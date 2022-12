Zelenski naj bi danes obiskal Washington, a vse je odvisno od ... #vŽivo

301. dan vojne v Ukrajini. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo danes obiskal Belo hišo in ameriški kongres, poročajo številni ameriški mediji, od televizij, kot je CNN, do tiskovnih agencij, kot je AP. Ni pa še jasno, ali bo svoj prvi obisk tujine, odkar je Rusija februarja napadla njegovo državo, izkoristil tudi za odhod do sedeža Združenih narodov (ZN) v New Yorku.

USA: Ukraine's Zelenski to address US congress.https://t.co/WyftMsJwqh — The Wolf of All Streets ❌ (@TheBarrenNorth) December 21, 2022 Poudarki dneva:



6.45 Bo Zelenskemu uspel obisk v ZDA?

Glede na splošno medijsko poročanje v ZDA naj bi Zelenskega v Beli hiši sprejel predsednik Joe Biden, a to še ni povsem gotovo, menda zaradi varnostnih izzivov. Kakšnih točno, ni jasno.

Vsa poročila o prvem obisku Zelenskega v tujini po dolgem času so sicer v pogojniku. Iz varnostnih razlogov nihče ne ve, kdaj točno naj bi se obisk zgodil, če se dejansko sploh bo. A če se bo, naj bi Biden Zelenskemu v Beli hiši med drugim obljubil dodatno pomoč v orožju, vključno s protizračnim sistemom patriot.

Če bo ukrajinski predsednik res prišel v Washington, naj bi imel tudi govor pred obema domovoma ameriškega kongresa. Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je kolege obvestila, naj danes pridejo na pomembno zadevo za demokracijo. Na vprašanje, ali pride Zelenski, je odgovorila, da ne ve, kaj se bo zgodilo.

V uradu Zelenskega morebitnega obiska v ZDA uradno za zdaj niso komentirali, poroča britanski BBC.

Zelenski je postal mednarodni simbol ukrajinskega odpora proti Rusiji, svoje odmevne pozive za pomoč pa je do zdaj naslavljal prek videopovezav. Iz Ukrajine ni odpotoval, ampak je na primer v ZDA poslal svojo ženo. Doma je po navedbah Kijeva ostajal zato, da Rusom pokaže, da ga ne morejo prestrašiti in pregnati.

Pot na tuje bi ga tudi izpostavila varnostnim grožnjam. Za Zelenskega je lahko sicer nevarno vsako potovanje iz bunkerja v Kijevu, a zaradi tega ni nehal potovati po domovini, kjer obiskuje vojake na fronti, ranjence, prebivalce uničenih območij in prizorišča uspehov ukrajinske vojske proti Rusom.

Njegova uspešna pot v ZDA bi pomenila dodaten udarec že tako hudo prizadetemu ugledu Rusije kot vojaške velesile.

ZDA so največja podpornica Ukrajine v denarju in orožju. Ukrajini so do zdaj zagotovile že za okoli 50 milijard dolarjev pomoči, vključno s približno 20 milijard dolarjev vredno pomočjo na področju varnosti.

Kijev že nekaj časa posebej prosi za sisteme patriot, saj so Rusi močno spremenili taktiko in zdaj od daleč iz zraka napadajo z brezpilotnimi letalniki, letali in raketami ter uničujejo civilne cilje in kritično infrastrukturo.