto, v balvanih pa je bil 14., je zbral 1065 točk, kar je zadostovalo za tretje mesto v razvrstitvi balvani-težavnosti EP v Münchnu.

Kdo vse bo še nastopil v kombinaciji?

Ženski finale v kombinaciji bo na sporedu v sredo, moški v četrtek. V ženskem finalu bodo nastopile še Nemka Hannah Meul (1260 točk), Avstrijka Jessica Pilz (1220), Čehinja Eliška Adamovska (1040), Belgijka Chloe Caulier (830), Italijanka Camilla Moroni (760) ter ob Kramplovi še Ukrajinka Jevgenija Kazbekova, ki je zbrala enako število točk kot Slovenka.

Pri moških so si nadaljevanje prvenstva ob Ondri in Potočarju zagotovili še olimpijski prvak iz Španije Alberto Gines Lopez, ki je zbral zgolj pet točk več od Slovenca, Avstrijec, po očetu slovenskega rodu, Nicolai Užnik (1021), njegov rojak Jakob Schubert (960), Italijan Filip Schenk z enakim izkupičkom ter Francoza Sam Avezou (925) in Mejdi Schalck (850).

