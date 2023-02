Igralka priznala: To je bila fenomenalna, a srhljiva izkušnja

Na Planetu si boste lahko nocoj ob 22.uri premierno ogledali znanstvenofantastično akcijo Alita: Bojni angel (Alita: Battle Angel), ki jo je režiral Robert Rodriguez. V glavni vlogi bo poleg Christopha Waltza in Jennifer Connelly nastopila tudi Rosa Salazar, ki je v intervjuju razkrila, kaj jo pritegnilo k sodelovanju pri tem filmu in kaj vse je med njegovim snemanjem doživela.

Filmska zgodba govori o kiborgu ženskega spola, ki ga v 26. stoletju znanstvenik reši s kupa odpadnih kovin. Alita je proizvod obdobja obupa. Med brskanjem za deli za lastnega kiborga jo najde skrivnostni dr. Ido in iz nje ustvari smrtonosno bitje. Kiborginja se ne spominja, kdo in kaj je ali od kod je prišla. A za dr. Ida je resnica kristalno jasna: prav ona je namreč tista, ki lahko pretrga večni krog smrti in uničenja, ki je ostal za Tipharesom. A da izpolni svoj namen, se mora bojevati in ubijati. Šele tedaj se izkaže njen resničen namen. Alita je angel iz nebes. Angel smrti …

Kaj pa je k uprizoritvi Alite pritegnilo Roso Salazar? "Glavna tema filma me je povsem vznemirila. To je bila zamisel o podcenjevanju majhnega lika, ki se nato odpravi na popotovanje vase, da odkrije, kdo je in česa je sposobna. Na tem popotovanju ugotovi, da sploh ni nepomembna, ampak da lahko spremeni svoje in tuje okoliščine. Bolj kot to pa je volk samotar. Je kavboj, ki hodi iz mesta v mesto. To me je res navdušilo. Takšne samurajske ženske ne vidiš pogosto."

Rosa Salazar Foto: promocijsko gradivo

Igralka je za svojo izjemno predstavo hvaležna režiserju, ker je scenarij v roke dobila veliko pred kastingom. "Včasih si namreč lahko na avdiciji povsem izgubljen, ker ne veš, kaj želijo od tebe. Tja pa sem prišla pripravljena. Odlično se mi je zdelo, da sem morala odigrati več različnih prizorov, kjer sem lahko pokazala več različnih čustev in občutij. Tako sem lahko pokazala vse ase, ki sem jih skrivala v rokavu, presrečna pa sem bila, ker so jih dejansko želeli videti. Včasih namreč ni tako," je razkrila.

Rosa pa je sama sebe v končni podobi Alite, ki je bila dodelana s pomočjo računalniške grafike, prvič videla šele na velikem ekranu. "Približno sem vedela, kako bo videti, ampak ko sem jo prvič videla na zaslonu, je bila to zame fenomenalna izkušnja, kar lahko razume samo igralec, ki je to izkušnjo že doživel. Vseeno pa je tudi malce srhljivo. Računalniško namreč lahko popravijo tvoj videz, ne morejo pa popraviti tvojega igranja, ki ga snemajo res vrhunske kamere … Ko sem videla, kako dobro je vse skupaj izpadlo, se mi je sprva zdelo neverjetno in tudi razburljivo," je pojasnila.

Film je od igralke zahteval tudi izvedbo velikega števila akcijskih prizorov. Kako se je igralka pripravljala? "Opravila sem pet napornih mesecev treniranja borilnih veščin, še vedno pa je k uprizarjanju Alite moralo na pomoč priskočiti kar nekaj deklet. Jaz namreč tudi v teh petih mesecih nisem mogla usvojiti znanja, ki ga imajo dekleta, ki to trenirajo že vse življenje. Zato mi je pri najtežjih prizorih pomagala dvojnica," priznava Salazarjeva.

Christoph Waltz in Rosa Salazar. Foto: promocijsko gradivo Najbolj zanimivo pri tem pa je to, da je prav zaradi teh treningov igralka vzljubila treniranje borilnih veščin, kar je tako postala njena stalna praksa v dnevu. "Borilnih veščin se držim tesno kot vere, saj so mi pomagale oblikovati osebnost. Ne samo da sem postala močnejša in bolj vzdržljiva, tudi psihično sem močnejša," je razkrila igralka, ki se je pohvalila, da je tudi na račun pridnega treniranja v filmu sama izvedla več kaskaderskih vložkov, kot jih je sprva nameravala.

To pa ni bil edini vrhunec, ki ga je doživela med snemanjem, saj je imela Rosa Salazar priložnost sodelovati s kar dvema pomembnima imenoma filmske industrije: James Cameronom in Robertom Rodriguezeom. "To je bilo odlično, vendar se nisem obnašala kot oboževalka, temveč sem nanju gledala kot na kolega in predvsem mentorja. Presenetljivo je bilo videti, kako dobro sta sodelovala. Med njima ni bilo rivalstva, ampak samo spoštovanje. Na koncu sem ugotovila, da oba enostavno obožujeta snemanje filmov," je razkrila.

Za konec pa je Rosa pojasnila še, zakaj v njeni karieri prevladuje žanr znanstvene fantastike in grozljivih ter napetih trilerjev: "Obožujem grozljivke. Šokantno se mi zdi, da me še vedno niso povabili k sodelovanju pri tovrstnem filmu. Grozljivka je bila namreč, zahvaljujoč očetu, prvi film, ki sem ga videla, zato tudi hrepenim po tem, da enkrat eno posnamem. Sem pa tudi ljubiteljica znanstvene fantastike, zato se mi je s filmom Alita izpolnila vsaj ta želja."

