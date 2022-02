V oddajo prihajajo eden najbogatejših Slovencev in dobitnici olimpijskih medalj

V oddaji Osebno z Valentino Plaskan, ki bo na sporedu v nedeljo ob 19.45, bo voditeljica Valentina Plaskan gostila enega najuspešnejših podjetnikov in inovatorjev Sandija Češka. V drugem delu oddaje se bosta voditeljici v studiu pridružili zlata in bronasta olimpijka Urša Bogataj in Nika Križnar.

Sandi Češko je eden najuspešnejših podjetnikov in inovatorjev pri nas. 355 milijonov evrov, na kolikor je ocenjeno njegovo premoženje, ga uvršča v elitno družbo Slovencev, ki imajo pod palcem največ. Če izgovorimo besedi kosmodisk in Dormeo, pa ga ni Slovenca, ki ne bi vedel, o kom govorimo. Čeprav že od 15. leta v nasprotju s številnimi drugimi politične barve ni menjal, se je letos prvič tako javno izpostavil kot prvi obraz SD za gospodarstvo.

V oddaji bo med drugim razkril, zakaj se mu je ob tako uspešni podjetniški karieri to zdelo pametno in ali se bo potegoval za kakšno vidnejšo funkcijo. Spregovoril bo tudi o aktualnih političnih temah, astronomskih cenah energentov, Forumu 21 in Robertu Golobu ter o Top Shopu in kosmodisku.

V nadaljevanju oddaje bosta v studio prišli najuspešnejši slovenski skakalki, ki sta že prvi dan olimpijskih iger pisali filmsko olimpijsko pravljico, kot je še nismo doživeli. Že prvi dan olimpijskih iger v Pekingu sta spremenili v zgodovinski dan za slovenske skoke. Zlato in bron pa še pozlatili, ko sta skupaj s Timijem Zajcem in Petrom Prevcem zavzeli nebo nad Kitajsko na mešani ekipni tekmi.

Urša Bogataj in Nika Križnar, ki sta povezani tudi tako, da je Nikin brat Uršin fant, nas bosta popeljali skozi svoje izvrstne olimpijske nastope in razmere v Pekingu ter razkrili, kakšen je občutek, ko na odru za olimpijska odličja stojita najboljši prijateljici. Nika bo spregovorila tudi o svoji veliki družini, v kateri je kar šest otrok, in odraščanju na kmetiji, Urša pa o tem, kako je že kot majhna deklica na vsakem hribčku v bližini domače hiše postavljala smučarske skakalnice.

Oddaja Osebno z Valentino Plaskan je na Planetu vsako nedeljo ob 19.45. Zamujene oddaje najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.