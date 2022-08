Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kristjan Čeh je na svetovnem prvenstvu v Eugenu v ZDA prejšnji mesec osvojil šele drugi naslov svetovnega prvaka v slovenski atletski zgodovini. V metu diska je 23-letni Ptujčan prišel do svojega največjega uspeha v karieri, v sredo pa največjega slovenskega favorita za visoka mesta v Münchnu čakajo kvalifikacije na evropskem prvenstvu. Čeh bo nastope na EP začel v kvalifikacijski skupini A ob 12.20.

"V bavarsko prestolnico sem prišel šele sinoči. To tekmovanje ni tako daleč, zadnje treninge sem tako nemoteno opravil v Talinu pod vodstvom estonskega trenerja Gerda Kanterja," je po prvem in zadnjem treningu pred EP, ki je bil skoraj 30 km od olimpijskega parka, povedal Kristjan Čeh.

"Na olimpijskem stadionu bom tekmoval prvič v kvalifikacijah. To se mi ne zdi nič posebnega, tudi na številnih drugih prizoriščih sem tekmoval v zadnjem času prvič, in to zelo uspešno," je dodal.

"Želja je rekord evropskih prvenstev"

Na številnih tekmah letos je popravljal rekorde mitingov in stadionov, tudi na SP v ZDA. "Da, želja je rekord evropskih prvenstev, to bi seveda pomenilo, da bi osvojil zlato. Moram pa reči, da je moj cilj, da dobro mečem. Če bom to dosegel, bom zadovoljen ne glede na uvrstitev. Seveda pa je velika želja zmagovalni oder. Za petek je napovedan močan dež ves dan, tako da bodo pogoji zelo težki, ampak zagotovo za vse enaki, naj zmaga najboljši."

Rekord evropskih prvenstev ima v lasti Poljak Piotr Mlachowski, start je 12 let in je bil potreben za zmago v Barceloni.

Na Bavarsko je prišel z imenitno popotnico. Foto: Reuters

Kvalifikacijska norma za finale je 66 metrov

Čeh bo moral pred bojem za odličja opraviti še uspešne kvalifikacije. Njihovo simulacijo je opravil teden dni pred začetkom EP, pred tekmo v Szekesfehervarju na Madžarskem. Tedaj je na tekmi orodje vrgel 71,23 metra ter le za štiri centimetre zaostal za svojim državnim rekordom, doseženim maja v Birminghamu, ko je prešel na deseto mesto vseh časov.

Avtomatična kvalifikacijska norma za petkov finale najboljše dvanajsterice je 66 m. Čeh je na vseh tekmah poletne sezone vrgel krepko več, še najmanj na uvodni tekmi 15. maja, ko je v Mariboru zmagal s 67,40 metra. Taka kvalifikacijska dolžina (66 m) je bila tudi za SP v Eugenu, ki jo je Čeh zlahka zmogel že v prvem metu.

Hotel v Münchnu boljši od tistega v ZDA

"Se občasno še vedno spomnim uspešnega nastopa na SP, ampak spomini niso nič drugačni, kot so bili po nastopu, zadovoljen sem, jasno, ampak zame je bila to le ena stopnička v karieri ... Hotel pa je tu na EP zagotovo boljši kot v Eugenu na SP, kjer sem moral dati žimnico na tla v študentski sobi, da sem lahko kolikor toliko normalno spal," je pojasnil Čeh.

"Pričakovanja javnosti so kar velika, večja kot pred SP. Ampak zame ni to nič posebnega, enako je zame kot pred SP v Oregonu, želim si le dobrih metov. Razumem pa, zakaj se veliko pričakuje. Toda tu bo še nekaj tekmecev, ki si tudi želijo na sam vrh," je dejal Čeh.

Največji tekmeci?

Po njegovih besedah bodo glavni tekmeci nekdanji svetovni prvak, Litovec Andrius Gudžius, ki je tudi branilec evropske lovorike, Šved Daniel Stahl, olimpijski prvak lani v Tokiu, ki pa mu je v Eugenu svetovni naslov Čeh že odvzel, in devetnajstletni svetovni podprvak, Litovec Mykolas Alekna.

Pa tudi Avstrijec Lukas Weisshaidinger, bronast na OI v Tokiu, SP v Dohi 2019 ter tudi tretji na prejšnjem EP v Berlinu. "Avstrijec bo zelo motiviran, na SP je bil šele deseti," je ocenil Čeh.

