Uspeh Nemk na domačem EP, zlati tudi Madžarka in Britanka

V finalih po orodjih na evropskem prvenstvu v gimnastiki za ženske v Münchnu so danes naslove osvojile Madžarka Zsofia Kovacs v preskoku, na dvovišinski bradlji Nemka Elisabeth Seitz, na gredi Nemka Emma Leonie Malewski in na parterju Britanka Jessica Gadirova.

V preskoku je prvo mesto zasedla Madžarka Zsofia Kovacs, ki je v seštevku dveh ocen dobila 13,933 točke. Pred njo je nastopila Italijanka Asia D'amato, ki je svoj nastop končala s poškodbo. Iz dvorane jo je pospremilo medicinsko osebje, kljub temu ji je uspelo doseči drugo mesto s 13,716 točke. Tretja je bila Francozinja Aline Friess, ki je dosegla 13,599 točke.

Na tekmovanju na dvovišinski bradlji je prvo mesto dosegla zadnja nastopajoča, Nemka Elisabeth Seitz s 14,433 točke. Drugo mesto je pripadlo sestri dvojčici Italijanke Asie D'Amato, Alice, ki je zbrala 14,400 točke. Bronasto medaljo je osvojila Francozinja Lorette Charpy, ki se je za nastop na evropskem prvenstvu vrnila po poškodbi, s 14,166 točke.

V preskoku je prvo mesto zasedla Madžarka Zsofia Kovacs. Foto: Reuters

To prvenstvo pa je z zadnjim nastopom v svoji karieri zaznamovala 33-letna Nemka Kim Bui, ki je v svoji dolgoletni karieri osvojila deset naslovov evropske prvakinje. Dosegla je peto mesto.

Emma Leonie Malewski je poskrbela za prvo zlato medaljo na evropskem prvenstvu na gredi za Nemčijo po več kot tridesetih letih. Foto: Reuters Na gredi je imela najboljši nastop Nemka Emma Leonie Malewski, ki je imela 13,466 točke. To je prva zlata medalja na evropskem prvenstvu na gredi za Nemčijo po več kot tridesetih letih. Nazadnje je odličje v takratno Vzhodno Nemčijo odnesla Maxi Gnauck leta 1981. Drugo mesto je zasedla Britanka Ondine Achampong s 13,400 točke. Tretja je bila z enakim številom točk Francozinja Carolann Heduit, o končnem mestu obeh telovadk je odločala boljša ocena izvedbe.

"Počutim se izjemno, zelo sem ponosna nase in res nimam besed. Z ekipo smo včeraj osvojile bron, danes pa imam še eno medaljo," je dejala 18-letna nova evropska prvakinja.

Prvo mestu na parterju je dosegla branilka naslova Britanka Jessica Gadirova z oceno 14,000. Srebrno medaljo je domov odnesla Italijanka Martina Maggio, ki je nastopila prva in dosegla 13,933 točke. Bronasta pa je bila edina predstavnica Romunije Ana Barbosu, ki je letos prvič nastopila v članski konkurenci in dosegla oceno 13,633.

Slovenski nastopi na evropskem prvenstvu v gimnastiki v Münchnu pa se niso iztekli po željah in pričakovanjih. Teja Belak, ki je v kvalifikacijah preskoka pričakovala uvrstitev v finale, je po padcu in lažji poškodbi izpustila drugi poskus in ni končala tekmovanja, medtem ko je bila Tjaša Kyseleff 14.