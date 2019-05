Potniki pobegnili iz letala, ki je pristalo v reki na Floridi #foto

Boeing 737 je pristajal na mornariškem letališču v Jacksonvillu na Floridi, po pristanku pa zdrsnil v reko St. John's. Nesrečo je preživelo vseh 143 potnikov in članov posadke, 21 potnikov so zaradi lažjih poškodb odpeljali v bolnišnico.

Plane slides off runway into river in Jacksonville, Florida https://t.co/YPpdEyZ6zp pic.twitter.com/ACeadSy14O — CBS News (@CBSNews) May 4, 2019

Letalo družbe Miami Air International je iz Guantanama na Kubi priletelo na letališče v Jacksonvillu na Floridi okoli 9.40 po lokalnem času, a po pristanku s steze zdrsnilo v reko, poroča britanski The Guardian.

Vsem potnikom in članom posadke na krovu letala je uspelo varno izstopiti iz letala. Enaindvajset potnikov so zaradi lažjih poškodb prepeljali v bolnišnico, a zdravstveno stanje vseh je dobro.

Ob pristanku močna nevihta

Po poročanju lokalne televizije naj bi ravno v času pristanka divjala močna nevihta, kar naj bi bil tudi eden od mogočih razlogov, da je letalo pristalo v reki. Uradne razlage za nesrečo še ni.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) May 4, 2019

Župan Jacksonvilla je na Twitterju zapisal, da so vsi potniki letala "živi in zdravi" in da se ekipe na terenu trudijo omejiti gorivo, ki je iz letala izteklo v reko. Letalo se ni potopilo.

Miami Air International je sicer čarterski letalski prevoznik, ki upravlja floto letal boeing 737-800. Predstavniki letalske družbe se ob dogodku še niso odzvali. Predstavnik Boeinga je dejal, da je podjetje seznanjeno z nesrečo in da o njej zbira informacije.

Potniki po trdem pristanku iz letala izstopili po krilu

Potnica letala, odvetnica Cheryl Bormann iz Chicaga, je za CNN povedala, da je letalo, katerega odhod je sicer zamujal štiri ure, izvedlo zares težek pristanek med hudo nevihto s strelami.

"Ko smo pristajali, je letalo dobesedno udarilo ob tla in se odbilo. Takoj je bilo jasno, da pilot nima popolnega nadzora nad letalom, in odbilo se je še enkrat," je dejala in izkušnjo opisala kot zelo strašno.

Povedala je, da je z glavo udarila v plastično mizico na sedežu pred sabo, ko se je letalo nagnilo na stran in zdrsnilo s pristajalne steze. "Bili smo v vodi, a sprva nismo mogli razbrati, ali smo v reki ali morju," je dejala potnica.

Kot je dejala, so iz strešnega dela letala popadale maske za kisik, potniki pa so po krilu izstopili iz letala, od koder jim je vojska pomagala v raft. V zraku je bilo mogoče zaznati močan vonj po letalskem gorivu, ki je iztekalo v reko.