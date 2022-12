Zelenski v ZDA na prvem obisku v tujini od začetka vojne

Pot Zelenskega v ZDA je bila zavita v skrivnost. Poljska zasebna radiotelevizija TVN24 je sporočila, da je danes zgodaj zjutraj na poti v Washington prečkal Poljsko. Pri tem je predvajala posnetek, na katerem je bilo videti, kako Zelenski prihaja na železniško postajo in kako ga spremljajo do kolone. Dodali so, da so posnetek, ki je bil zaradi varnostnih razlogov delno zamegljen, posneli v Przemyslu, poljskem obmejnem mestu, kamor so prihajali številni ukrajinski begunci, ko so bežali pred vojno.

Pot Zelenskega v ZDA je bila zavita v skrivnost. Poljska zasebna radiotelevizija TVN24 je sporočila, da je danes zgodaj zjutraj na poti v Washington prečkal Poljsko. Pri tem je predvajala posnetek, na katerem je bilo videti, kako Zelenski prihaja na železniško postajo in kako ga spremljajo do kolone. Dodali so, da so posnetek, ki je bil zaradi varnostnih razlogov delno zamegljen, posneli v Przemyslu, poljskem obmejnem mestu, kamor so prihajali številni ukrajinski begunci, ko so bežali pred vojno. Foto: Reuters

Del novega svežnja je tudi sistem zračne obrambe patriot, s katerim bo Ukrajina okrepila obrambo svojega zračnega prostora pred ruskimi raketnimi napadi, poročajo tuje tiskovne agencije. Da bodo nove dobave orožja Ukrajini le poslabšale konflikt, pa je ob najavi obiska Zelenskega v ZDA danes že posvaril tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Biden in Zelenski, ki tudi med uradnim obiskom nosi oblačila v vojaških barvah, bosta imela po pogovorih skupno novinarsko konferenco.

Ukrajinski predsednik bo pozneje obiskal še kongres, kjer bo na skupni seji nagovoril senatorje in člane predstavniškega doma. Njegov nagovor v kongresu, kjer je julija že bila njegova žena Olena Zelenski, bo po napovedih v četrtek ob 1.30 po srednjeevropskem času.

Biden izrazil veselje ob obisku Zelenskega

Ob prihodu Zelenskega je pred vrati v Belo hišo stala častna straža, ko sta ga pozdravila Biden in prva dama ZDA Jill Biden. Vsi skupaj so se po rdeči preprogi z ameriškimi in ukrajinskimi zastavami ob straneh nemudoma umaknili v Belo hišo na pogovore in niso odgovarjali na vprašanja novinarjev.

Krajše izjave so sledile med fotografiranjem pred začetkom pogovorov za zaprtimi vrati. Biden je izrazil veselje, da je Zelenskemu uspelo priti na obisk.

Glede Rusije je dejal, da skuša predsednik Vladimir Putin uporabiti zimo kot orožje in zato krepi napade na civiliste. Omenil je tudi, da je bil Zelenski imenovan za osebnost leta revije Time in zagotovil, da bodo ZDA podpirale Ukrajino v prizadevanjih za pravičen mir.

Zelenski je dejal, da je želel priti v ZDA že prej, vendar zaradi težkega položaja ni mogel. Dejstvo, da je zdaj le prišel, je po njegovih besedah dokaz, da je položaj zaradi ameriške pomoči pod nadzorom. Z bojišča v Bahmutu, ki ga je obiskal pred potjo v ZDA, je Bidnu prenesel hvaležnost poveljnika ameriškega raketnega sistema himars, s katerim se Ukrajinci učinkovito branijo pred ruskimi napadi iz zraka.

Poveljnik, ki ga je predsednik Ukrajine poimenoval kot Pavla, je svoje državno odlikovanje predal Zelenskemu in mu naročil naj ga izroči "zelo pogumnemu Bidnu", ki da je pomagal rešiti veliko življenj. Biden je dejal, da darilo ceni, čeprav si ga ne zasluži.

Zelenski se je zahvalil Bidnu, kongresu in prebivalcem ZDA

Zelenski je v svojem imenu in imenu Ukrajincev izrazil hvaležnost za vso pomoč ZDA. Zahvalil se je Bidnu, kongresu in navadnim Američanom. Predsednika nista odgovarjala na vprašanja, kar sta prihranila za poznejšo skupno novinarsko konferenco.

Malce pred prihodom Zelenskega je State Department sporočil, da sproščajo še milijardo dolarjev vojaške pomoči iz že odobrenih sredstev v zveznem proračunu, 850 milijonov vredno vojaško pomoč pa je odobril tudi Pentagon. Državni sekretar Antony Blinken je sporočil, da se je s tem vrednost ameriške vojaške pomoči Ukrajini od nastopa Bidnove vlade povečala na 21,9 milijarde dolarjev.

"Tokratna pomoč prvič vključuje sisteme zračne obrambe patriot, ki so sposobni veliko bolj učinkovite sestrelitve manevrirnih raketnih izstrelkov, balističnih raket kratkega dosega in zračnih plovil, kot sistemi, ki smo jih zagotovili doslej," je sporočil Blinken.

Zelenski je med potjo v Washington objavil, da je namen njegovega prvega znanega potovanja v tujino od začetka ruskega napada na Ukrajino okrepiti odpornost in obrambne zmogljivosti Ukrajine ter pogovor o sodelovanju z ZDA.

Na obisk je prispel po desetih mesecih surove vojne, v kateri je na obeh straneh umrlo več deset tisoč ljudi, Ukrajina pa je opustošena. V Washingtonu je že dobil napoved o dobavi raketnih sistemov patriot, kongres pa ima na mizi predlog zakonodaje, v kateri je predvidenih 45 milijard dolarjev pomoči Ukrajini v proračunskem letu 2023.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je v izjavi dejala, da obisk poudarja zavezo ZDA, da bodo podpirale Ukrajino tako dolgo, kot bo potrebno.

Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi pa je v povabilu Zelenskemu navedla, da je boj za Ukrajino boj za samo demokracijo in da čakajo na njegovo navdihujoče sporočilo o enotnosti, odpornosti in odločnosti.

Biden in Zelenski sta se o obisku prvič pogovarjala med telefonskim pogovorom 11. decembra, uradno povabilo pa je sledilo tri dni pozneje, kot je povedal visoki predstavnik Bidnove vlade. Zelenski je vabilo sprejel v petek.