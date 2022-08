Slovenki tik za zmagovalnim odrom, novi slovenski rekorder 13.

Enaindvajsetletna Janja Šegel je za bronasto medaljo oziroma Nemko Mario Isabel zaostala 42 stotink sekunde. Plavala je 1:57,51. Fainova je bila še sedemnajst stotink sekunde počasnejša (1:57,68). Zmagovalka je imela čas 1:56,36, druga z 1:56,52 pa je bila Britanka Freya Anderson.

Obe sta v finalu plavali hitreje kot v kvalifikacijah in polfinalu. Janja Šegel bi se z osebnim rekordom, za katerim je zaostala 83 stotink sekunde, prebila na zmagovalni oder, Katja Fain pa je za osebnim rekordom zaostala 19 stotink sekunde.

"Drugi finale je za mano. Z rezultatom sem zadovoljna. Četrto mesto v Evropi je lep dosežek. Mogoče sem si želela malo hitrejše plavanje, ampak res, zadovoljna sem in grem naprej," je za Plavalno zvezo Slovenije povedal Šeglova.

"Večkrat sem že povedala, da je pomembno, da stopnjuješ rezultat, da sem vsako leto boljša, da na vsaki tekmi napredujem tudi po mestih. Zdaj sem izboljšala šesto mesto s prejšnjega evropskega prvenstva, tako da izboljšava je. Mogoče bi si želela v finalu osebnega rekorda, ampak sem prvih 100 metrov malo prepočasi začela, manjka ta hitrost, imam pa vzdržljivost, kar je dobra napoved za 400 metrov," je povedala Katja Fain.

Boškon popravil 19 let star rekord Mankoča

Danes popoldan je v polfinalu na 200 metrov prosto nastopil Sašo Boškan. S časom 1:48,49 je zasedel 13. mesto - za finalom je zaostal sekundo in 37 stotink.

Precej hitrejši je bil v dopoldanskih kvalifikacijah, ko je s 1:48,09 dosegel enajsti čas. S tem je za 84 stotink sekunde popravil devetnajst let star državni rekord Petra Mankoča. Član kranjskega Triglava je osebni rekord je v dobrem mesecu dni izboljšal za sekundo in sedem stotink.

Foto: Guliverimage

"Dirka je bila težka, s 13. mestom sem zadovoljen in tudi rezultat je dober. Želja, prebiti magično mejo, je bila očitno prevelika in sem v zadnjih metrih tekme "pogorel". Svoj cilj sem z državnim rekordom in uvrstitvijo v polfinale dosegel in zdaj grem lahko samozavestno v naslednji štart, ki bo v torek, 100 metrov hrbtno," je po polfinalu povedal Boškan, član kranjskega Triglava, ki je na startu polfinalne preizkušnje okoli desne roke nosil črn trak, v spomin na tragično preminulo mlado slovensko športnico Hano Jamnik Mazi, ki je bila v preteklosti tudi članica PK Triglav Kranj, in v znak podpore njeni družini.

Na 200 metrov prosto je nastopil tudi Primož Šenica Pavletič (1:51,06), ki je osvojil 33. mesto. Anže Ferš Eržen je s časom 26,40 osvojil 39. mesto na 50 metrov hrbtno.