V Moskvi aretirali več sto protestnikov, tudi vidno opozicijsko političarko #foto

Ob poostrenem nadzoru policije se je danes na ulicah ruske prestolnice po podatkih oblasti zbralo 1500 ljudi na protestih za pravične in svobodne volitve, okoli 600 so jih aretirali. Protestnike sicer ni ustavila niti prepoved niti močno deževje, ki je pospremilo začetek sedem kilometrov dolgega pohoda.

Po podatkih nevladne organizacije za človekove pravice OVD Info so danes v Moskvi aretirali že najmanj 592 ljudi. Med aretiranimi naj bi bila tudi ena od vidnih opozicijskih političark Ljubov Sobol.

Foto: Reuters Po pisanju britanskega BBC se je Sobolova ravno usedla v taksi, da bi odšla na proteste, ko so jo policisti izvlekli iz vozila in odpeljali. Nekaj ur kasneje je iz policijske postaje tvitnila, da jo je več maskiranih policistov več ur vozilo po vsej Moskvi.

Pred začetkom protestov so varnostni organi zaprli središče mesta z železnimi ograjami. Območje preletava policijski helikopter.

Oblasti so sporočile, da se je protesta udeležilo 1500 ljudi. Pred tem so sporočile, da se jih udeležuje 350 in da je policija prijela 30 protestnikov. Protestniki so v rokah nosili plakate, na katerih kritizirajo odločitev volilne komisije. Doseči želijo, da bi lahko na volitvah v moskovski mestni svet sodelovali tudi neodvisni kandidati in opozicija.

Opozicija vztraja, da so protesti potekali mirno in da je bila nasilna policija. Foto: Reuters

Moskovske volilne oblasti na kandidatno listo za volitve 8. septembra namreč niso uvrstile 57 kandidatov, med drugim tudi priljubljenih opozicijskih politikov, kot so Ilja Jašin, omenjena Ljubov Sobol in Dmitrij Gudkov.

Volilna komisija je postavila več pogojev za njihovo kandidaturo. Med drugim je moral vsak zbrati 5000 glasov podpore, a jih komisija vseeno ni želela registrirati, češ da so nekatere podpise ponaredili.

Na protestih prejšnjo soboto so po uradnih navedbah zaradi nemirov prijeli več kot 1000 od skupno 3500 protestnikov. Po navedbah OVD Info skoraj 1400.

Gre za največje število ljudi, prijetih na protestih v Rusiji, v zadnjem desetletju. Preiskovalni zapor so ruske oblasti odredile za 61 oseb, več kot 160 so naložile globo.

Opozicija vztraja, da so protesti potekali mirno in da je bila nasilna policija.

Pred protesti pridržali vidnejše predstavnike opozicije in neodvisne kandidate

Pred današnjimi protesti so pridržali skoraj vse vidnejše predstavnike opozicije in neodvisne kandidate. V petek so v okviru preiskave izgredov, za katere je zagrožena kazen do 15 let zapora, odredili preiskovalni pripor do konca septembra štirim osebam, med njimi Alekseju Minjajlu, ki je pomočnik Sobolove.

Oblasti so sicer po protestih 20. julija aretirale tudi vodjo ruske opozicije Alekseja Navalnega, ki prestaja 30-dnevno zaporno kazen. Kot pa so ruski preiskovalci sporočili danes, so proti njegovi fundaciji za boj proti korupciji FBK uvedli preiskavo zaradi pranja denarja. FBK naj bi namreč prejel večje količine denarja, za katerega so vedeli, da je bil pridobljen nezakonito. Tako naj bi po oceni preiskovalcev oprali za okoli milijardo rubljev (skoraj 14 milijonov evrov).

Georgij Alburov iz fundacije je pred omenjenim sporočilom preiskovalcev tvitnil, da so ga prijeli na protestih.

FBK je sicer v preteklosti objavil več preiskav in objav o vodilnih ruskih politikih in njihovem dvomljivo pridobljenem premoženju.

Foto: Reuters