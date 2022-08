Dve Slovenki v finalu na 200 m prosto!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katja Fain (na fotografiji) in Janja Šegel sta finalistki na 200 m prosto na evropskem prvenstvu v vodnih športih. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dobre novice prihajajo tudi iz Rima, kjer poteka evropsko prvenstvo v vodnih športih. Slovenski plavalki Janja Šegel in Katja Fain sta se uvrstili v finale 200 metrov prosto. Šeglova je imela šesti polfinalni dosežek, Fainova pa sedmega. Finale v tej disciplini bo na sporedu v nedeljo ob 19.08.

Obe slovenski plavalki sta danes na začetku popoldanskega finalnega dela tekmovanja v Rimu nastopili v prvi skupini. Šeglova je osvojila tretje mesto, Fainova pa četrto. S časoma 1:57,94 in 1:58,25 sta popravili dosežka iz dopoldanskega dela, na koncu pa je to v skupni konkurenci obeh skupin zadoščalo za šesto in sedmo mesto ter uvrstitev v nedeljski finale.

V polfinalu je bila najboljša Nizozemka Maritt Steenbergen (1:57,40) pred Nemko Isabel Marie Gose (1:57,70) in Francozinjo Charlotte Bonnet (1:57,73).

V dopoldanskem kvalifikacijskem delu je Šeglova, ki ima v Rimu že eno finalno uvrstitev, šesto mesto na 100 m prosto, dosegla drugi najboljši čas kvalifikacij. V drugi kvalifikacijski skupini je zmagala s časom 1:59,48, čeprav je plavala v močnem nalivu.

Katja Fain je dopoldne plavala v tretji skupini, bila s časom 2:00,40 tretja ter se z 11. izidom uvrstila med najboljšo šestnajsterico.

Finale v tej disciplini bo v Rimu na vrsti v nedeljo ob 19.08.