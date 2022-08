V britanski ljubezenski eksperiment nocoj vstopata dva nova para

V šovu Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo ste lahko nazadnje spremljali ljubezensko pot Benjamina in Stephanie ter Richarda in Harriet. Medtem ko sta v resničnem življenju ostala poročena samo Benjamin in Stephanie, so se v britansko različico ljubezenskega eksperimenta pridno prijavljali novi samski posamezniki. Angleški strokovnjaki so na podlagi več kot 7.000 prijav sestavili nova dva para, ki ju boste na Planetu lahko spoznali že nocoj ob 20.45.

Vsi ljubezni željni kandidati so se v eksperiment prijavili, ker so imeli v preteklosti nesrečo v ljubezni. Že nocoj boste na Planetu lahko spoznali 28-letno medicinsko sestro Steph, ki bo za moža vzela kar 11 let starejšega Jonathana, ki se ukvarja z nepremičninami.

Jonathan sebe opisuje kot aktivnega pustolovca, ki rad preizkuša nove stvari. V šov se je prijavil, ker Išče nekoga, ki je aktiven na prostem, ki je prijazen in ima enak pogled na življenje kot on. Po besedah strokovnjakov šova išče v eksperimentu nekoga, ki bu mu dal novo iskro v življejnje. Sam je namreč izredno aktiven, saj vsak dan teče, je reden obiskovalec fitnesa, dvakrat na teden pa izvaja jogo. Obenem je veliko prepotoval, želi pa si osebo, ki bi z njim enako uživala v tovrstnih dogodivščinah.

Strokovnjaki so tako zanj izbrali Steph, ki je sama sebe opisala kot umirjeno in zabavno osebo, ki se rada prepusti toku življenja. V šovu želi spoznati nekoga, ki je poln vsega dobrega in temnega, ki ima rad mačke, je enako sproščen, zabaven, prijazen in sposoben logičnega razmišljanja. Po besedah strokovnjakov Steph ne potrebuje od bodočega partnerja velikih romantičnih potez, želi pa si nekoga, ki se ji je pripravljen zavezati za vse življenje.

V zakonski stan bo za njima skočila še pisarniška vodja Verity, ki se bo pri svojih 28 letih poročila s tri leta mlajšim računalniškim svetovalcem Jackom.

Kako uspešni bodo strokovnjaki pri določitvi parov tokrat? So končno našli štiri posameznike, ki bodo ostali skupaj za vedno? To lahko izveste samo z ogledom šova Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, ki ga lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45.

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45. Vsak dan si prej lahko ogledate še dva dela priljubljene turške telenovele Prepovedani sadež (Yasak Elma), ki se začenjata ob 18.50 in ob 19.45. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

