Boškan za polfinale popravil 19 let star državni rekord

Sašo Boškan, član kranjskega Triglava, je v tretji od šestih predtekmovalnih skupin slavil in s časom 1:48,08 dosegel 11. čas. Polfinale bo na sporedu od 18.11 naprej. Najhitrejši je bil sicer Madžar Kristof Milak z 1:46,26, prvi favorit in od sobote svetovni rekorder na 100 m prosto, Romun David Popovici, pa je bil drugi s časom 1:46,87.

"Z rezultatom sem zelo zadovoljen. Nov državni rekord je in tudi uvrstitev v polfinale. To je bil glavni cilj. Popoldne si želim prebiti mejo 1:48. Če bo ta izid zadostoval za finale bo to zame zelo nepričakovano. Seveda pa si najprej želim izboljšati čas iz kvalifikacij," je v prvi izjavi povedal Boškan, ki je za 84 stotink popravil 19 let star državni rekord Petra Mankoča. Svoj osebni rekord pa je v dobrem mesecu, po osvojenem šestem mestu na sredozemskih igrah v Oranu, spustil še za sekundo in 7 stotink.

Primož Šenica Pavletič je bil v isti disciplini po zmagi v prvi predtekmovalni skupini s časom 1:51,06 na koncu 33. Na 50 m hrbtno je v predtekmovanju nastopil Anže Ferš Eržen in zasedel končno 39. mesto s časom 26.40.

V nedeljo popoldne bosta poleg Boškana nastopili tudi Janja Šegel in Katja Fain v finalu na 200 m prosto. Preizkušnja se bo začela ob 19.08.