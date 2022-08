Miguel Lopez prepričljivo do evropskega naslova v hitri hoji, zlata tudi Grkinja Drisbiotijeva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemec Christopher Linke je na drugem mestu za Lopezom zaostal dve minuti in 41 sekund, treti je bil Italijan Matteo Giupponi (+3:45).

Lopez je bil leta 2015 v Pekingu že svetovni prvak na 20 km in na tej razdalji srebrn dve leti prej v Moskvi, evropski prvak pa je bil že leta 2014 v Zürichu. Na svetovnem prvenstvu v Eugenu prejšnji mesec je bil deseti.

Drisbioti je bila na SP v ZDA četrta, tokrat je na Bavarskem osvojila prvo odličje na velikih članskih tekmah. V cilju je bila dve minuti in 11 sekund hitrejša od drugouvrščene Španke Raquel Gonzalez, tretja je bila Madžarka Viktoria Madarasz (+2:59).

V sredo po medaljo Tina Šutej

Slovenskih atletov danes ne bo na stadionu v Olimpijskem parku, bodo pa v sredo, ko bo ob 20. uri v finalu skoka s palico nastopila Tina Šutej, najboljša v ponedeljkovih kvalifikacijah.

Med drugimi bosta v kvalifikacijah nastopila tudi prvi favorit za zlato v metu diska Kristjan Čeh in Neja Filipič, ki je v širšem krogu favoritinj z zmagovalni oder v troskoku.

Drugi dan EP v atletiki bodo podelili skupaj osem kompletov medalj, dve tekmi sta že končani. O medaljah bodo pozno zvečer odločali še v tekmah deseteroboja, skoku v daljino in tekih na 100 in 5000 m za atlete ter metu diska in na 100 m za atletinje.

Preberite še: