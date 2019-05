Izredno stanje na letališču v Moskvi: pristalo goreče letalo, število mrtvih narašča

Letalo družbe Aeroflot, ki je bilo na poti v Murmansk, je moralo zaradi požara skoraj takoj po vzletu obrniti in se vrniti na letališče Šeremetjevo. Pilotoma je uspelo zasilno pristati šele v drugem poskusu:

Foto: Matic Tomšič / FlightRadar24

Pristanek v plamenih je posnel tudi pilot drugega letala, ki je čakalo na dovoljenje za vzlet:

26 человек пострадали при «огненной» посадке суперджета в аэропорту «Шереметьево». pic.twitter.com/lIBFwTc7Cx — baza (@bazabazon) May 5, 2019

Kot je razvidno z videoposnetkov in fotografij, ki so jih posnele varnostne kamere in ljudje na letališču, so potniki goreče letalo zapustili prek zasilnih izhodov.

Evakuacija je zvečine potekala zelo organizirano, se pa na nekaterih posnetkih slišijo panični kriki:

Первые секунды после посадки горящего борта в Шереметьево. Люди, спасшиеся из самолёта, бегут по полосе pic.twitter.com/j3lcDnvtEF — baza (@bazabazon) May 5, 2019

Po poročanju Daily Maila naj bi zaradi ognja umrlo najmanj trinajst ljudi, med njimi tudi stevardesa. RT medtem poroča, da je uradno potrjena samo ena smrtna žrtev, a se ruske oblasti bojijo, da bi jih lahko bilo dvomestno število.

Reševalna vozila so s kraja nesreče v bolnišnico odpeljala tudi najmanj deset poškodovanih potnikov.

#Russia #Moscow Video of Passengers evacuating from the plane right after it landed at Sheremetyovo While on fire pic.twitter.com/IfC3kujcUv — NewsWorldWide (@NewsWorldWide4) May 5, 2019

Rep in zadnji del potniškega kabine razmeroma novega letala, narejeno naj bi bilo leta 2017 ali 2018, je ogenj medtem skoraj povsem uničil.

Na letališču Šeremetjevo, sicer najbolj prometnem v Rusiji, so trenutno razglasili tudi izredne razmere, vzleti letal so do nadaljnjega preklicani. Na spletni strani FlightRadar24 je bilo mogoče videti, da vsa letala, ki bi letališče že morala zapustiti, mirovala:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Glede na gibanje letal, ki ga prikazuje FlightRadar24, je letališče Šeremerjevo znova odprto za promet, a ta poteka le prek ene vzletno-pristajalne steze.

Takole pa je potekalo gašenje letala: